Noctua NT-H1, NT-H2 – rzut oka na pasty termoprzewodzące

Dzisiaj przyjrzymy się nowym pastom przewodzącym austriackiej firmy Noctua, która dostarczyła do naszej redakcji nie tylko udoskonaloną wersję NT-H2, ale także obecną już kilka na rynku NT-H1, której używaliśmy z powodzeniem do testów coolerów. Poza tym dostaliśmy także chusteczki czyszczące NA-SCW1. Według znanego producenta nowa wersja jest jeszcze lepsza niż poprzednia, a my postanowiliśmy to sprawdzić. Zapraszamy do lektury.

Jest to wysokiej jakości mieszanka termiczna zapewniająca optymalny transfer ciepła z procesora lub procesora graficznego do radiatora. Jest ona łatwa do nakładania i łatwy do czyszczenia za pomocą dostarczonych ściereczek czyszczących NA-CW1. Nie przewodzi elektrycznie i nie koroduje, przez co nie ma ryzyka zwarć i można jej bezpiecznie używać ze wszystkimi typami radiatorów. Jej zalecany czas przechowywania do 3 lat, natomiast czas użytkowania procesora do 5 lat. Według obliczeń producenta opakowanie 3,5 g wystarczy dla około 3-20 aplikacji (w zależności od wielkości procesora, np. 3 aplikacje dla TR4, ale już 20 dla LGA1151). Wersja ta zawiera w komplecie 3 chusteczki czyszczące NA-CW1.

A teraz kilka szczegółów wersji NT-H2. Nowa wersja to nic innego jak nieco odświeżona H1, która oparta jest na bazie mikrocząsteczek tlenków metali. Podobno ma zapewnić ona nawet o 2 st. C niższe temperatury niż w przypadku poprzednika. Do tego jej deklarowana żywotność jest rzeczywiście bardzo długa, co pozwoli na odpowiednie odprowadzanie ciepła przez okres 5 lat.

Sprawdziliśmy jak Noctua NT-H2 wypada na tle poprzednika i jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Okazuje się, że będzie ona dobrym wyborem dl entuzjastów, którzy oczekują maksymalnej wydajności i cenią sobie łatwość użycia. W porównaniu do H1 uzyskano tutaj niższy opór cieplny i mniejszą grubość warstwy docisku. To oznacza, że procesory z wysokim TDP będą pracowały z niższą temperaturą.

Jak widzicie temperatury z nowszą wersją pasty są rzeczywiście niższe. Może w tym konkretnym przypadku nie uzyskaliśmy jakiejś piorunującej różnicy, ale mimo wszystko jest ona widoczna.

Nie ma problemów z rozprowadzeniem pasty pod naciskiem czy to na CPU czy GPU. Dzięki temu zużyjemy jej mniej i będzie to prostsze. Wystarczy umieścić jedną kroplę NT-H2 na powierzchni procesora i umieścić na nim blok wodny czy radiator. Po pewnym czasie wygrzewania powinna uzyskać maksymalną wydajność. Sprawdza się zarówno z radiatorami miedzianymi, jak i aluminiowymi.

Wspomnijmy jeszcze o zestawie NA-SCW1, który przyda się bardziej zaawansowanym użytkownikom. Co mam na myśli? Osoby, które często zdejmują i zakładają chłodzenie na procesor. To im właśnie sprawdzi się zestaw 20 chusteczek czyszczących NA-CW1, które naprawdę skutecznie usuwają pastę termoprzewodzącą z miejsca gdzie procesor styka się z radiatorem.

Podsumowanie

Nie ma znaczenia czy chłodzimy procesor poprzez wieżowy cooler czy też zestaw All in One. Jedno i drugie rozwiązanie potrzebuje dobrej pasty termoprzewodzącej. Jej wybór nie jest łatwy, ponieważ na rynku mamy dostępne wiele rodzajów, które różnią się nie tylko ceną i pojemnością, ale także wydajnością. Noctua odświeżając swoją ofertę poprzez model NT-H2 i wprowadzając większe (10 gramowe) opakowania starej wersji, pokazuje kto nadal jest królem w tym segmencie. Nie zapominajmy także o fajnym dodatku w postaci ściereczek do czyszczenia IHS. Obecnie za NT-H2 3.5 grama musimy zapłacić 59 złotych, wersja NT-H1 kosztuje o połowę mniej. Wersja 10 gramów to koszt odpowiednio 110 złotych i 65 złotych, co oznacza, że pasty są generalnie dosyć drogie. Zestaw chusteczek do czyszczenia procesora to wydatek rzędu 35 złotych, a w komplecie otrzymamy 20 sztuk o wielkości 150 x 210 mm.