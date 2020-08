Wentylatory z serii Cooler Master MasterFan

Marki Cooler Master nie musimy Wam przedstawiać. Już od 1992 roku producent ten prezentuje chłodzenie komputerowe, które cieszy się powodzeniem wśród milionów użytkowników na całym świecie. Oczywiście w portfolio CM znajdziemy także inne rozwiązania, takie jak zasilacze, urządzenia peryferyjne czy obudowy. Dzięki temu wszystkiemu gracz ten ma niezwykle silną pozycję na rynku i sukcesywnie możemy oglądać jego kolejne sprzęty, które są wyposażone w innowacyjne rozwiązania. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej zestawowi trzech wentylatorów SF360R ARGB oraz dwóch pojedynczym śmigłom SF120R, które także wyposażono w podświetlenie RGB/ARGB. Jeżeli jesteście ciekawi jak produkty te prezentują się praktyce to zapraszamy do lektury.

Pierwszym urządzeniem, które bardzo nas zaciekawiło jest MasterFan SF360R ARGB, czyli komplet trzech wentylatorów w jednej ramce z podświetleniem ARGB i sterowaniem sygnałem PWM. Sprzęt ten przyjechał do nas w czarno-fioletowym pudle na którym umieszczono liczne informacje o jego danych technicznych w ośmiu językach.

W komplecie otrzymujemy sam wentylator MasterFan SF360R ARGB wraz z akcesoriami. Wśród nich mamy woreczek ze śrubami montażowymi, złącze ARGB, kontroler ARGB, klips do mocowania i przewód zasilający. Wymiary urządzenia to 360 x 120 x 25 mm.

Wentylatory mogą pracować z prędkością od 650 do 1800 RPM, generując przy tym przepływ powietrza na poziomie 3x 43 CFM i szum od 8 do 30 dBA. Całość podłączamy do płyty głównej wykorzystując wtyczkę 4-pin PWM. Waga tego zestawu to 378 gramów. Podsumowując mamy tutaj jedno złącze zasilania, jedno podświetlenia, jedną ramkę i w sumie aż trzy wentylatory. Brzmi to naprawdę imponująco. Dzięki takiemu projektowi pozbędziemy się plątaniny kabli, a montaż powinien być znacznie łatwiejszy. Również dopasowanie MasterFan SF360R ARGB do naszej obudowy i radiatorów będzie mniej stresujące.

Na ramie przygotowano w sumie 12 otworów na śruby, a każdy z nich posiada gumową amortyzację, aby zminimalizować wibracje i generowany hałas w miejscu styku. Wentylatory są sterowane za pomocą kabla PWM, co pozwala na regulowanie ich prędkości obrotowej bezpośrednio przy pomocy jednego połączenia z płytą główną. Nie musimy do tego używać żadnych adapterów czy rozgałęziaczy. Warto dodać, że długość obu kabli to 610 mm, co jest więcej niż wystarczające nawet w przypadku dużych obudów. Są one pokryte czarnym, siateczkowym oplotem.

Do sterowania podświetleniem producent dołączył nam niewielki kontroler, który posiada wbudowany magnes, co daje nam możliwość umieszczenia go w dowolnym miejscu na naszej obudowie. Nie musimy wiercić otworów, czy też wyłamywać dodatkowych śledzi. Dzięki niemu uzyskamy także dostęp do różnych, zaprogramowanych efektów świetlnych. Na kontrolerze umieszczono jeden, duży przycisk. Służy on do przełączania trybów świecenia po każdym kliknięciu. Nad nim umieszczono logo Cooler Master. Na jego bocznej ściance mamy dwa złącza. Pierwsze, pięciopinowe, gdzie możemy podpiąć wtyczkę od kabla SATA. Drugie dwupinowe, możemy podłączyć kabel od resetu naszej obudowy i sterować oświetleniem właśnie za pomocą tego guzika. Pamiętajcie jednak, że wtedy nie będzie możliwości użycia opcji resetu komputera.

W paczce znaleźliśmy także wentylatory Cooler Master MasterFan SF120R RGB i SF120R ARGB, które mają dosłownie taką samą specyfikację. Są to jednostki o średnicy 120 mm i grubości 25 mm. Zbudowane zostały z dziewięciu łopatek (specjalnie zaokrąglonych w celu poprawy przepływu powietrza) i łożyska rifle. Ich prędkość pracy to pomiędzy 650 a 2000 RPM, przy maksymalnym przepływie powietrza 59 CFM i szumie do 30 dB. Są one wyposażone w dwie wtyczki 4-pin PWM, które odpowiadają kolejno za zasilanie i podświetlenie. W wersji RGB mamy do wyboru kilka jednolitych kolorów, a model ARGB posiada wielokolorową opcję. Wentylatory pakowane są w czarno-fioletowe pudełka (dokładnie o taki samym designie jak zwykle), a w zestawie załączone są tylko cztery śrubki montażowe.

Nie da się ukryć, że również tutaj podświetlenie robi robotę i sprawia, ze sprzęt ten prezentuje się doskonale. W kwestii kultury pracy trzeba powiedzieć kilka słów o technologii wyciszającej, a dokładniej specjalnej budowie ramki, która ma zmniejszać powstający szum. Oczywiście także tutaj mamy gumowe nasadki przy otworach na śruby, które mają za zadanie tłumić drgania. Producent ocenił żywotność tytułowych śmigieł na 160 tysięcy godzin i udziela na nie dwa lata gwarancji.

Żeby sprawdzić w praktyce jak radzi sobie tytułowy sprzęt, przymocowaliśmy go do radiatora o rozmiarze 360 mm. Do testów użyliśmy procesora AMD Ryzen 1800x, który był podkręcony do 3,9 GHz. W naszej domyślnej konfiguracji jego średnia temperatura w teście 3DMark wynosiła 64,8 st. C z wentylatorami Noctua, które kosztują sumarycznie prawie dwa razy więcej od chłodzenia Cooler Mastera. I tak jak się spodziewaliśmy, po zamontowaniu MasterFan SF360R ARGB temperatury nieznacznie wzrosły (od 1 st. C w spoczynku do 4-5 st. pod obciążeniem), ale były nadal w pełni akceptowalne. To sprawia, że sprzęt ten może okazać się świetnym wyborem jeżeli zależy Wam na prostym montażu, porządku w obudowie i przyjemnym dla oka podświetleniu.

Wentylatory przy 100% prędkości obrotowej (ok. 1804 RPM) dawały 45.6 dBA, co jest oczywiście słyszalne, ale obyło się bez jakiegokolwiek terkotu czy buczenia, co mogłoby przeszkadzać.

Bardzo dobre osiągi zapewniają także śmigła Cooler Master MasterFan SF120R RGB/ARGB, które przy maksymalnych obrotach są dosyć ciche, kiedy porównamy je do konkurencji. Dla osób, które jednak preferują praktycznie bezgłośną pracę będą one także niezłym wyborem, ponieważ przy 50-60% maksymalnych obrotów trudno z odległości 1 metra ocenić czy są one uruchomione. Niestety wtedy też ich wydajność drastycznie spada.

Podsumowanie

Nie da się ukryć, że MasterFan SF360R ARGB zrobił na nas świetle wrażenie. Urządzenie to zapewnia dobre osiągi i przystępny poziom natężenia szumów. Do tego jego design zapewne przypadnie prawie każdemu do gustu. Połączenie wszystkich wentylatorów w jednej ramie zapewnia nie tylko prosty montaż, ale także porządek w obudowie. W komplecie dostajemy wszystkie niezbędne akcesoria, dzięki czemu możemy natychmiast rozpocząć pracę z MasterFan SF360R ARGB. Jego cena to na ten moment około 180 złotych, co jest bardzo ciekawą propozycją i na pewno warto wziąć go pod uwagę, jeżeli posiadamy miejsce na trzy wentylatory 120 mm lub po prostu radiator w rozmiarze 360 mm. Pojedyncze Cooler Master MasterFan SF120R RGB i ARGB kosztują obecnie od 60 i 70 złotych, co jest także bardzo dobrym wyborem, kiedy weźmiemy pod uwagę stosunek wydajności do kultury pracy. Do tego spektakularne podświetlenie, które pokochają zwolennicy moddingu i szklanych obudów.