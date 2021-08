Zalman CNPS10X Performa Black – test chłodzenia

Kilka miesięcy temu na rynku pojawiło się nowe chłodzenie procesorów marki Zalman, które ma łączyć nowoczesny design w czarnym wydaniu wraz z dobrymi osiągami. Urządzenie oparte jest na wentylatorze 135 mm, który ma prawie bezgłośnie pracując poradzić sobie z układami o TDP wynoszącym do 180 W. Kompatybilność jest szeroka i obejmuje najpopularniejsze podstawki AMD oraz Intel. Jeżeli jesteście ciekawi jak sprzęt ten sprawdza się w praktyce i czy rzeczywiście warto zapłacić za niego około 180 złotych, to zapraszamy do dalszej lektury.

Urządzenie przyjechał do nas zapakowane w czarny, standardowych rozmiarów karton, który jest w całości czarny i na swoich ściankach przedstawia zdjęcia coolera, a także zostały opisane jego najważniejsze cechy. W środku wszystkie elementy zostały odpowiednio zabezpieczone, więc nie musimy obawiać się, że sprzęt ulegnie uszkodzeniu w trakcie transportu. Poza samym schładzaczem dostajemy także instrukcję obsługi, zestaw montażowy dla Intel i AMD (backplate, dystanse, wsporniki, śrubki, podkładki) oraz saszetkę z pastą termoprzewodzącą ZM-STC8. Oznacza to, że jest w zasadzie wszystko co potrzebne. Będziemy musieli sięgnąć tylko po własny śrubokręt.

Przyjrzyjmy się jednak bliżej samemu coolerowi CNPS10X Performa Black, który już przy pierwszy kontakcie prezentuje się naprawdę okazale. Okazuje się, że sprzęt ten ma wymiary 165 x 140 x 170 mm i waży aż 860 gramów. Został on wykonany głównie z aluminium (żeberka) oraz miedzi (cztery rurki termoprzewodzące o średnicy 6 mm). Na pewno czarna kolorystyka dodaje całości dużo dynamiki i nowoczesności. Warto zwrócić uwagę, że w tym modelu mamy bardzo cienkie finy, a odległość między nimi jest nieco większa niż w przypadku konkurencyjnych konstrukcji.

Zalman w komplecie daje nam wentylator o oznaczeniu ZE1325ASL o średnicy 135 mm, który został oparty o łożysko typu EBR. Czym ono się charakteryzuje możecie zobaczyć na grafice. Generowany szum ma wynosić maksymalnie 28 dB. Wentylator procuje z prędkością pomiędzy 700, a 1500 RPM. Jego żywotność została oceniona na około 50000 godzin i potrafi on przepompować 127,7 m3 powietrza w ciągu godziny. Co więcej, budowa radiatora pozwala na zamontowanie drugiego śmigła po przeciwległej stronie, jednak producent nie daje nam go w komplecie. Dlatego jeżeli ktoś będzie chciał podwyższyć wydajność chłodzenia będzie musiał wydać kolejne kilkadziesiąt złotych.

Warto w tym momencie podkreślić, że cooler jest zgodny z podstawkami LGA2066, 2011-V3/2011, 1200, 1366 i 115X oraz AM4, AM3+, AM3, FM2+ i FM2 po stronie AMD.

Montaż CNPS10X Performa Black nie powinien sprawić trudności nawet mniej doświadczonym użytkownikom. Przebiega on naprawdę sprawnie, chociaż oczywiście wymaga niewielkiej sprawności manualnej. Oczywiście niezbędny nam do tego będzie śrubokręt krzyżakowy (jak wspomnieliśmy nie ma w zestawie).

Cały proces zaczynamy od przymocowania na spodzie płyty głównej metalowej podstawki pod backplate, którą następnie zabezpieczamy plastikowymi klipsami. Po drugiej stronie płyty głównej przykręcamy dystanse, a do nich po dwa wsporniki (które zabezpieczymy przez cztery gwinty), warto tutaj zastosować także małe podkładki z kompletu.

Kolejnym etapem jest nałożenie pasty termoprzewodzącej na procesor. Jak wiecie do testów nie stosujemy past producentów, tylko mamy jedną pastę żeby wyniki były bardziej sprawiedliwe. Jeżeli jednak zdecydujecie się na pastę od Zalmana to miejcie na uwadze, że jest ona w jednorazowej saszetce, a rozprowadzenie jej po powierzchni CPU nie jest proste. Pasty mamy naprawdę sporo, więc wystarczy nawet na największe układy.

Po uporaniu się z tym nakładamy radiator wraz z zamontowanym wentylatorem i przykręcamy go dwoma śrubami do wcześniej przymocowanych wsporników. Śruby te są wyposażone w sprężyny i żeby je dokręcić musimy mieć sporej długości śrubokręt.

Po ukończeniu całego procesu możemy przyjrzeć się jak prezentuje się CNPS10X Performa Black na tle pozostały komponentów. Warto zwrócić uwagę, że odległość od slotów pamięci RAM jest odpowiednia i nie będzie problemu dla osób, które korzystają z układów wyposażonych w wysokie moduły z radiatorem.

Przyszedł czas na przeprowadzenie kilku testów, żeby zobaczyć, jak CNPS10X Performa Black radzi sobie na tle konkurencji. Tym razem do sprawdzenia wydajności użyliśmy procesora AMD Ryzen 9 5950X na płycie głównej ASUS Prime B550-Plus z dwoma kościami pamięci 16 GB w obudowie Meshify 2 od Fractal Design. Do sprawdzenia temperatur wykorzystaliśmy pełne obciążenie CPU za pomocą aplikacje Blender.

Widzimy, że jest naprawdę cicho. Kiedy cooler zamknięty jest w obudowie i pracuje przy niskich obrotach to praktycznie nie ma szans, żeby go słyszeć. Również temperatury nie pozostawiają wiele do życzenia, chłodzenie radzi sobie nawet przy największym obciążeniu.

Podsumowanie

Jesteśmy zadowoleni z faktu, że nie dostajemy kolejnego coolera z diodami RGB i krzykliwym designem. CNPS10X Performa Black to produkt estetycznie stonowany, który będzie pasował do większości komputerowych konfiguracji. Został on wyceniony na około 180 złotych, więc kiedy weźmiemy pod uwagę także całkiem niezłe osiągi to możemy dojść do wniosku, że jest to naprawdę dobra inwestycja. Nie mamy też większych uwag do kultury pracy schładzacza. Oczywiście przy maksymalnych obrotach jest to słyszalny, ale przy takich ustawieniach na pewno nie będzie na co dzień pracował, więc nie powinno to nas niepokoić.