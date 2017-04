Raijintek Tisis – recenzja coolera CPU

Do naszej redakcji trafił jeden z najlepszych coolerów typu tower o nazwie Tisis marki Raijintek. Model ten swoją nazwę wziął od mitologicznej bogini, czyli podobnie jak inne konstrukcje tego producenta. Chłodzenie to jest ósmym w portfolio Raijinteka i jako pierwsze wykorzystuje wentylatory o symbolu 14025. Jesteśmy bardzo ciekawi czy ten topowy model sprosta dużym wymaganiom i czy będzie odpowiedni dla osób, które planują mocniejsze podkręcanie swojego procesora. Jeżeli też szukacie wydajnego chłodzenia klasy premium, to powinniśmy zapoznać się z tym testem do końca. Zapraszamy do lektury.

Cooler przyjechał do nas zapakowany w pokaźne pudełko w czerwonym kolorze, na którym znajdziemy liczne obrazki przedstawiające wygląd coolera. Nie zabrakło także opisu jego najważniejszych cech i tabelki ze specyfikacją techniczną. W komplecie poza dwuwieżowym radiatorem mamy także liczne akcesoria, które będą potrzebne do montażu chłodzenia. Nie załączono jednak tubki z pastą termoprzewodzącą, ale tylko saszetkę, która wystarczy na jedną aplikację. W tej cenie to trochę mało.

Raijintek Tisis to model o bardzo pokaźnych gabarytach. Jego wymiary wynoszą 140 x 130 x 166,5 mm (długość x szerokość x wysokość), a waga to 1050 gramów. Całość prezentuje się niezwykle atrakcyjnie dla oczu. Radiator został oparty na asymetrycznej konstrukcji dwóch wież. Mniejsza z nich ma 45 mm długości, a druga 55 mm. Ich wysokość jest identyczna. Warto podkreślić, ze pierwsza wieża jest położona nieco niżej w stosunku do drugiej. Z jednej strony mamy też proste wykończenie finów, a z drugiej falowane. Całość składa się w sumie z 43 żeberek wykonanych z aluminium, których rozstawienie jest dosyć szerokie.

Konstrukcja oparta jest na pięciu rurkach temoprzewodzących o średnicy 8 mm. Zostały one wykonane z miedzi, ale od zewnątrz pokryte są warstwą niklu. Podstawka jest idealnie wyszlifowana na przysłowiowe lustro. Ogólnie jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie. Żeberka są grube i niepodatne na wyginanie, a dodatkowo oferują bardzo przyjemny wygląd. Niestety nie wszystkie heat-pipe’y są zakończone kapselkami.

W komplecie znajdujemy także dwa wentylatory o średnicy 140 mm o oznaczeniu 14025 PWM. Są to śmigła o grubości 25 mm, czyli standardowe. Producent postawił tutaj na czerwoną ramkę i białe łopatki w liczbie 11 sztuk. Na nich ponacinane są niewielkie ząbki od strony wewnętrznej. Nie mamy pojęcia czy będzie to miało jakiś wpływ na wydajność, ale zapewne ma to sprawić, że strumień powietrza będzie lepiej „wcinał się”. Ich prędkość obrotowa wynosi od 600 do 1000 RPM, a przy maksymalnych obrotach generowany jest przepływ powietrza o wartości 70,2 CFM i szum na poziomie 23 dB.