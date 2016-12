Thermalright True Spirit 140 Direct – test chłodzenia

Thermalright True Spirit 140 jest na rynku obecny już od dłuższego czasu, ale w tym roku postanowiono wydać jego zaktualizowaną wersję. Nie tylko odświeżono jego design, ale zastosowano także technologię bezpośredniego kontaktu rurek termoprzewodzących z procesorem (HDT), co ma znacząco poprawić wydajność tego rozwiązania. Co ciekawe poprzednia wersja była wprowadzona do sklepów w cenie 39,90 euro, a teraz mamy 37,90 euro, czyli nie dosyć, że ma być wydajniej to jeszcze taniej. Ile w tym wszystkim jest prawdy, a ile marketingowego bełkotu? Zapraszamy do testów.

Nowość przyjechała do nas zapakowana w czarno-czerwone pudełko, na którego bocznych ściankach znajdziemy informacje o najważniejszych cechach coolera, jego dane techniczne oraz kilka zdjęć. W środku sprzęt jest prawidłowo zabezpieczony na czas transportu. Poza tym mamy w komplecie instrukcję montażu, elementy instalacyjne, małą dawkę pasty termoprzewodzącej, wentylator 140 mm oraz oczywiście radiator. Nie zabrakło także drugiej pary metalowych zapinek dla ewentualnego, drugiego wentylatora oraz ośmiu gumowych podkładek antywibracyjnych, które przykleja się bezpośrednio do żeberek. Tym razem w zestawie nie znajdziemy charakterystycznego dla Thermalrighta śrubokrętu z czerwoną rączką, ponieważ jest on zbędny przy tak wąskiej konstrukcji radiatora.

Wykonany z aluminium radiator jest typowych kształtów dla serii True Spirit, czyli bardzo smukły (w odróżnieniu od grubych coolerów Macho). Grubość tego modelu to zaledwie 42 mm, czyli nawet mniej niż dwa złożone ze sobą wentylatory. Ogólne wymiary to 140 x 77 x 161 mm, więc jak widzimy ma on minimalnie ponad krytyczne 160 mm, przez co może nie mieścić się w bardziej kompaktowych obudowach. W związku z tym przed jego zakupem warto sprawdzić czy będzie pasował do naszego komputera. W większości obudów klasy midi tower nie powinno być problemu. Masa radiatora to 650 gramów.

Zbudowany jest on z 48 finów, które rozmieszczone są w odległości 2 mm od siebie. To oznacza, że mamy tutaj prawie 50% więcej żeberek niż np. w Macho Direct, a ich odległość jest znacznie mniejsza. Model ten jednak nie jest przeznaczony do pracy półpasywnej i wymaga zamontowania przynajmniej jednego wentylatora. Tak, jak w przypadku poprzednika mamy tutaj na górze małe otwory, które mają zapobiec efektowi zastoju powietrza. Poza tym górna część radiatora została pomalowana na czarno co ma poprawić wrażenia estetyczne.

Sześć rurek termoprzewodzących o średnicy 6 mm każda jest pokrytych dodatkowo niklem, co zapewnia im zdecydowanie bardziej atrakcyjny wygląd. Są one rozmieszczone po obu stronach w trzech rzędach. Z uwagi, że w nazwie chłodzenia mamy „Direct”, to oznacza, że ciepłowody mają bezpośredni kontakt z procesorem. Dodatkowo powierzchnia odprowadzenia ciepła jest poszerzona przez małe szczeliny pomiędzy heat-pipe. Podstawka ma wymiary 35 x 45 mm, przez co przykryje nawet dużą socket LGA2011-3. Ogólnie wykonanie True Spirit 140 Direct należy do praktycznie doskonałych.

Zastosowany tutaj wentylator TY 140 to dobrze znana nam jednostka o średnicy 140 mm z otworami dla montażu jak przy 120 mm. Pracuje on przy prędkościach obrotowych w zakresie od 300 do 1300 RPM, a sterowany jest poprzez sygnał PWM. Generowany jest przepływ powietrza o wartości od 28,1 do 125 m³ / h. Mamy tutaj czarną ramkę i siedem czarnych łopatek. Sprzęt ten podłączamy do płyty za pomocą wtyczki 4-pin.