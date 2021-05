Powerbanki od HAMA – recenzja urządzeń

Co tu dużo mówić, dzisiejsze smartfony są niesamowicie prądożerne, co oznacza, że ładowanie telefonu stało się już codzienną rutyną. Oczywiście czas jaki dane urządzenie może przetrwać na jednym ładowaniu jest zależne od tego w jaki sposób je używamy. Jednak jestem pewny, że niejednokrotnie bateria „padła” Wam właśnie wtedy, kiedy był najmniej właściwy moment ze wszystkich możliwych. Jeżeli rzeczywiście tak było to gwarantuję Wam, że mam rozwiązanie na te problemy. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm interesującym power bankom od firmy HAMA o pojemności 12000 i 20000 mAh. Jeżeli szukacie właśnie tego typu urządzenia to zapraszam do dalszej lektury.

W moje ręce trafiły dwa ciekawe gadżety firmy HAMA, które charakteryzują się pojemnością 12000 mAh oraz 20000 mAh. Pierwszy z nich to model power pack PD-12S. Jest to produkt wyposażony w technologie Qualcomm Quick Charge 3.0 oraz Power Delivery. Za jego pomocą naładujemy naszego smartfona znacznie szybciej niż z wykorzystaniem standardowych rozwiązań.

Już po kilku chwilach spędzonych z tym modelem można stwierdzić, że jest on naprawdę dobrze wykonany, a swoją solidność zawdzięcza aluminiowej obudowie. Tylko górny i dolny bok zostały wykonane z tworzywa sztucznego. Wyposażony on został w złącze USB o pomarańczowym oznaczeniu, które dostosowuje moc ładowania do urządzenia które podłączymy i może to być 12V/1,5A, 9V/2A lub 5V/3A. Na tej samej ściance mamy także gniazdo microUSB, które służy do ładowania samego powerbanku, przycisk power, cztery zielone diody informujące o poziomie naładowania baterii, jak również złącze USB typu C o takich samych parametrach jak wspominane wcześniej złącze QC 3.0. Co ciekawe gniazdo USB-C umożliwia transmitowanie energii dwukierunkowo. Za jego pomocą naładujemy więc smartfon, ale po podłączeniu ładowarki można naładować sam powerbank.

Jakość samej obudowy jest świetna, wszystko zostało idealnie spasowane, nic nie trzeszczy ani się nie ugina. Jej wymiary to 76 x 153 x 14,5 mm. Urządzenie, pomimo że jeździło ze mną wrzucone do plecaka to nie zebrało rys i otarć, co może dobrze świadczyć o jego trwałości. Dodajmy tylko że w komplecie z nim otrzymujemy dwa przewody do ładowania (jeden z wtyczką USB typu C oraz drugi z microUSB).

Obsługa jest oczywiście banalnie prosta – wystarczy podłączyć przewód i smartfon zaczyna się ładować. Pomimo, że producent reklamuje tutaj pojemność 12000 mAh, to w rzeczywistości mamy tutaj nieco mniej, bowiem 11900 mAh. To oczywiście na tyle duża pojemność, że spokojnie naładujemy wyłączonego smartfona pokroju Samsung Galaxy S8 trzy razy.

Warto zauważyć, że power bank podczas ładowania nie grzeje się, a za jego pomocą możemy ładować dwa urządzenia jednocześnie. Jest on na tyle silny, że bez problemu pomagał mi podtrzymać rozładowanego Macbook Air. Producent podkreśla obecność technologii o nazwie Power Delivery, która gwarantuje możliwie najszybsze i bezpieczne ładowanie.

Jak wspomnieliśmy na górze obudowy znajduje się włącznik, po naciśnięciu, którego, cztery diody LED podświetlają się na zielono i przekazują nam informacje dotyczące stanu naładowania baterii oraz procesu ładowania podłączonego do niej urządzenia. Podczas ładowania power banku świecą się one cały czas, a gdy nie jest on podłączony, musimy tylko wcisnąć przycisk na obudowie, by sprawdzić stan naładowania. Oczywiście jedna dioda oznacza poziom między 0, a 25%, natomiast cztery to między 75, a 100%. W tym modelu oczywiście nie zabrakło najważniejszych zabezpieczeń. Mamy tutaj zabezpieczenia przed nadmiernym naładowaniem, głębokim rozładowaniem oraz zwarciem.

Model HAMA Power Pack Supreme 20 HD 20000 mAh przyjechał do nas zapakowany w biało-czerwony karton, na którym znajdziemy najważniejsze informacje o produkcje. Producent podkreśla w tym miejscu, że może on zapewnić nawet do 135 godzin dodatkowej pracy na jednym ładowaniu. Kolejnym aspektem, który rzucił nam się w oczy przy pierwszym kontakcie to waga urządzenia. Power bank jest ciężki, co oczywiście wynika z jego pojemności, a przecież fizyki oszukać się nie da. Został on pokryty gumowaną powłoką, co sprawia, że nie wyślizgnie się z dłoni. Na jego pokładzie mamy cztery niewielkie diody LED, które białym światłem informują nas o poziomie naładowania Power Pack Supreme 20 HD.

Kolejnym aspektem, na który zwraca uwagę HAMA jest zgodność z wytycznymi linii lotniczych, które dosyć restrykcyjnie podchodzą do przewozu tego typu sprzętów. W przypadku tego modelu nie będziemy mieli problemów, więc to także dobry kompan naszych lotniczych podróży.

W komplecie otrzymujemy poza bankiem energii, także krótki kabel microUSB do ładowania oraz adapter z microUSB na USB-C (jakby nasz telefon był wyposażony w nowsze złącze USB-C). Rzecz jasna, sprzęt HAMA posiada szereg najważniejszych zabezpieczeń, w tym przed przegrzaniem, przed przepięciem oraz przed zwarciem.

Do dyspozycji mamy w sumie dwa porty ładowania typu USB A oraz jeden typu USB C. Każdy z nich dostarcza nam 3 ampery prądu, co pozwoli nam naładować praktycznie każdy przenośny smartfon i tablet. Power Pack Supreme 20 HD współpracuje z urządzeniami wszystkich popularnych producentów jak Apple, LG, Huawei, Oppo czy Samsung.

Podsumowanie

Power bank to urządzenie, które jest przydatne nie tylko podczas normalnego, typowego dnia, ale sprawdza się jeszcze lepiej podczas wyjazdów i wycieczek, gdzie jesteśmy pozbawieni dostępu do gniazdka elektrycznego. Oba tytułowe urządzenia to tak naprawdę bardzo dobry wybór, bowiem oferują wszystko to czego oczekujemy od banku energii. Power Pack Supreme 20 HD o pojemności 20000 mAh sprzedawany jest obecnie w cenie 79 złotych, co uważamy za bardzo atrakcyjną ofertę. W tej cenie otrzymujemy dobrze wykonany, pojemny i przede wszystkim funkcjonalny power bank, z którym w zestawie znajdziemy niezbędny kabel i adapter. Bardziej do gustu przypadł nam jednak PD-12S, który mimo mniejszej pojemności jest produktem typu premium. Oferuje on technologię Quick Charge 3.0 od Qualcomm oraz jest zamknięty w świetnej jakości obudowie. Jego cena jest jednak wyższa i na ten moment przyjdzie nam za niego zapłacić 139 złotych. Uważamy, że to jednak adekwatna stawka do możliwości, jakie niesie ze sobą ten model.