TP-Link Archer AX73 – recenzja routera

Nadeszła pora żeby przyjrzeć się najnowszej propozycji TP-Linka z rodziny Archer. Mówimy tutaj o routerze AX73, który przedstawiany jest jako sprzęt naszpikowany najnowszymi rozwiązaniami i napędzany bardzo szybkim procesorem. Na jego pokładzie znajdziemy aż sześć anten, USB 3.0, Wi-Fi 6 oraz zabezpieczenie HomeShield. Jeżeli byłoby Wam tego mało to także mamy wsparcie dla sieci OneMesh. To wszystko sprawia, że tytułowe urządzenia zapowiada się naprawdę ekstremalnej dobrze. Jeżeli jesteście ciekawi jak sprzęt ten wypadkiem w praktyce i czy warto po niego sięgnąć to zapraszam do dalszej części recenzji.

Nowy router w ofercie TP-Link przedstawiany jest jako AX5400 lub AX73. To propozycja dla osób, które szukają najwydajniejszych rozwiązań w przestępnej cenie. Kolejny już router w portfolio TP-Linka, który oferuje najnowszą technologię Wi Fi 6.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w sporej wielkości karton utrzymany w niebiesko czarnych kolorach. Znajdujemy na nim najważniejsze informacje na temat zawartości, specyfikacji technicznej oraz samych technologii. Nie zabrakło także kodu QR, po zeskanowaniu którego możemy natychmiast pobrać aplikację mobilną TP-Link Tether, która dostępna jest na iOS oraz Androida. W środku umieszczono poza samym routerem także zasilacz 30 W, kabel RJ-45, instrukcję obsługi oraz kartkę z nazwą sieci i hasłem. Na tej ostatniej jest także miejsce do zapisania własnej nazwy i hasła WiFi. Możemy ją dowolnie przykleić sobie, ponieważ producent z tyłu umieścił kawałek taśmy.

Trzeba przyznać, że router AX73 prezentuje się naprawdę niezwykle nowocześnie i pomimo, że ma kształt prostopadłościanu, to bardzo rzuca się w oczy. W jego górnej części mamy widoczne otwory wentylacyjne o ciekawym wzorze, a na samym środku pasek z błyszczącego plastiku na którym umieszczono logo producenta. Ten element lubi zbierać kurz, a także odciski palców, trzeba jednak pamiętać, że nadaje całemu niepowtarzalny wygląd.

Na froncie najnowszego modelu Archer, z lewej strony widzimy aż osiem diod LED, które mają informować nas o statusie pracy routera. Świecą one mocno, więc producent daje nam także do dyspozycji specjalny przycisk, którym je wyłączymy. W samej aplikacji jest opcja, żeby je wygaszać w godzinach nocnych, żeby po prostu router nie świecił nam w oczy, kiedy próbujemy spać.

Z tyłu urządzenia mamy wszelakie złącza, do których należy gniazdo zasilania, przycisk power, gniazdo WAN, cztery porty LAN, przycisk reset oraz przycisk do włączenia sieci WiFi, włączenia diod LED oraz aktywacji funkcji WPS. Z prawej strony routera AX73 mamy port USB 3.0, o którym wspomnieliśmy już we wstępie. Za to na spodzie mamy praktycznie wyłącznie otwory wentylacyjne, co musi świadczyć o tym, że sprzęt ten może się grzać, a producent wie jak temu zaradzić. Nie zabrakło także stópek antypoślizgowych, które sprawiają, że sprzęt ten może solidnie stać na stoliku. Jeżeli jednak chcemy powiesić go na ścianie to będzie to możliwe, ponieważ także na spodzie mamy dwa uchwyty.

Za pomocą etykiety możemy szybko połączyć się z siecią, wystarczy zeskanować obecny tutaj kod QR.

Przejdźmy teraz do konfiguracji routera, którą można tak naprawdę przeprowadzić na dwa sposoby: za pomocą strony www lub aplikacji mobilnej. Naszym zdaniem ten drugi sposób jest znacznie szybszy i wygodniejszy, dlatego zdecydowanie polecamy go każdemu. Warto podkreślić, że przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności powinniśmy przede wszystkim włączyć router i podpiąć go kable RJ-45 do naszego modemu.

Po tym ściągamy aplikacji TP-Link Tether na naszego smartfona, logujemy się na konto TP-Linka i wybieramy nasz model routera. AX73 stworzy domyślną sieć WiFi do której będziemy mogli się podłączyć, warto zwrócić uwagę, żeby wszystkie diody na urządzeniu były zapalone. Najłatwiej połączyć się poprzez zeskanowanie kodu QR ze spodu urządzenia. Zresztą wszystkie kroki będą wyświetlane w aplikacji. Urządzenie powinno samo wykryć połączenie z Internetem, a poprzez funkcję Smart Connect utworzy dwupasmową sieć WiFi, dla której możemy ustawić dobie nazwę oraz hasło. Na końcu możemy zaakceptować automatyczne przeprowadzanie aktualizacji routera w godzinach nocnych.

