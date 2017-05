NETGEAR Nighthawk S8000 – recenzja przełącznika

Firma NETGEAR dostarczyła do naszej redakcji bardzo ciekawe urządzenie o nazwie Nighthawk S8000. Jest to ośmioportowy przełącznik, który powinien przydać się nie tylko miłośnikom gier z obsługą VR, ale także zwolennikom oglądania filmów w jakości Ultra HD. Sprzęt ten ma przyciągnąć nas nie tylko swoimi możliwościami, ale także futurystycznym wyglądem. W poniższej recenzji sprawdziliśmy co potrafi Nighthawk S8000 i czy warto wydać na niego niecałe 500 złotych. Zapraszamy do lektury.