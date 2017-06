TP-Link Archer MR200 – recenzja routera

Niedawno trafił do nas jeden z bardzo ciekawych i popularnych routerów firmy TP-Link, a dokładniej model Archer MR200. Wyróżnia się on na tle konkurencji przede wszystkim dwuzakresową pracę (5 GHz i 2,4 GHz), a także obsługę sieci 4G LTE. Postanowiliśmy sprawdzić czy model ten nada się dla mniej zaawansowanych użytkowników i jaką wydajność oferuje. Jeżeli jesteście ciekawi jakie zalety ma Archer MR200 to przeczytajcie ten artykuł do końca. Zapraszamy.

Router został zapakowany w zielono-białe pudełko. W komplecie otrzymujemy poza urządzeniem także instrukcję obsługi w języku polskim, zasilacz i kabel Ethernet. Taki zestaw zapewnia nam wszystko co niezbędne do rozpoczęcia pracy.

Archer MR200 jest naprawdę bardzo ładnie wykonany, oferuje kompaktowe gabaryty i jest bardzo lekki. Został on pokryty błyszczącym plastikiem, który niestety przyciąga kurz i lubi zbierać odciski palców.

Z tyłu mamy miejsce do przykręcenia dwóch anten, które otrzymaliśmy w zestawie. To ona mają zapewnić lepszy zasięg routera, który jak się okazało w praktyce zapewnił nam porycie sygnałem całego, dużego mieszkania z grubymi ścianami. Warto dodać, że na pokładzie routera mamy jeszcze dodatkowo trzy wewnętrzne anteny sieci bezprzewodowej. Poza tym z tyłu mamy cztery porty Ethernet (jeden z nich to port LAN/WAN), przycisk WPS/reset, włącznik sieci WiFi, włącznik urządzenia i gniazdo na kartę SIM. W komplecie z urządzeniem otrzymujemy także tacki na karty micro i nano SIM. To duży plus, bowiem nie każdy użytkownik przed zakupem będzie świadomy jakiej wielkości kartę SIM potrzebuje. Trochę szkoda, że router nie posiada portu USB, za pośrednictwem, którego moglibyśmy udostępniać pliki w sieci (np. z pendriva czy zewnętrznego dysku twardego).

Na froncie routera TP-Linka mamy diody LED sygnalizujące status pracy urządzenia. Spód i boki urządzenia są wykonane z matowego plastiku. Ogólnie jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie, do którego producent ten zdążył nas już przyzwyczaić.