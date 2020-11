Natec Lori+ - recenzja kamerki

Do oferty marki Natec trafiła niedawno kamerka internetowa, która ma zapewnić nam znacznie lepsze możliwości komunikacji, niż urządzenia tego typu wbudowane w nasze laptopy. W tym wypadku mówimy o sprzęcie, który pozwoli nam na wysokiej jakości wideokonferencje, spotkania on-line ze znajomymi czy też robienie transmisji na żywo. Producent podkreśla obecność bardzo ostrego autofokusa oraz funkcji, które sprawią, że Lori Plus odnajdzie się w każdej sytuacji, a nasi odbiorcy będą mogli cieszyć się z wyraźnego obrazu i czystego dźwięku. Jeżeli jesteście ciekawi czy warto wydać na to urządzenie około 250 złotych to zapraszamy Was do lektury poniższej recenzji.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w czarno-niebieskie pudełko na którym znajdziemy zdjęcie kamerki oraz dowiemy się o jej najważniejszych cechach (FullHD, wbudowany mikrofon etc). Z boku znajdujemy dokładniejszą specyfikację techniczną, która jednak nie powoduje w nas szybszego bicia serca. Przejdźmy więc do tego co umieszczono w środku. W komplecie otrzymujemy instrukcję obsługi (także po polsku) oraz kamerkę.

Pierwszy kontakt z urządzeniem jest pozytywny. Całość została wykonana z tworzyw sztucznych tj. błyszczącego plastiku, który niestety jest podatny na odciski palców. Korpus urządzenia umieszczony jest na ramieniu, które pozwala nam umieścić sprzęt zarówno na obudowie monitora, jak i bezpośrednio na blacie biurka. Mechanizm ten dobrze znamy z innych kamer internetowych konkurencji (Logitech, Microsoft czy Creative) i sprawdza się bez zarzutu. Szerokokątny (65 stopni) obiektyw zamontowano centralnie w podłużnej obudowie, a obok niego mamy oznaczenie 1080P, które sugeruje dostępną rozdzielczość z jaką sprzęt ten może rejestrować obraz. Nie zabrakło także otworu na mikrofon.

Urządzenie podłączamy do komputera za pomocą kabla o długości 1,5 metra, który zakończony jest wtyczką USB. Ta długość może nieco budzić wątpliwości, bowiem użytkownicy pecetów z dużymi monitorami i obudowami postawionymi obok biurka będą mieli większą odległość do pokonania. Oczywiście można użyć przedłużacza, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Dodatkowe 50 cm byłoby bardzo pomocne. Zgodnie z napisem na pudełku model ten jest Plug&Play, co oznacza, że zostanie ona bardzo szybko wykryta przez system operacyjny i jest widoczna przez programy typu Skype czy Zoom.

Przyszedł czas żeby ocenić jakość przesyłanego obrazu. Tak więc jest on na pewno wyraźny, ma odpowiedni kontrast, nie widać żadnych artefaktów i jest dostatecznie jasny. Na pewno reakcje wyświetlanego obrazu na ruch kamerą lub nasz ruch są nieco opóźnione. Dźwięk zbierany jest czysty i wyraźny. Niestety wyłapuje on także odgłosy z większej odległości przez co nasi odbiorcy mogą odczuwać pewien dyskomfort, kiedy my nie będziemy w pomieszczeniu sami. Uważamy, że do bardziej zaawansowanego przesyłania dźwięku wbudowany mikrofon po prostu się nie nadaje i dotyczy to nie tylko Lori Plus, ale także mikrofonów wbudowanych w laptopy itd. Zdecydowanie lepiej wyposażyć się w dodatkowy sprzęt dedykowany do tego. Wracając do obrazu to mamy tutaj rozdzielczość wideo 1920 x 1080 pikseli przy 30 klatkach na sekundę, a pole widzenia wynosi 65 stopni. Szczegółowość jest całkiem niezła, a łapanie ostrości całkiem szybkie i bezbłędne. Nie mamy jednak rozpoznawania twarzy.

W gorszych warunkach oświetleniowych widać dużą ziarnistość obrazu. Taką sytuację możemy zaobserwować kiedy światło w pokoju jest zgaszone, a jedynym jego źródłem jest ekran naszego monitora. Wtedy też autofokus działa nieco wolniej i musimy dać mu chwilę, żeby odpowiednio złapał ostrość.

Warto zaznaczyć, że do kamerki nie zostały dołączone żadne sterowniki, ani dedykowane oprogramowanie. W związku z tym możemy korzystać tylko z ustawień w systemie operacyjnym.

Samo korzystanie z urządzenia jest komfortowe, chociaż mamy pewne zastrzeżenia. Głównie chodzi o zawias, który służy do ustawienia Lori+ na biurku czy na monitorze. Po jego wewnętrznej stronie mamy nieco materiały, który powinien spełniać rolę antypoślizgową, jednak w praktyce powoduje, że kamerka przechla się na boki i nie jest do końca stabilna.

Kamerka jest stosunkowo niewielka, a dodatkowo składana. Właśnie za sprawą takiej konstrukcji możemy ją łatwo zabrać ze sobą w podróż i nie zajmie nam zbyt dużo miejsca. Jej dokładne wymiary to 80 x 33 x 80 mm.

Podsumowanie

Natec Lori Plus to dobrze wykonana, przystępna cenowo kamerka internetowa, która ma zapewnić nam przesyłanie obrazu w wysokiej rozdzielczości wraz z wyraźnym dźwiękiem. I rzeczywiście sprzęt ten znacząco bije wbudowane w notebooki kamerki pod każdym kątem. Nie otrzymujemy wraz z nią żadnego oprogramowania, które pozwoliło by na dodawanie jakiś efektów (dźwiękowych czy wizualnych). Zabrakło nam także czegoś na wzór osłonki do obiektywu, bo przecież dzisiaj w sieci aż kipi od informacji o przejmowaniu kontroli nad kamerkami i narażaniu bezpieczeństwa użytkowników. Zapewne o takim rozwiązaniu Natec powinien pomyśleć przy projektowaniu następcy dla Lori Plus. Oczywiście nie możecie spodziewać się zbyt wiele po tym urządzeniu, ponieważ należy ona do średniej półki cenowej (~250 złotych) i jest po prostu solidnym sprzętem do wideokonferencji, który nie zawiedzie nas pod kątem automatycznej ostrości, automatycznego balansu bieli i szczegółowości obrazu.