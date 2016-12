Scythe Mugen 5 – test coolera CPU

Firma Scythe wprowadziła odświeżoną wersję swojego coolera CPU Mugen. To kontynuacja bardzo dobrze znanej serii, która od zawsze cieszyła się dużą popularnością z uwagi na dobrą jakość wykonania i wysoką wydajność w porównaniu do konkurencji. W tym artykule pokażemy Wam czego można oczekiwać od najnowszego schładzacza japońskiej firmy i czy warto wydać na niego około 200 złotych. Zapraszamy do lektury.

Najnowsze chłodzenie Scythe przyjechało do nas zapakowane w czarny karton, na którym znajdziemy bardzo szczegółowe informacje o coolerze. Dowiemy się z niego wszelkich danych o radiatorze i wentylatorze, poznamy zastosowane technologie oraz sugerowaną wydajność. W pudełku znajdziemy bogaty zestaw dodatków. Wśród nich jest instrukcja montażu, komplet instalacyjny, śrubokręt, pasta termoprzewodząca i dodatkowy zestaw zapinek dla wentylatora (dla drugiej, opcjonalne sztuki).

Sama konstrukcja Mugena 5 jest podobna do czwartej odsłony tego chłodzenia. Nie sposób jednak nie zauważyć, że nowość doczekała się licznych ulepszeń. Już na pierwszych zdjęciach widać, że piątka doczekała się asymetrycznego radiatora, co ułatwi montaż dowolnych kości pamięci. To pozwoli na zainstalowanie coolera nawet na bardzo małych płytach głównych, gdzie odległość socketu od banków RAM jest niewielka. Dokładne wymiary chłodzenia to 110 x 130 x 154,5 mm (grubość x szerokość x wysokość), a jego waga wynosi 890 gramów.

Kiedy spojrzymy na cooler z góry to zobaczymy dwanaście końcówek heat-pipe oraz wygrawerowane logo Scythe na samym środku. Również z tej perspektywy łatwo spostrzec jak nieregularny kształt oferują żeberka.

Podstawka schładzacza została wypolerowana na przysłowiowe lustro. Widzimy na zdjęciach, że wszystkie żeberka są grubsze niż w poprzednich odsłonach, co świadczy o podniesieniu jakości wykonania tego modelu. Według naszych pomiarów mają 0,2 mm, a odległość pomiędzy nimi wynosi 2 mm. Nadal mamy tutaj sześć rurek termoprzewodzących, które przechodzą przez całą podstawkę, jednak nie mają bezpośredniego kontaktu z procesorem.

Wentylator Kaze Flex 120 PWM (SS1225FD12M-CHP) to konstrukcja wyposażona w łożysko FDB oraz podkładki gumowe, które mają zapewnić odpowiednie absorbowanie wibracji i wstrząsów. Może on pracować przy prędkości od 300 do 1200 RPM w zależności od sygnału PWM. W naszych testach obracał się on z prędkością średnią około 1000 RPM i był bardzo cichy. Żywotność tego modelu oceniono na 120 tysięcy godzin. Jedynym dyskusyjnym aspektem tej jednostki jest kolorystyka. Nam czarno-szary design niespecjalnie przypadł do gustu.