Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB – test AiO

Znany nam dobrze producent, Cooler Master przygotował udoskonaloną wersję coolera AiO, która ma zapewnić jeszcze lepszym możliwości niż dobrze nam znany model ML240L RGB. Ze zmian, które przygotowano trzeba podkreślić przede wszystkim zmienioną pompę, która posiada teraz nowy silnik, większą pojemność komory oraz zmieniono długość i kształt łopatek. Takie innowacje mają sprawić, że uzyskamy nie tylko efektywniejszą pracę, ale także wyższą jej kulturę. Na pewno na plus jest także wzmocniony system uszczelnień, który ma zapewnić brak wycieków, jak to miało miejsce w przypadku produktów konkurencji. Jeżeli jesteście zainteresowani najnowszym modelem MasterLiquid ML240L V2 RGB to zapraszamy do dalszej lektury.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w solidny, czarno-fioletowy karton z różnymi grafikami, a także sporą liczbą informacji na ściankach. W środku znajdujemy pełen zestaw montażowy, instrukcję obsługi kilka przejściówek, pastę termoprzewodzącą Mastergel Pro oraz kontroler podłączany do złącza Molex.

Zacznijmy od samego Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB, który jest klasyczną konstrukcją AiO, czyli gotowym zestawie do chłodzenia naszego procesora cieczą. Jego proces montażu jest naprawdę bardzo prosty i sprowadza się do przykręcenia do backplate pompki z blokiem wodnym. Oczywiście musimy jeszcze przymocować wentylatory do chłodnicy, zdjąć folię zabezpieczającą z podstawy bloku wodnego i nałożyć pastę termoprzewodzącą na procesor (ta z kompletu wystarczy na co najmniej 2 aplikacje). Na koniec nie zapominamy o podłączeniu wszystkich kabli do pompki i śmigieł do płyty głównej. To właśnie odróżnia zestawy AiO od zestawów wodnych, które składamy z części i wymaga to poświęcenia sporej ilości czasu, a także pieniędzy.

Producent w nowym chłodzeniu daje nam nową, lepszą pompkę o dwóch komorach. Ma ona wykorzystywać ulepszone komponenty, dzięki czemu całość będzie bardziej wytrzymała, zapewni dłuższą żywotność coolerowi i nie będziemy narażeni na wycieki cieczy. Do tego, o czym już wspominaliśmy będziemy mogli oczekiwać cichszej pracy. Konstrukcja ta jest kompatybilna ze wszystkimi najnowszymi podstawkami Intela i AMD poza TR4 i STRX4. Czyli lista wygląda następująco: Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 2011(-3) i LGA 2066 oraz AMD AM2(+), AM3(+), AM4, FM1 i FM2(+).

W pompce producent umieścił swoje podświetlane logo, którego iluminacją możemy sterować przy pomocy specjalnego kontrolera, lub korzystając z oprogramowania płyty głównej. Mamy do dyspozycji wtyczkę 4-pin, dzięki czemu skorzystają z tego posiadacze praktycznie wszystkich modeli płyt głównych.

Chłodnica charakteryzuje się wymiarami 157 x 119,6 x 27,2 mm i została wykonana z aluminium. Została ona połączona z blokopompką przy pomocy wężyków o długości nieco ponad 300 mm. Należy tutaj podkreślić, że w ulepszonej wersji mamy radiator o większej powierzchni odprowadzania ciepła co powinno w teorii zapewnić lepsze osiągi.

Poniżej możecie zobaczyć wyniki dotyczące kultury pracy oraz wydajności:

Kolejnym elementem, który został zmieniony w wersji V2 jest wentylator. Tym razem otrzymujemy dwie sztuki śmigieł SickleFlow 120, które posiadają podświetlenie RGB LED. Również możemy nimi sterować przy pomocy płyty głównej lub korzystając z dodatkowego kontrolera. Są one zbudowane w oparciu o łożysko Rifle, które ma zapewnić wyższą żywotność (do 160 tys. godzin). Prędkość obrotowa wynosi od 650 do 1800 RPM, natomiast przepływ powietrza to maksymalnie 62 CFM. Warto tutaj dodać, że blokopompka pracuje z prędkością około 2200 RPM, chociaż nie jest to konkretnie podane w specyfikacji.

Podsumowanie

Cooler AiO w wersji 240 mm, to urządzenie które powinno zmieścić się w większości obudów. Oczywiście osoby szukające jeszcze wyższej wydajności będą patrzyły w modele o wielkości 360 czy nawet 420 mm. Z drugiej strony są też użytkownicy, którzy stawiają na minimalizm, więc u nich wersja 120 mm będzie jedyną właściwą (a taki model CM posiada w swojej ofercie). W rzeczywistości MasterLiquid ML120L V2 RGB to po prostu mniejszy radiator i jeden wentylator 120 mm, a także nieco niższa cena, która wynosi około 260 złotych. Wróćmy jednak do tytułowego urządzenia, które kosztuje obecnie około 330 złotych i zrobiło na nas bardzo pozytywne wrażenie. Zapewnia na pewno bardzo dobrą wydajność i może być wyborem także wtedy, kiedy zależy nam na efektownym designie. Sprzęt ten powinien bez kłopotów zmieścić się w standardowej obudowie komputerowej, pasuje do praktycznie wszystkich podstawek i oferuje akceptowalną kulturę pracy. Na pewno mamy kilka dobrych zmian w stosunku do modelu V1, a przy nadal atrakcyjnej cenie to może być naprawdę bardzo dobry wybór.