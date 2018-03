Raijintek Leto Pro RGB – test coolera CPU

Firma Raijintek pod koniec zeszłego roku pokazała swój nowy cooler, który przeznaczony jest do montażu na wydajnych procesorach. Model Leto Pro RGB przeszedł niewielkie zmiany w porównaniu do pierwotnej wersji Leto. Urządzenie to charakteryzuje się przede wszystkim szeroką kompatybilnością ze wszystkimi najnowszymi gniazdami, a także z AM4 i to od razu po wyjęciu z pudełka. Głównym atutem jest jednak efektowne podświetlenie RGB LED (z możliwością sterowania z poziomu płyty głównej). Jeżeli jesteście ciekawi czy model ten rzeczywiście jest wart polecenia i wydania około 200 złotych to zostańcie z nami i sprawdźcie, jak wypadł on podczas testów.

Cooler przyjechał do nas w kolorowym, kartonowym pudle, które jest używane w tym samym malowaniu dla modeli Leto Pro RGB i Leto Pro Black. Z przodu widzimy duże zdjęcie urządzenia oraz logo producenta. Na bocznej ściance mamy wyraźnie zaznaczone, którą wersję schładzacza znajdziemy w środku. Na kolejnych bokach możemy zobaczyć, jak działa podświetlenie oraz tabelę ze specyfikacją techniczną.

W środku opakowania znajdujemy pełen komplet dodatków. Wśród nich jest m.in. dwa wentylatory, podstawkę pod backplate, klipsy montażowe, śrubki, nasadki, dystanse, pastę termoprzewodzącą, kabel typu Y do podłączenia śmigieł oraz instrukcję instalacji. Oczywiście jest także czarny radiator.

Leto Pro RGB to chłodzenie o cienkim profilu, które samo w sobie nie posiada żadnego podświetlenia, ale to jest zawarte w dwóch wentylatorach 120 mm PWM RGB. Radiator ma zaledwie 153 mm wysokości i 50 mm szerokości, dzięki czemu będzie on pasował do większości obudów.

Pełne wymiary coolera Leto Pro RGB to 127 x 101 x 155 mm, a jego waga wynosi 925 gramów. Radiator jest w całości pomaloway na czarno, a jego konstrukcja jest solidna i zwarta. Jego wykończenie jest matowe. Został on oparty na czterech ciepłowodach o średnicy 6 mm, które utrzymują 43 aluminiowe żeberka, które wykonano z aluminium. Nie są one gęsto upakowane, dzięki czemu będzie można skorzystać z wentylatorów niskoobrotowych.

Warto zwrócić uwagę, że 32 górne finy mają taki sam rozmiar, a inny ma 11 dolnych żeberek (są obcięte z prawej i lewej strony). Ich rozmiar ma 94 x 27 mm. To także jedyna różnica pomiędzy wersją Leto i Leto Pro RGB. Ten pierwszy ma pełnowymiarowy radiator bez żadnych obciętych finów.

Wersja Leto Pro RGB posiada także cztery, zamiast trzech rurek termoprzewodzących o średnicy 6 mm. Jeden dodatkowy ciepłowód pomaga w uzyskaniu jeszcze lepszej wydajności. Warto zwrócić także uwagę, że w nowej wersji rurki nadal mają układ litery U, ale już przebiegają w trochę inny sposób, niż u poprzednika. Dwie rurki wewnętrzne przechodzą do środka radiatora, natomiast dwie rurki zewnętrzne wychodzą po szerszym kątem. Podkreślimy, że ciepłowody mają bezpośredni kontakt z powierzchnią procesora, co ma także znaczący wpływ na odprowadzenie ciepła.

Prawa i lewa strona coolera jest taka sama. Widzimy tutaj miejsca do zaczepienia klipsów od wentylatorów. Na górze coolera umieszczono logo Raijinteka. Mamy tutaj także osiem zakończeń rurek cieplnych, które tworzą z jednej i drugiej strony półokrąg. Podstawka jest wykonana z miedzi i przez nią przechodzą rurki termoprzewodzące.

Wentylatory, które otrzymujemy w komplecie na pierwszy rzut oka nie wyglądają jakoś wyjątkowo. Są one utrzymane w czarnej kolorystyce z czerwonym logo na środku. Posiadają one jednak efektowne podświetlenie RGB, które świetnie prezentuje się w akcji. Dokładne oznaczenie śmigieł to 12025 Macula PWM RGB. Mają one przeźroczysty pierścień LED po wewnętrznej i zewnętrznej stronie ramki. Dodatkowo są tutaj cztery diody LED RGB na każdym z narożników. W sumie mamy tutaj siedem łopatek, a także podkładki antywibracyjne. Napięcie pracy to 12 V przy prądzie 0,484 A. Model ten podłączamy do komputera za pomocą złącza 4-pin PWM. Można go także podłączyć do oświetlenia LED płyty głównej i zsynchronizować z nią. Każdy z kabli ma 469 mm i jest płaski. Jeżeli na płycie mamy tylko jedno wejście na taki kabel, to nie będzie problemu, bowiem w zestawie znajdujemy dwa kable typu Y. Jeden dotyczy zasilania, a drugi właśnie oświetlenia LED.

Na koniec jeszcze dokładne parametry wentylatorów. Mają one 120 x 120 x 25 mm, pracują z prędkością od 800 do 1800 RPM oraz używają łożysk ślizgowych. Przepływ powietrza wynosi 56 CGM, a poziom szumu to 25 dB. Ich MTBF to 40000 godzin.