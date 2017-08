ZUS Smart Car Charge – test ładowarki

Pewnie większość z Was myśli, że wszystkie ładowarki samochodowe istnieją tylko w celu zasilania urządzeń przenośnych z 12 V gniazda zapalniczki samochodowej . I rzeczywiście takie występują w licznych wariantach w cenie poniżej 30 złotych. My dzisiaj sprawdziliśmy sprzęt, który kosztuje jednak pięciokrotnie więcej. Mowa tutaj o ładowarce samochodowej ZUS Smart Car Charge, która pozwala nam na ładowanie maksymalnie dwóch urządzeń jednocześnie, a także posiada funkcję, która sprawia, że możemy zaoszczędzić pieniądze na opłatach parkingowych. Czym charakteryzuje się ten model? Sprawdziliśmy to.

ZUS Smart Car Charger to urządzenie, które nie tylko jest zdecydowanie droższe od konkurencji, ale także doskonale wykonane i niezwykle użyteczne. Możemy za jego pomocą naładować dwa iPhone’y w ciągu dwóch godzin. Dodatkowo posiada wsparcie dla Bluetooth i aplikacji mobilnej. Ładowarka jest także bardzo lekka. Została wykonana z wysokiej jakości tworzywa, które jest odporne na wysokie temperatury. Jej rozmiary są typowe dla tego typu sprzętu.

Ładowarka przyjechała do nas zapakowana w małe opakowanie, z przeźroczystym frontem. W komplecie nie znajdziemy nic poza nią i instrukcją szybkiego startu. Do tego dostaliśmy w osobnym opakowaniu kabel widoczny na zdjęciu powyżej, który wykorzystaliśmy podczas testów.

Zastosowanie dwóch portów USB może wymagać w przypadku niektórych samochodów ustawienie ładowarki pod pewnym kątem, żeby zapewnić wystarczająco dużo luzu. Dużym plusem jest to, że są one podświetlane, co ułatwia ich odnalezienie w ciemności. Jak wygląda skuteczność ładowania? Wykonaliśmy kilka testów. Dwa smartfony Samsung Galaxy S6 (każdy z baterią 2550 mAh) ładowały się od 0 o 100% w czasie 2,2 godziny. Za to dwa tablety iPad Mini 2 (bateria 6470 mAh) potrzebowały ponad 3,5 godziny, żeby zostać naładowane do pełna.

Przejdźmy teraz do dedykowanej aplikacji mobilnej, która oferuje nam kilka inteligentnych funkcji. Ładowarka zapisuje aktualną pozycję i wysyła opcjonalne przypomnienie o liczbie metrów, które dzielą nas od zaparkowanego pojazdu. Dodatkowo można zdefiniować strefy „nie przeszkadzać”, w miejscach, gdzie powiadomienia nie będą nam potrzebne np. przy własnym domu.

Ponieważ ZUS zapamiętuje, gdzie zaparkowałeś samochód, to wystarczy włączyć aplikację i podążać za strzałką na ekranie. Ta opcja nie spisze się w garażach parkingowych (czy też pod wiaduktami), ale producent zachęca kierowców do robienia zdjęć, żeby odtworzyć dane miejsce. Podkreślimy, że ZUS nie daje możliwości stałego podglądu położenia naszego samochodu, kiedy jest on w ruchu. To nie jest urządzenie śledzące.

Za każdym razem, kiedy silnik samochodu jest wyłączany testowane urządzenie używa sygnału Bluetooth, żeby zapisać lokalizację GPS pojazdu w aplikacji mobilnej.

Fajnie sprawdza się alarm, który powiadomi nas, że w danym miejscu zaparkowaliśmy już na dłużej niż 30 min, 45 min, godzinę itd.

Ciekawą opcją jest możliwość monitorowania akumulatora samochodowego, gdzie wyświetlana jest jego aktywność przez ostatni tydzień, miesiąc i kwartał. Apka powiadomi kierowcę, kiedy wydajność spadnie poniżej optymalnego poziomu.