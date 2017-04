Raijintek Themis Evo – test coolera CPU

System chłodzenia procesora jest bardzo ważnym aspektem w budowie każdego komputera. Cooler dostarczany razem z procesorem często okazuje się zbyt mało wydajny i warto wymienić go na lepszy model. Jeżeli chcemy przedłużyć żywotność naszego CPU, a także uzyskać niższym poziom hałasu to powinniśmy pomyśleć nad schładzaczem jednej z renomowanych firmy. W tej grupie jest Raijintek, który dostarczył do naszej redakcji oprócz modelu Tisis także drugi produkt o nazwie Themis Evo. Jaką wydajność oferuje, czy jest kompatybilny z wysokimi pamięciami RAM i czy zapewni cichą pracę? O tym dowiecie się w trakcie lektury poniższej recenzji. Zapraszamy.

Themis Evo został zapakowany w biało-czerwone pudełko o niewielkich rozmiarach. Na jego froncie możemy zobaczyć zdjęcie coolera, a na bocznych ściankach umieszczono jego specyfikację i opis najważniejszych cech. W środku wszystko jest starannie zapakowane i dobrze zabezpieczone. Poza samym radiatorem otrzymujemy także instrukcję obsługi, zestaw montażowy, wentylator 120 mm i saszetkę z pastą termoprzewodzącą. Do tego mamy także pięć gumowych mocowań do wspomnianego wentylatora (wystarczyłby cztery, ale jedna jest zapasowa na wypadek zgubienia czy zniszczenia).

Sam radiator prezentuje się bardzo elegancko. Na samym środku topu widzimy logo Raijinteka, a także zakończenia heat-pipe’ów. Nie wszystkie zostały osłonięte. Aluminiowe żeberka są bardzo cienkie np. w porównaniu do finów stosowanych przez Noctua. Mają one charakterystyczne nacięcia przy krawędziach, co ma zapewnić lepszy przepływ powietrza. Rurki termoprzewodzące, które tutaj zastosowano są dosyć grube, ponieważ mają aż 8 mm średnicy. Cała konstrukcja ma wymiary 122 x 82 x 165 mm i waży 614 gramów bez wentylatora. Jak widzicie radiator jest pokaźny, bowiem jego wysokość to aż 165 mm. To oznacza, że w bardzo wąskich obudowach może się nie zmieścić. W sumie mamy tutaj 52 finy, które są szerokie na 82 mm.

Podstawka, podobnie jak rurki termoprzewodzące jest pokryta warstwą niklu. Widzimy tutaj cztery miedziane ciepłowody, które przebiegają przez podstawkę i będą miały bezpośredni kontakt z procesorem, co ma zapewnić skuteczniejsze odprowadzenie ciepła z jego powierzchni.

Załączony do kompletu wentylator o średnicy 120 mm posiada czerwoną ramkę i białe, zaokrąglone łopatki. Podłączamy go do płyty głównej za pomocą wtyczki 4-pin PWM, która znajduje się na końcu oplecionego kabla. Jego prędkość obrotowa wynosi od 1000 do 1500 RPM, przy czym generowany jest strumień powietrza 43,8 – 65,68 CFM, a maksymalny szum wynosi 24,53 dB. Producent podaje, że żywotność tego wentylatora to 40 tysięcy godzin pracy.