Tenda 4G09 – recenzja routera LTE Advanced

Potrzebujecie szybszego i stabilniejszego połączenia z Internetem? Tenda uważa, że ma na to doskonałą receptę w postaci ich najnowszego routera 4G09, który oferuje łączność 4G+ LTE. To sprawia, że możemy mieć dostęp do Internetu bez kabla i światłowodu, więc rozwiązanie to może zainteresować osoby mieszkające na wsiach i terenach podmiejskich. Model ten wspiera technologię 4G+ CAT6, więc możemy liczyć na połączenie z prędkością do 300 Mb/s. Oczywiście mamy także szybkie WiFi 802.11 ac, które zapewnia prędkość bezprzewodową do 1200 M/s. To powinno zapewnić możliwość grania i strumieniowego przesyłania w wysokiej jakości bez opóźnień. Jeżeli jesteście ciekawi jakie są nasze wrażenie z użytkowania 4G09 to zapraszamy do dalszej lektury.

Tytułowy router przyjechał do nas zapakowany w średnich rozmiarów czarne pudełko z licznymi grafikami na froncie oraz z tyłu. Nie zabrakło także informacji o najważniejszych funkcjach oraz specyfikacji technicznej. W środku poza samym 4G09 znajdziemy także zasilacz sieciowy, kabel Ethernet, dwie odkręcane anteny oraz instrukcję obsługi.

Router został wykonany w całości z białego tworzywa sztucznego, które jest niezłej jakości. Jedynie w górnej części widzimy niebieską wstawkę, która dodaje całej konstrukcji nieco życia. Warto zauważyć, że urządzenie jest bardzo lekkie i będzie je można łatwo przenosić z miejsca na miejsce, co ma znaczenie w przypadku urządzeń tego typu. Na froncie Tenda 4G09 widzimy przede wszystkim diody, które mają za zadanie informować nas o statusie pracy urządzenia: Power, 4G, WLAN oraz moc sygnału (3 diody). Te świecą niezbyt mocnym światłem, co uważamy za plus, ponieważ nie będzie ono przeszkadzało w nocy.

Na odwrocie mamy dostępne dwa porty typu LAN (z czego jeden można także wykorzystać jako WAN), miejsce do podłączenia zasilania, przycisk power, guzik WPS do nawiązywania szybkiego połączenia WiFi oraz miejsce do przykręcenia dwóch zewnętrznych anten. Router Tenda chłodzony jest pasywnie, przez co pracuje bezgłośnie. Widzimy na górze liczne otwory wentylacyjne, podobnie jak na spodzie. Podczas pracy nie stwierdziliśmy, żeby sprzęt nagrzewał się znacząco.

Przed uruchomieniem 4G09 powinniśmy przykręcić z tyłu dwie anteny 4G, a na dole włożyć kartę SIM. Następnie wystarczy podłączyć router do prądu i uruchomić sprzęt. Warto dodać, że slot dedykowany jest dla pełnowymiarowej karty SIM, więc do obecnie popularnych micro i nanoSIM niezbędne byłoby zastosowanie adapteru.

Konfiguracja testowanego routera jest naprawdę prosta i intuicyjna, a dodatkowo w całości przygotowana w języku polskim. Wystarczy włączyć urządzenie i chwilę poczekać aż na froncie zapali się dioda WiFi. Dalej już tylko musimy połączyć się z naszym routerem, którego dane znajdziemy na spodzie (nazwę SSID, hasło). Następnie możemy ustanowić nowe dane w kreatorze, który widzicie poniżej. Po tych kilku krokach Tenda jest gotowa do działania, a my możemy cieszyć się z Internetu, który pochodzi z sieci komórkowej. W naszym przypadku nie było żadnych problemów z kartą SIM od Orange i zapewne tak samo będzie w przypadku innych operatorów. Wszelka konfiguracja jest przeprowadzana automatycznie, więc absolutnie o nic nie musimy się martwić, a mniej doświadczony użytkownik będzie przeprowadzony przez wszystko „za rączkę”.

Oczywiście nie ma przeszkód, żeby dokonać konfiguracji manualnej, czyli nieco bardziej zaawansowanej. Żeby tego dokonać musimy przejść na stronę tendawifi.com i zalogować się za pomocą domyślnego hasła. Możemy dalej ustawić potrzebne zabezpieczenia sieci bezprzewodowej (typ szyfrowania: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK|WPA2-PSK) i ustawić hasło. Można oczywiście ustawić nazwę SSID, wybrać kanał, standard sieci oraz jej szybkość. Opcji konfiguracyjnych jest naprawdę sporo, a najważniejsze z nich to przekierowanie portów, ustawienia portów Ethernet, konfiguracja 4G/LTE czy ustawienia VoIP. Nie zabrakło takich dodatków jak licznik danych, możliwość wysyłania SMSów czy harmonogramu pracy sieci WiFi.