Sama aplikacja mobilna jest naprawdę przejrzysta i intuicyjna, dzięki czemu nawet mniej doświadczony użytkownik znajdzie tutaj odpowiednie funkcje. Cały interfejs został podzielony na cztery zakładki: Dom, Klienci, HomeShield oraz Narzędzia. I warto tutaj podkreślić, że w apce ustawicie praktycznie wszystko, a to czego nie będzie można to aplikacja zaproponuje Wam przekierowanie do ustawień w przeglądarce www.

Już nie raz w tym tekście wspomnieliśmy o HomeShield, więc wypada napisać kilka słów o tym narzędziu. Pozwala on zweryfikować bezpieczeństwo naszej sieci, a dla osób, które chcą czuć się jeszcze bezpieczniej zalecane jest dokupienie specjalnej subskrypcji w wersji Pro, która zapewnia nam zaawansowaną kontrolę rodzicielską, ochronę przed atakami typu DDoS oraz filtrowanie szkodliwych treści. Sam abonament nie jest jakiś bardzo drogi, bo kosztuje niecałe 30 złotych.

Nie zabrakło tutaj fajnej i przydatnej funkcji udostępniania hasła WiFi do sieci za pomocą kodu QR. Może to być świetne rozwiązanie np. kiedy wynajmujemy mieszkanie na Airbnb i chcemy, żeby goście mieli dostęp do Internetu od razu, bez wpisywania hasła.

Jeżeli jednak jesteście bardziej tradycyjni to możecie sięgnąć po interfejs strony www, który dostępny jest po wpisaniu 192.168.1.1. Tutaj interfejs został podzielony na pięć zakładek, pomiędzy którymi możemy przełączać się za pomocą ikon na górze. Jest także dostępna wyszukiwarka, która może nam pomóc w znalezieniu konkretnych ustawień.

Wspominaliśmy, że Archer AX73 posiada port USB 3.0 (maksymalna przepustowość 5 Gbps), który pozwala podłączyć do routera przenośne nośniki danych. Ale pewnie zastanawiacie się do czego można go wykorzystać? Przede wszystkim jest opcja stworzenia dysku sieciowego przy pomocy protokołu FTP lub Samba, a także po prostu możemy udostępniać w sieci wybrane foldery. Fajnym rozwiązaniem dla posiadaczy Maców jest wsparcie Time Machine, co przekłada się na możliwość zdalnego wykonywania kopii zapasowych naszych komputerów w sieci lokalnej.

Na potrzeby tego artykułu sprawdziliśmy jaką szybkość możemy uzyskać i podłączyliśmy do portu dysk SSD (SATA III do USB 3.0) i przesyłaliśmy plik o wadze 5 GB. Okazało się, że przy połączeniu przez WiFi został on wysłany po niecałych 3 minutach i 20 sekundach, natomiast jego prędkość pobierania była znacznie wyższa (prawie 70 MB/s). Oczywiście kiedy podłączyliśmy router do komputera kablem RJ-45 to transfery były dużo lepsze, wysyłanie zajęło tylko 1 minutę i 50 sekund, a pobieranie miało prędkość dochodzącą do 90 MB/s. To oznacza, że możemy spokojnie wykorzystać router TP-Linka jako prosty dysk sieciowy.

Nie da się ukryć, że AX73 to prawdziwy potwór zbudowany w oparciu o szybki procesor i sześć zewnętrznych anten. Taka konfiguracja ma sprawiać, że sprawdzi się on w dużych mieszkaniach i biurach. Postanowiliśmy to w miarę możliwości sprawdzić za pomocą aplikacji WiFi Analyzer. Warto podkreślić, że nawet po oddaleniu się od routera na około 10 metrów i przebywanie za czterema ścianami nadal mieliśmy dobrą przepustowość i siłę sygnału. W takich warunkach zdecydowanie lepiej jednak korzystać z wolniejszej sieci 2,4 GHz (przełączenie następuje automatycznie), która oferuje większy zasięg. Aczkolwiek przy 5 GHz nie było spadku przepustowości nawet do 10 metrów odległości.

Podsumowanie

Router TP-Link Archer AX73 to kolejna bardzo ciekawa propozycja, która dostępna jest na rynku od niedawna i powinna zadowolić nie tylko wymagających użytkowników, ale nawet graczy, których oczekiwania są olbrzymie. Tytułowy sprzęt oferuje oczywiście najnowszą sieć WiFi 6, a także kilka znanych nam już technologii jak DFS, Beamforming czy MU-MIMO 4x4. To funkcje, które mają zapewnić nam świetną wydajność nawet w większym mieszkaniu czy biurze. Konfiguracja routera jest banalnie prosta przy pomocy mobilnej aplikacji na system Android lub iOS, a dalsza konfiguracja umożliwia nam na odpowiednie spersonalizowanie urządzenia. Urządzenie bardzo dobrze się prezentuje za sprawą nowoczesnego wykończenia, dlatego nie będziemy musieli wstydzić się postawić AX73 w salonie. Szkoda, że aplikacja www nadal jest dostępna w języku angielskim. Poza tym uważamy jednak, że Archer AX73 to jeden z najciekawszych obecnie routerów dostępnych na rynku w cenie około 550 złotych.