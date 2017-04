Reeven Ouranos – test coolera CPU

W obecnych czas wybór chłodzenia procesora nie jest łatwym zadaniem. Na rynku jest wiele konkurencyjnych produktów, które różnią się cechami, wzornictwem i przede wszystkim ceną. Przyglądaliśmy się do tej pory głównie popularnym producentom coolerów, jednak tym razem przetestowaliśmy dla Was chłodzenie Reeven Ouranos, które zrobiło na nas bardzo dobre wrażenie w związku z czym postanowiliśmy się z Wami podzielić wynikami naszych testów i obserwacji. Zapraszamy do lektury.

Chłodzenie przyjechało do nas zapakowane w kolorowy karton. Na jego ściankach znajdziemy zdjęcia urządzenia, logo producenta i nazwę coolera. Po bokach mamy listę kompatybilnych procesorów oraz specyfikację Ouranosa. W środku wszystkie elementy są odpowiednio zabezpieczone. Wśród akcesoriów znajdujemy wszelkie elementy montażowe, zapinki do wentylatorów, instrukcję montażu, pastę termoprzewodzącą, adapter do redukcji prędkości obrotowej, wentylator oraz oczywiście sam radiator.

Reeven Ouranos RC-1401 to jednowieżowa konstrukcja o wymiarach 161 x 143 x 95 mm i wadze 1030 gramów. Na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się on niczym szczególnym, ale kiedy spojrzymy na jego górną część, to zauważymy, że mamy tam ładnie wycięte logo producenta na środku, a po bokach inne, delikatne wzory. Do tego kształt finów jest mocno przemyślany, tak aby zwiększyć powierzchnię oddawania ciepła, a także zapewnić jak najlepszy przepływ powietrza.

W sumie mamy tutaj 56 żeberek, które są dosyć gęsto ułożone. Utrzymywane są one za pomocą sześciu ciepłowodów, które przebiegają przez miedzianą podstawkę pokrytą warstwą niklu. Dwie z rurek termoprzewodzących mają 8 mm grubości, a pozostałe cztery mają średnicę 6 mm. Reeven zastosował tutaj nieliniowy układ, co ma wpłynąć na skuteczniejsze odprowadzenie energii z procesora. Takie ułożenie heat-pipe powoduje większy kontakt z finami, a tym samym zwiększa się powierzchnia odprowadzenia ciepła. To zdecydowanie bardzo przemyślana konstrukcja, w której nie ma miejsca na przypadek.

Widzimy, że oba 8 mm ciepłowody rozchodzą się na boki z każdej strony. Natomiast cztery 6 milimetrowe rurki przebiegają bliżej środka radiaotra. Na spodzie widzimy ładnie wyszlifowaną podstawkę, która jest też miejscem spotkania wszystkich heat-pipe’ów. Ma ona wymiary 38,1 x 12,7 x 44,45 mm.

Radiator zaprojektowany jest tak, żeby miał odpowiednią odległość od płyty głównej i tym samym możliwa była instalacja wysokich modułów pamięci RAM. Czy to się Reevenowi udało? Przekonamy się na kolejnej stronie.

Tutaj jeszcze musimy wspomnieć o wentylatorach. W komplecie otrzymujemy jedno śmigło ColdWing 14, którego średnica wynosi 140 mm. Bliżej mu do kształtu okrągłego, niż kwadratowego. Jest on jednak zaprojektowany tak, że jego otwory montażowe są w tym samym miejscu co w przypadku jednostek 120 mm. To zapewnia jego zdecydowanie większą kompatybilność i możliwość instalacji w dowolnym miejscu, gdzie otwory są na szerokość 120 mm. Dodajmy, że właśnie takie są zdecydowanie częściej stosowane chociażby w obudowach.

Wentylator ma oznaczenie RM1425S17B-P (12 V, 0.25 A) i zbudowany jest z dziewięciu łopatek, które zostały pomalowane na żółty kolor. Ramka jest czarna. Takie zestawienie barw na pewno nie będzie każdemu odpowiadało, ale jest dosyć oryginalne i zapewne znajdzie swoich zwolenników. Pracuje on z prędkością obrotową od 300 do 1700 RPM i generuje przy tym przepływ powietrza od 16,3 do 69,9 CFM. Kabel ma długość około 30 centymetrów i jest pokryty oplotem. Na ramce wentylatora umieszczono dwie strzałki. Jedna z nich wskazuje kierunek przepływu powietrza, a druga kierunek ruchów łopatek.

W komplecie mamy tzw. Low Noise Adapter, czyli przejściówkę do redukcji obrotów. Ma ona zapewnić cichą pracę i optymalną wydajność urządzenia. To bardzo miły dodatek, który dobrze świadczy o wyposażeniu coolera Ouranos.