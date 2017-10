Zapewnij sobie moc z akcesoriami FSP

Przyjrzeliśmy się trzem akcesoriom, które przeznaczone są dla posiadaczy smartfonów, czyli ładowarce sieciowej, ładowarce samochodowej oraz ładowarce bezprzewodowej marki FSP. Największe zainteresowanie wzbudza oczywiście ten ostatni produkt, bowiem ładowanie bezprzewodowe jest ostatnio bardzo popularne i pozwala na stałe zapomnieć o podłączaniu/odłączeniu naszych urządzeń od kabla. Większość producentów, którzy pozwalają na ładowanie swoich urządzeń bezprzewodowo oferuje także własne ładowarki. My dzisiaj przyjrzymy się modelowi FSP, a także dwóm ładowarkom, gdzie kabel jest jednak niezbędny. Zapraszamy do lektury.

Ładowarka Wireless Charging Pad przyjechała do nas zapakowana w sporej wielkości pudełko w białym kolorze. Na nim znajdziemy kilka istotnych faktów o urządzeniu, a w środku poza samą podkładką, także kabel USB oraz instrukcję obsługi. Dowiadujemy się z niej, że model ten wspiera wszystkie urządzenia z obecną funkcją Qi. W komplecie nie dołączono zasilacza, znajdziemy za to przewód USB (można podłączyć za jego pomocą urządzenie do komputera lub zwykłej, kablowej ładowarki).

Na górnej ściance podkładki mamy diodę LED, która informuje o ładowaniu smartfona. Z tyłu umieszczono wejście na wtyczkę mini USB. Jakość wykonania urządzenia jest bardzo dobra. Na spodzie mamy gumę, która ma zabezpieczyć sprzęt przed ślizganiem się na biurku czy stole.

Jeżeli zastanawiacie się jak działa ta ładowarka, to już wyjaśniamy, że zachodzi tutaj zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Ukryto w niej ukryto długi, zwinięty dookoła przewód. Spełnia on rolę cewki nadawczej przez którą płynie prąd przemienny, a wokół cewki powstaje pole elektromagnetyczne, którego siła zależy od ilości zwojów i prądu, który przez nią płynie. Drugą częścią jest telefon z cewką odbiorczą, którą najczęściej montuje się pod klapką na baterie. Kiedy smartfon znajdzie się w polu działania pola elektromagnetycznego, wtedy w cewce odbiorczej następuje indukowanie prądu, który trafia do jego baterii. Producent podaje, że sprawność ładowarki FSP to 70%. W praktyce jest ona nieco niższa, a do tego dochodzą jeszcze straty zasilacza.

Testowany przez nas sprzęt jest zgodny ze standardem Qi, który został ogłoszony przez konsorcjum WPC (Wireless Power Consortium). To uniwersalny i otwarty standard bezprzewodowego ładowania dla urządzeń małej mocy.

W czasie naszych testów byliśmy w stanie naładować smartfona Galaxy S6 Edge+ w przeciągu dwóch godzin i czterdziestu minut. Tradycyjną ładowarką zrobimy to około 50 minut szybciej. Poza tym wydawało nam się, że był on nieco chłodniejszy niż w przypadku innych podkładek, co może mieć coś wspólnego z różnymi napięciami wyjściowymi urządzeń. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę – przede wszystkim, że natężenie prądu trafiającego do telefonu mocno zależy od pozycji telefonu na ładowarce. Już niewielka zmiana pozwala spadek szybkości ładowania nawet o 50%. W związku z tym warto znać miejsce, gdzie jest cewka naszego telefonu i wybadać najlepsze miejsce do ładowania.

Kolejnymi gadżetami, który FSP ma w ofercie są ładowarki kablowe – jedna samochodowa, a druga sieciowa. Ta pierwsza to wręcz sprzęt niezbędny dla osób poruszających się na co dzień samochodem, a ta druga to model, który wykorzystają dosłownie wszyscy. Pierwsza z nich wspierają rozwiązanie Quick Charge i zapewnia prąd 2.4 A, a druga nieco mniejszy, bo 2.1 A, ale posiada komplet zabezpieczeń tj. SCP, OVP, OCP i OTP.

Technologia Quick Charge to pomysł firmy Qualcomm i standard, z którego korzysta coraz więcej producentów. Ten system ładowania bez problemu znajdziemy wśród największych graczy na rynku tj. w smartfonach Samsunga, HTC, ZTE, LG czy Sony.

Nie da się ukryć, że dzięki technologii Qualcomma możemy naładować nasz telefon bardzo szybko. Telefon podłączony do ładowarki Quick Charge ładuje się bardzo szybko, ale największe postępy możemy zaobserwować tylko w początkowej i środkowej fazie ładowania. Ostatni fragment, kiedy oczekujemy dobicia do 100% trwa zdecydowanie dłużej. Mimo wszystko po kilkudziesięciu minutach ładowania QC 2.0 i już mamy poziom baterii, który pozwala na korzystanie z telefonu przez kolejne kilka godzin. Według producenta ładowanie smartfona z Quick Charge 2.0 jest szybsze od tradycyjnego o 75%.

Same ładowarki są wykonane bardzo dobrze, z wysokiej jakości materiałów. Przez kilka tygodni testów działały bezawaryjnie i tak działają do dzisiaj. Model standardowy ma wymiary 73 x 35 x 17 mm, natomiast wersja samochodowa 47.5 x 24.9 x 24.9 mm.