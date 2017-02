QNAP TS-128 – recenzja NASa

Firma QNAP posiada w swojej ofercie jednozatokowy model TS-128 oraz dwuzatokowy TS-228, czyli urządzenia, które zostały przygotowane z myślą o użytkownikach domowych, chcących gromadzić swoje dane w jednym miejscu lub stworzyć prywatną chmurę. Modele te sprawdzą się w wykonywaniu i przechowywaniu kopii zapasowych, synchronizacji danych, zdalnym dostępnie do plików i domowej rozrywki. Czy w praktyce rzeczywiście takie urządzenie można z powodzeniem wykorzystać w domu? Sprawdziliśmy to.

TS-128 przyjechał do nas w niewielkim białym kartonie, na którym nie znajdziemy zbyt dużo informacji o urządzeniu czy zdjęć samego serwera. Mamy tylko kilka obrazków, które pokazują nam najważniejsze cechy produktu. W komplecie poza samym serwerem mamy także kabel sieciowy i zasilający, broszury informacyjne oraz komplet montażowy dla dysku twardego. Dokładnie wszystko co niezbędne do korzystania z TS-128.

Serwer to konstrukcja wieżowa, co sprawia, że nie zajmuje on dużo miejsca na biurku czy szafce. Jego obudowa została wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym i jest lekko połyskująca. Nie widać na niej żadnych odcisków palców czy kurzu.

Z tylu widzimy panel I/O, który oferuje nam gniazdo zasilania, port Ethernet i gniazdo USB 2.0. Trochę dalej znajduje się otwór, który ukrywa przycisk do resetu serwera.

Z przodu mamy czarny pasek na którym znalazły się różne interfejsu. Widzimy tam diody LED, które informują o statusie pracy urządzenia, przycisk uruchamiający sprzęt i guzik dający możliwość szybkiego kopiowania danych (z dysku zewnętrznego do pamięci NASa). Dalej widzimy miejsce na kartę pamięci SD i port USB 3.0. Za pomocą którego możemy podłączyć pamięć zewnętrzną.

Górna ścianka NASa posiada wykończenie w grafitowym kolorze o chropowatej strukturze. Na spodzie znajduje się tabliczka znamionowa i stopki, które zapobiegają przesuwaniu się urządzenia po płaszczyźnie biurka. Pomiędzy nóżkami mamy śrubkę z odchylanym uszkiem, której odkręcenie pozwala nam na dostęp do dysku.

Kiedy otworzymy TS-128 to dostajemy dostęp do szyn mocujących dysk twardy. Możemy tam umieścić napęd 3,5 cala. Będzie on podłączony do płyty głównej poprzez interfejs SATA II. Do zamontowania nie potrzebujemy dodatkowych narzędzi. Całość jest chłodzona poprzez sporych rozmiarów wentylator, który jest bardzo cichy.

Cała konstrukcja, wraz z zainstalowanym dyskiem twardym jest dosyć ciężka. To sprawia, że stabilnie stoi, a praca nośnika nie powoduje przenoszenia drgań. Ogólna jakość wykonania jest dobra i trudno mieć jakiekolwiek większe uwagi.