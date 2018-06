TTeSPORTS Galeru – rzut oka na mouse bungee

Jeszcze do niedawna zarządzanie kablem myszki nawet nie przyszłoby nam do głowy. Radziliśmy sobie z kablem na różne sposoby, przeciągając go tak, żeby nie przeszkadzał na biurku oraz nie krępował naszych ruchów. Od jakiegoś czasu na rynku pojawiło się sporo urządzeń typu mouse bungee, czyli po prostu uchwytów na kabel. Ponieważ w sieci możemy znaleźć masę tego typu produktów w niskich cenach, które jednak oferują nie najwyższą jakość wykonania i nie do końca spełniają swoją rolę, postanowiliśmy się przyjrzeć modelowi Galeru od Tt eSports. Jeżeli jesteście ciekawi jak wypada ten model na tle konkurencji to zapraszamy do lektury.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowana w ładne opakowanie na którym znajdziemy liczne informacje. Nas jednak głównie interesuje jego zawartość, gdzie mamy dwuczęściowy komplet: elastyczne ramię z rowkiem i obciążoną, antypoślizgową podstawkę. Całość jest dobrze zabezpieczona na czas transportu. Oczywiście montaż jest zupełnie beznrządziowy. Ramię łączy się z podstawą za pomocą dużego magnesu, więc w razie potrzeby rozłożenie Galeru na części nie sprawia żadnego problemu.

Galeru jest dobrze wykonane, waży aż 214 gramów i jest bardzo stabilne. Na spodzie mamy dużą, antypoślizgową powłokę. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż stosowane u konkurencji nóżki, bowiem mają one mniejszą powierzchnię styku z biurkiem i to sprawia, że rozwiązanie to jest mniej skuteczne. Podstawka wykonana jest z błyszczącego plastiku w czarnym kolorze, posiada także logo Tt eSports.

Galeru zapewnia nam przede wszystkim utrzymanie na odpowiedniej wysokości kabla od myszki, dzięki czemu nie będzie się on plątał, ani obcierał o krawędź biurka, a tym samym przecierał. Po drugie urządzenie to pozwala nam dostosować jakiej długości odcinek kabla potrzebujemy, co sprawia, że nie będziemy mieli na naszej podkładce zbędnego przewodu. Warto podkreślić, że ramię jest gumowe, więc kiedy zbliżamy się do granicy dostępnego kabla poczujemy lekki opór, ale też ramię wygnie się i nie ograniczy naszych zamiarów.

Warto podkreślić, że bounge kosztuje tylko 59 złotych, co jest zdecydowanie dobrą ofertą. Urządzenie to przyda się przede wszystkim graczom, którzy mają dosyć już płatającego się kabla i chaosu na swoim biurku. Fakt, że Galeru się rozkłada na dwie osobne części zapewne spodoba się graczom, który często uczestniczą w turniejach, bowiem ułatwia to przenoszenie bungee z miejsca na miejsce. Również trzeba pochwalić gumowy uchwyt, który daje nam możliwość utrzymać każdy kabel – od bardzo cienkiego, do wyjątkowo grubego. Zmieścimy każdy z nich.