Ważną opcją jest możliwość skonfigurowania sieci dla gości w paśmie 2,4 lub 5 GHz. Możemy nadać jej hasło i ustawić przepustowość. Jest także możliwość wybrania długości jej ważności. Oczywiście nie zabrakło też wbudowanego VPN. W opcjach zaawansowanych znajdziemy np. tryb uśpienia, regulację diod LED, filtrowanie adresów MAC, zaporę sieciową, DDNS, serwer wirtualny, UPnP czy DMZ. Oczywiście jest także możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego, zarządzanie kopiami zapasowymi oraz zapisywanie logów w dzienniku systemu. Warto wspomnieć też o dostępnej tutaj kontroli rodzicielskiej, która to funkcja może być bardzo przydatna dla części użytkowników. Możemy ustalić harmonogram dostępu do Internetu oraz dodatkowo także ustalić zakres stron wykluczonych (lub wskazać tylko te, do których dostęp będzie możliwy). Harmonogram będzie dla każdego wybranego użytkownika identyczny, co akurat mogłoby zostać poprawione. Ustawienia przepustowości to po w zasadzie takie QoS. Możemy dla każdego klienta odgórnie narzucić limit transferu w obu kierunkach niezależnie, co jest bardzo przydatne.

Jak już wspomnieliśmy router 4G09 został wyposażony w technologię LTE Advanced, która pozwala na uzyskanie prędkości do 300 Mbit/s przy pobieraniu oraz do 150 Mbit/s przy wysyłaniu danych. Również mamy tutaj wsparcie dla połączeń UMTS/HSPA+, które oferują do 42 Mbit/s podczas pobierania. Zapewne wiele osób korzysta na stałe, lub od czasu do czasu z funkcji hotspotu dostępnej w nowych smartfonach. Oczywiście to bardzo przydatne rozwiązanie, jednak router stacjonarny pozwala na rozdzielenie sygnału na większą liczbę urządzeń, zapewnia stabilniejsze połączenie i dodatkowo sam odbiór sygnału jest tutaj o niebo lepszy, więc trudno nawet porównywać te dwa rozwiązania.

Do routera Tenda można jednocześnie podłączyć tyle urządzeń ile potrzebujemy. U nas przy ponad 10 nie było żadnego problemu – wszyscy kliencie uzyskali bardzo stabilne i szybkie połączenie z Internetem. Trzeba wspomnieć o bardzo dobrym zasięgu urządzenia – dostęp do sieci mieliśmy nawet kilka pomieszczeń dalej, które oddzielone były grubymi ścianami. Oczywiście jego jakość była już nieco gorsza, ale dalej można było spokojnie przeglądać strony www.

Oczywiście również ten model routera możemy obsługiwać z poziomu aplikacji mobilnej Tenda. Ta w zasadzie nie zmieniła się praktycznie w ogóle. Nadal jest intuicyjna w obsłudze, a także oferuje dostęp do zdecydowanej większości ustawień routera. Znajdziemy w niej również użyteczne narzędzie dla mniej doświadczonych użytkowników – optymalizację sieci Wi-Fi.

Podsumowanie

Tenda 4G09 to bardzo udany produkt, który sprawdzi się w najróżniejszych warunkach i zadowoli różne grupy odbiorców. Oczywiście zainteresują się tym urządzeniem osoby korzystające z bezprzewodowej transmisji, która staje się coraz popularniejsza z uwagi na brak ograniczeń związanych z miejscem instalacji usługi, jak to jest np. w przypadku światłowodu. Tutaj potrzebny jest tylko zasięg naszego operatora i już mamy Internet. Za sprawą testowanego routera możemy udostępnić łącze do wszystkich urządzeń w naszym domu lub biurze i to przy zachowaniu bardzo wysokich prędkości transmisji. Zaletą jest również obecność kontroli przepustowości łącza dla danych klientów oraz namiastka kontroli rodzicielskiej. Uważamy, że stawiając na model Tenda 4G09 nie rozczarujecie się. Dostajemy tutaj praktycznie wszystko co niezbędne, poczynając od dobrej jakości wykonania, prostej konfiguracji oraz rozbudowanej funkcjonalności. Jeżeli, więc szukacie sprzętu w granicach 500 złotych, to tytułowe urządzenie będzie perspektywicznym wyborem.