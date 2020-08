Tenda AC23 – test routera

Dzisiaj przyjrzymy się kolejnemu niezwykle ciekawemu routerowi o nazwie AC23, który ma zapewnić nam maksymalną wydajność naszej sieci bezprzewodowej. Urządzenie to zostało bowiem wyposażone w aż siedem anten, które mają pozwolić na dobre osiągi w różnych sytuacjach. Model ten nie oferuje zbyt rozbudowanych funkcji, co może nie każdemu przypaść do gustu, jednak olbrzymim atutem tutaj jest jego cena. Jeżeli jesteście ciekawi co potrafi to urządzenie to zapraszam Was do lektury.

Tenda AC23 przyjechał do nas zapakowany w duży, czarno-czerwony karton na którym umieszczono liczne informacje o produkcie. W środku znajdujemy poza samym routerem także kabel Ethernet, zasilacz sieciowy oraz instrukcję obsługi. To oznacza, że mamy na starcie wszystko żeby rozpocząć z nim pracę.

Sam router prezentuje się całkiem ciekawie. Został on utrzymamy w czarnej kolorystyce i ma przyjemny dla oka kształt. Jego wymiary to 238,9 x 144,3 x 40,3 mm i jest on wykonany z plastiku niezłej jakości. Z przodu producent umieścił pięć diod LED, które informują o następujących stanach: SYS, WAN, LAN, WiFi oraz T (nie wiemy do czego została ona przeznaczona). Za to z tyłu mamy kolejno wejście na kabel zasilający, złącze WAN, trzy złącza LAN oraz przycisk WPS. Wspomniane złącza pozwalają na obsługę przepustowości do 1000 Mbps.

To co rzuca się w oczy najbardziej to aż siedem anten 6 dbi, z czego cztery pracują w paśmie 5 GHz. Dodatkowo na pokładzie mamy wzmacniacz sygnału, który dotyczy nie tylko pasma 5 GHz, ale także 2,4 GHz. Oba pasma oferują prędkość odpowiednio do 1733 Mbps oraz 300 Mbps. Router obsługuje oba zakresy w konfiguracji MU-MIMO 3x3 dla 2,4 GHz oraz MU-MIMO 4x4 dla 5 GHz, co oznacza, że każdy z zakresów ma swój zestaw anten. Zostały one przymocowane na stałe, a ich ustawienie można regulować w zakresie około 200 stopni przy obrocie i 90 stopni pochylenia. To oznacza, że AC23 możemy zarówno postawić na stoliku, jak i powiesić na ścianie.

Na spodzie routera Tenda umieszczono cztery nóżki, które nie mają gumowych zakończeń. Przez to sprzęt nie stoi „jak przyklejony”, ale łatwo go przesunąć niewielką siłą. Są tutaj także uchwyty na haki do montażu na ścianie oraz liczne otwory wentylacyjne.

Pod obudową umieszczono dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1 GHz, który jest wspierany przez inny jednordzeniowy układ 500 MHz. Ten drugi jest przeznaczony do niezależnego wsparcia zakresu 5 GHz. Do tego dochodzi 128 MB pamięci operacyjnej.

Tytułowy router pozwala nam na niezależne sterowanie ustawieniami dla obu zakresów WiFi, a także dla każdego z nich możemy wydzielić sieć dla gości. Bardzo dobrze sprawdza się także tzw. kontrola rodzicielska, czyli możliwość ograniczenia dostępu do sieci dla wybranych osób w określonych godzinach czy dniach.

Przejdźmy do pierwszego uruchomienia i konfiguracji routera. Okazuje się, że sprzęt od razu po podłączeniu do zasilania jest gotowy do pracy. Interfejs jest prawie w całości po polsku zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w przeglądarce internetowej. Sama konfiguracja nie należy do skomplikowany i przeprowadzimy ją bardzo szybko.

Od razu po podłączeniu przewodowym lub do domyślnie rozgłaszanej sieci mamy dostęp do konfiguratora, gdzie na początku wybieramy źródło Internetu, język oraz możemy ustawić domyślną sieć bezprzewodową. Następnie zostajemy przeniesieni do zakładki Stan, gdzie możemy sprawdzić wszystkie niezbędne informacje o naszym systemie oraz routerze.

