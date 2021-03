Tenda 4G185 – recenzja routera WiFi 4G LTE

Bezprzewodowe modemy 4G to urządzenia wyjątkowo przydatne dla osób często podróżujących i zmieniających swoje miejsce pracy. Sprawdzają się w chwili, kiedy potrzebujemy dostęp do sieci, a na danym obszarze nie ma dostępnego WiFi. Sprzęt od Tenda posiada slot na kartę micro SIM i zapewnia transfer danych do 150 Mb/s, to ma pozwolić nam na szybkie pobieranie dużych plików. Model ten wyposażono w baterię 2100 mAh, co pozwoli nawet na 10 godzin pracy bez zasilania. Czy w takim razie 4G185 to rzeczywiście sprzęt niezbędny dla osób ceniących sobie mobilność? Sprawdziliśmy to!

Urządzenie przyjechał do nas zapakowane w niewielki, biały karton, na którego froncie znajdujemy zdjęcie routera wraz z nazwą i logiem producenta. Na dole wyszczególniono jego najważniejsze cechy, natomiast specyfikację techniczną znajdziecie na odwrocie.

W środku wszystko jest odpowiednio zabezpieczone, więc nie musimy obawiać się uszkodzenia w trakcie transportu. W komplecie otrzymujemy dodatkowo instrukcję obsługi oraz kabel USB – microUSB. Nie znajdziemy dedykowanej ładowarki, ale to nie problem, bo możemy go ładować poprzez port USB w laptopie.

Tytułowe urządzenie ma wymiary 98 x 59,5 x 13,8 mm i waży 85 gramów wraz z baterią, która oczywiście jest w komplecie. Na froncie widzimy 1,44 calowy ekran OLED o rozdzielczości 128 x 64 piksele. Sprzęt jest naprawdę lekki i kompaktowy, a wykonany został z czarnego plastiku. Na froncie widzimy duże białe logo producenta i napis 4G LTE. Krawędzie są białe, co nieźle kontrastuje z resztą. Na górnej krawędzi umieszczono przycisk zasilania oraz WPS, a z prawej strony mamy dostęp do portu microUSB.

Z tyłu routera znajduje się pokrywka, którą musimy zdjąć, żeby mieć dostęp do akumulatora 2100 mAh oraz standardowego gniazda na kartę SIM. Mamy także dostęp do gniazda dla karty micro SD do 32 GB, która pozwala na korzystanie z Tenda trochę jak z serwera NAS oczywiście z licznymi ograniczeniami. Mimo wszystko taki sposób udostępniania pików w sieci jest bardzo pomocny.

Uruchomienie routera zajmuje dosłownie kilka sekund i już widzimy na ekranie pierwsze informacje. Warto dodać, że wyświetlacz nie jest dotykowy. Możemy z niego odczytać dane dotyczące sygnału, trybu pracy, poziomu naładowania baterii, liczby podłączonych urządzeń, danych dostawcy Internetu itd. To bardzo przydane, ponieważ teraz nawet nie musimy sprawdzać żadnych szczegółów w dedykowanych aplikacjach na smartfonie, tylko wszystko mamy pod ręką.

4G185 możemy skonfigurować na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest po prostu podłączenie routera poprzez kabel USB do laptopa i uzyskanie do niego dostępu poprzez 192.168.0.1 w naszej przeglądarce. Sam interfejs jest przejrzysty i dosyć minimalistyczny, ale zawiera wszelkie niezbędne ustawienia. Na głównym ekranie mamy informacje jakie urządzenia są podłączone, jaka jest siła sygnału, a także jakie jest nasze IMEI, SSID, wersja oprogramowania itp.

Nie zabrakło dostępu do statystyk gdzie znajdziemy informacje o przesyłanych danych. Mamy również możliwość wysyłania SMSów czy zapisywania kontaktów (do 350 wpisów). Najważniejsze ustawienia to jednak te związane z siecią, APN, Wi-Fi, zapora itd.

Zanim jednak przejdziemy do bliższego zapoznania się z urządzeniem chciałbym Wam pokazać drugi sposób konfiguracji. Jak się domyślacie jest to metoda za pomocą aplikacji mobilnej, która jest dostępna na system Android oraz iOS. Aplikację możemy pobrać w banalny sposób, czyli poprzez zeskanowanie kodu QR, który jest dołączony do urządzenia. Na ekranie głównym aplikacji znajdujemy informacje o połączeniu internetowym i przesyłanych danych. W zakładce urządzenia możemy sprawdzić, jakie sprzęty w obecnym czasie korzystają z routera, a poprzez File Share mamy dostęp do plików które możemy zapisać na karcie micro SD.

I teraz najważniejsze, jakie prędkości transferu uzyskiwaliśmy. Podczas pobierania i wysłania mieliśmy około 20 Mbps, czyli blisko maksimum, jakie jest oferowane przez sieć. 4G185 testowany był za granicą, jako przenośny router, tak żeby zostawić ojczystą kartę SIM w smartfonie, a z Internetu korzystać właśnie za pomocą lokalnej karty SIM włożonej w urządzenie marki Tenda. Zapewne w przypadku innego operatora można uzyskać lepsze prędkości, które będą bardziej zbliżone do maksymalnych (przypomnijmy 150 Mbps dla pobierania oraz 50 Mbps dla wysyłania).

Podsumowanie

4G185 to bardzo ciekawy router z wbudowanym kolorowym ekranem, który oferuje prostą konfigurację oraz możliwość pracy bez ładowania prawie do 7 godzin (nie uzyskaliśmy 10 godzin, jak sugeruje producent), dzięki wbudowanej baterii 2100 mAh. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które podróżują, bywają za granicą i chcą mieć hotspot zawsze ze sobą. Oczywiście można po prostu posiadać ze sobą drugi smartfon, który obsługuje taką technologię, ale Tenda na pewno jest dobrą alternatywą. Jej wymiary są kompaktowe, mamy przydatny ekran z najważniejszymi informacjami, a sam proces konfiguracji jest banalnie prosty. Do tego jest dostępne także gniazdo microSD, które pozwala nam zamienić 4G185 w skromny serwer plików. Oczywiście ograniczeniami tutaj są transfery, więc jeżeli ktoś szuka naprawdę demona prędkości to ten model niekoniecznie jest dla niego. Naszym zdaniem jest to nadal bardzo dobry wybór w cenie do 200 złotych i możemy 4G185 śmiało polecić!