Power banki TP-Link – test kilku modeli

Coraz częściej znajdujemy się w sytuacji, kiedy potrzebujemy podładować baterię naszego smartfonu, a nie mamy dostępu do gniazdka. Wtedy z pomocą przychodzą nam popularne power banki. Ostatnio do naszej redakcji trafiły trzy modele znanego producenta TP-Link i to właśnie tym urządzeniom przyglądaliśmy się bliżej przez minione tygodnie. Dzięki temu jesteśmy już w stanie podzielić się z Wami naszymi spostrzeżeniami na ich temat. Zapraszamy do lektury.