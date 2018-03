Raijintek Orcus 240 – test chłodzenia

Marka Raijintek powstała w 2013 roku i od razu dobrze zadomowiła się na rynku. Już teraz w ofercie tego producenta znajdziemy liczne obudowy, zasilacze, a także chłodzenie. Do tej pory przyszło nam testować wiele produktów tej firmy i nigdy nie byliśmy rozczarowani. Zobaczymy czy naszej dobrej opinii nie zmieni najnowsze chłodzenie Raijinteka, czyli Orcus 240. To sprzęt klasy AiO w rozmiarze 240 mm, który został wykonany z innym podejściem, niż obserwowaliśmy to dotychczas. Teraz mam inną koncepcję, bowiem producent zdecydował się na umieszczenie pompki na rurkach. Brzmi dziwnie? Też mieliśmy takie wrażenie, stąd jeszcze większa ekscytacja sprawdzeniem możliwości Orcusa 240, który obecnie kosztuje w Polsce około 450 złotych i oczywiście jest wyposażony w podświetlenie LED RGB. Jeżeli jesteście ciekawi, czy warto rozważyć zakup tego chłodzenia to zapraszamy do lektury.

Chłodzenie Raijinteka przyjechało do nas w dosyć dużym pudełku, na którego froncie widzimy dosyć duże zdjęcie Orcusa 240. Z tyłu umieszczono wszelkie informacje dotyczące szczegółów technicznych tego produktu. Znajdziemy tam wszelkie dane na temat prędkości obrotowych, wspieranych gniazd procesora, wydajności pompy itp. Dowiadujemy się, że Orcus 240 dostępny jest w dwóch wersjach z wentylatorami i bez nich (wersja 240 Core).

Po otwarciu pudełka widzimy, że wszelkie składowe są umieszczone na kartonowej tacy, która dobrze chroni urządzenie. Całość nie jest jakoś szczególnie zabezpieczona, co budzi nasz niepokój. W komplecie znajdujemy jednak wszystko co jest niezbędne (mamy nawet butelkę z płynem do uzupełnienia na przyszłość). Ogólnie rzecz biorąc mamy tutaj śruby montażowe, pilot RGB, dwa wentylatory 120 mm RGB, instrukcję montażu, podstawkę pod backplate i kable do obsługi podświetlenia.

Tak, jak się zapewne spodziewaliście Raijintek wykorzystuje w swoim projekcie aluminiową chłodnicę, która składa się z osiemnastu żeberek na cal, czyli nieco mniej niż w przypadku konkurencji. Jej wymiary to 272 x 120 x 27 mm. To jednak nie koniec różnic w stosunku do konkurencji, bowiem Orcus 240 posiada śrubę odpowietrzającą, a na samych rurkach mamy zamontowaną pompkę. Jej prędkość obrotowa wynosi 5000 RPM (+/- 10%) To rozwiązanie, którego jeszcze nie widzieliśmy u konkurencji. Jesteśmy bardzo ciekawi czy taka innowacja będzie miała pozytywny skutek w odniesieniu do wydajności chłodzenia.

Blok wodnym, który montujemy na procesorze został wyposażony w podświetlenie LED RGB. Jego podstawka jest wykonana z miedzi i pokryta niklem, co ma zapobiegać korozji. Została on wyszlifowana bardzo dobrze i jest gładka w dotyku.

Dostarczone w komplecie wentylatory to jednostki o średnicy 120 mm z podświetleniem RGB. Ich zakres prędkości obrotowej to 800-1800 i wykorzystują one sterowanie PWM. Ich maksymalny przepływ powietrza wynosi 42,17 CFM. Producent podaje, że generują one szum na poziomie 23 dBA.

Warto jeszcze dodać, że Orcus 240 wspiera podstawki Intel: LGA775, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, LGA2066 oraz AMD: AM2, AM2 +, AM3, AM3 +, FM2, FM2 +, AM4.