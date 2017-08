Wentylatory Noctua serii A i akcesoria – rzut okiem

Firma Noctua kilka miesięcy temu poszerzyła swoją ofertę o kilka nowych produktów, w których skład wchodzą urządzenia z serii A. W tym artykule opowiemy Wam o tych urządzeniach, ponieważ są one bardzo interesujące. Oprócz licznych wentylatorów wysokiej jakości mamy także elementy antywibracyjne i kontrolery obrotów. Przyjrzeliśmy się przede wszystkim jednostkom 200 mm (największe dostępne), 120 mm (płaskim modelom) i 40 mm. Jeżeli jesteście ciekawi co tym razem proponuje nam założona w 2005 roku firmy Noctua to zapraszam do poniższej recenzji.

Zacznijmy od modelu NF-A20 PWM, który w praktyce wygląda tak samo jak wersja FLX i również cały zestaw jest prawie identyczny. Modele te różnią się tylko wtyczką (4 pin PWM i 3 pin). Oprócz tego oferują one 800 RPM, przy natężeniu hałasu 18,1 dBA i przepływie powietrza 146,9 m3/h. Ich dokładny rozmiar to 200x200x30 mm.

Opakowanie jest takie samo, jak w przypadku innych śmigieł Noctua. Same wentylatory także zostały wykonane w najbardziej popularnym dla tej marki kolorze, czyli brązowym. To sprawia, że nie sposób ich pomylić, bowiem żadna inna firma nie sprzedaje swoich wentylatorów w takim odcieniu. W komplecie znajdujemy wszystko co niezbędne do instalacji NF-A20. A na pudełku możemy przeczytać istotne szczegóły odnośnie budowy wentylatorów. W środku mamy krótką instrukcję, gumowe opaski antywibracyjne, przedłużacze, przejściówkę do redukcji obrotów i cztery śrubki montażowe. Widać, że austriacki producent troszczy się o wszystkie szczegóły, aby sprzedawany przez nich produkt był bezkompromisowy i nie było potrzeby dokupywania czegokolwiek, żeby rozpocząć pracę z ich sprzętem.

Wentylatory mają gumowe nasadki w narożnikach, które możemy usunąć, jeżeli nie są nam potrzebne. Oba modele NF-A20 mają trzy różne odstępny pomiędzy otworami montażowymi. Możemy wykorzystać: 154 x 154, 110 x 180 lub 170 x 170 mm. To powinno znacząco ułatwić montaż śmigieł w niestandardowych obudowach komputerowych.

Noctua zastosowała tutaj ramki AAO, które posiadają zintegrowane podkładki antywibracyjne oraz technologie Stepped Inlet Design. Ta ostatnia objawia się specjalnym kształtem ramki od strony napływającego powietrza. Dzięki temu, napływającemu powietrzu nadany zostaje ruch turbulentny.

Warto wspomnieć, że model NF-A20 PWM posiada dwa dostępne tryby pracy, które możemy zmieniać za pomocą dodatkowego adaptera. Pozwala on zredukować prędkość obrotową do 550 RPM. Bez niego śmigła obracają się w zakresie 350-800 RPM.

Wersja NF-A20 FLX podłączana jest do płyty głównej za pomocą wtyczki 3-pin, co pozwala na pracę przy prędkości obrotowej około 800 RPM. Po podłączeniu adaptera ograniczamy obroty do 550 RPM.

Na koniec warto podkreślić, że niewiele firm sprzedaje wysokiej jakości wentylatory 200 mm. Większość ma dosyć mizerne osiągi i kiepską jakość wykonania. Tutaj otrzymujemy rzeczywiście wszystko co najlepsze.