W kolejnej zakładce mamy możliwość zmiany trybu pracy urządzenia i typu połączenia z Internetem. Większym zaskoczeniem jest jednak liczba opcji w trzeciej zakładce, która dotyczy siec WiFi. Mamy tutaj możliwość obsługi dwóch osobnych zakresów, sieci gości i ograniczeń przepustowości. Nie zabrakło także możliwości wyłączenia funkcji kształtowania wiązki. W ustawieniach przepustowości mamy możliwość ustalenia limitu transferu dla każdego z klientów. Dalej mamy kontrolę rodzicielską, o której już wspomnieliśmy. Nie jest ona zbyt rozbudowana, ale obsługuje harmonogram dostępu do sieci i listę wykluczonych stron www. W trybie uśpienia możemy zaplanować kiedy sieć WiFi ma być aktywna.

Warto przyjrzeć się bardziej zaawansowanym ustawieniom, które znajdziemy w przypadku tego modelu routera. Zebrano w jednym miejscu wszystkie opcje, które wcześniej były umieszczone w różnych zakładkach.

Warto w tym miejscu wspomnieć np. o przekierowaniu portów, filtrowaniu adresów MAC, zaporze ogniowej, funkcji UPnP czy konfiguracji DMZ czy DDNS. W kolejnej zakładce mamy obsługę protokołu IPv6.

Aplikacja mobilna pozwala nam nadal na dostęp do praktycznie wszystkich ustawień routera, a dodatkowo jest bardzo prosta w obsłudze i intuicyjna. Jej istotną opcją jest tzw. optymalizacja WiFi, co może przydać się mniej doświadczonym użytkownikom. Funkcja ta skanuje nasze otoczenie sieciowe i jeżeli to potrzebne to przestawia WiFi na lepszy kanał. Otrzymamy także informacje czy miejsce w którym się znajdujemy oferuje wystarczający sygnał z routera, żeby prawidłowo działać.

Wykonaliśmy kilka testów, które miały potwierdzić czy zastosowanie mocniejszych anten rzeczywiście przełoży się na lepszy zasięg. Okazało się, że w naszym dużym mieszkaniu, sygnał był praktycznie wszędzie, nawet za kilkoma ścianami i mieliśmy cały czas minimum 80% siły sygnału. Router także całkiem nieźle radzi sobie z przesyłaniem plików, a konkretniej zapewnia całkiem niezłe transfery. W przypadku kopiowania jednego dużego pliku urządzenie nie wyróżnia się specjalnie na tle konkurencji, jednak znacznie większa różnica jest w przypadku mniejszych porcji danych.

Ponieważ urządzenie AC23 posiada niezależny zestaw anten dla każdego z zakresów i wspiera MU-MIMO to uzyskujemy tutaj znaczącą przewagą podczas kopiowania plików bezprzewodowo między kilkoma użytkownikami. Dzięki temu mamy niższe opóźnienia, a prędkość transferu jest cały czas wysoka.

Nie jesteśmy zaskoczeni także poborem mocy przez router Tenda. W normalnych warunkach pracy, kiedy było podłączone do niego kilka urządzeń to ten wynosił około 7 W. Podczas pełnego obciążenia wartość ta nigdy nie przekroczyła 12 W.

Podsumowanie

Zdążyliśmy przywyknąć do tego, że najszybsze routery WiFi kosztują całkiem spore pieniądze, jednak przyszedł czas na pewne zmiany, które niesie ze sobą oferta marki Tenda. Producent ten po raz kolejny wprowadza na rynek ciekawe urządzenie, dostępne w rozsądnej cenie, które zapewnia bardzo dobrą wydajność. Możemy to powiedzieć przede wszystkim wynikach sieci bezprzewodowej. Olbrzymim plusem jest wsparcie dla MU-MIMO 4x4 dla pasma 5 GHz oraz 3x3 dla 2,4 GHz. To pozwala nam na obsługę kilku urządzeń w naszym domu jednocześnie z utrzymaniem świetnej przepustowości. Do minusów trzeba na pewno zaliczyć brak portu USB 2.0, a także tylko trzy porty LAN (kiedy wykorzystujemy już WAN). Z drugiej strony to powinno być dla większości osób w pełni wystarczające. Dla mniej doświadczonych użytkowników znaczenie będzie miała prosta konfiguracja i przejrzysty interfejs aplikacji mobilnej, jak i panelu administracyjnego w przeglądarce. Obecnie router Tenda AC23 kosztuje około 260 złotych co jest świetną propozycją i w tej cenie będzie nam bardzo trudno znaleźć sprzęt o przepustowości wyższej niż 1300 Mbps dla pasma 5 GHz, a tutaj mamy aż 1733 Mbps.

Plusy:

Dostęp do aplikacji mobilnej

Prosta obsługa

Bardzo dobry zasięg

Wsparcie dla MU-MIMO 4x4

Niezależne działanie obu zakresów Wi-Fi

Niska cena w porównaniu do innych ruterów AC2100

Minusy: