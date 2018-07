Natec Crake – recenzja myszki

Większość osób, które znamy używa standardowych, klasycznych myszek komputerowych lub jako użytkownicy komputerów przenośnych po prostu touchpada. Kiedy jednak przejrzymy oferty różnych producentów to zobaczymy, że na rynku dostępne są także nieco inne gryzonie, które mają odmienny kształt i zmienioną budowę. Można się wtedy zastanowić dla kogo tego typu sprzęt jest tworzony? Na przykładzie urządzenia o nazwie Crake marki Natec postanowiliśmy to sprawdzić. Mysz ta ma budowę wertykalną i zalecana jest dla osób, które mają problemy z nadgarstkiem, bądź ręką. Jeżeli jesteście ciekawi czy sprzęt ten jest rzeczywiście wart polecenia to zapraszamy Was do lektury.

Mysz Crake przyjechała do nas w przeźroczystym blistrze, na którego odwrocie znajdziemy tylko skromną specyfikację techniczną. W zestawie poza samym gryzoniem dostajemy także krótki kabel zasilający USB – miniUSB, odbiornik USB i skróconą instrukcję obsługi (także w języku polskim).

Natec Crake wykonana jest w całości z plastiku. Na bocznej ściance zastosowano szorstką powierzchnię, która ma polepszyć nasz chwyt i sprawić, że gryzoń nie będzie się ślizgał podczas dłuższego korzystania.

Z prawej strony widzimy poniżej rolki przycisk do zmiany DPI. Oferuje on regulację w locie pomiędzy dwoma wartościami DPI – 1200 i 2000. Poza tym na spodzie mamy wgłębienie, które jest dobrym miejscem na umieszczenie małego palca. Nie będzie on szurał po biurku czy stole.

Z lewej strony mamy dwa przyciski, które opowiadają za funkcję „wstecz” i „do przodu”. Możemy je prosto zaprogramować w inny sposób, jeżeli jest nam to potrzebne. Ich położenie jest pod kciukiem, więc można szybko mieć do nich dostęp. Z tyłu gryzonia mamy logo firmy Natec.

Spójrzmy jeszcze na przód Crake, gdzie znajdziemy na dole port miniUSB, który służy do ładowania wbudowanego akumulatora.

Na spodzie producent umieścił włącznik zasilania i wycięcie na odbiornik USB, co zdecydowanie ułatwia jego transport i zapobiegać ma zgubieniu. Warto dodać, że pod nim znajduje się magnes, który utrzymuje odbiornik w tym miejscu. Niestety wycięcie jest zbyt płytkie i wystaje on, przez co nie powinniśmy kłaść myszy w ten sposób na blacie, ponieważ wtedy jest niebezpieczeństwo, że odpadnie on lub po przesunięciu porysuje blat biurka.

Zapewne zastanawiacie się na co komu tego typu mysz. Już wyjaśniamy. Okazuje się, że używanie tego typu gryzoni jest korzystniejsze dla naszego zdrowia. Urządzenie swoim kształtem mocno przypomina graniastosłup trójkątny i jest przez to stabilniejszy niż w przypadku płaskich myszy, które prowadzimy poprzez ruch nadgarstka i ramienia. Na myszy typu wertykalnego kładziemy naszą dłoń w sposób neutralny, gdzie nie jest potrzebne przekręcenie przedramienia i tym samym nasze mięśnie są mniej napięte. Ma to wszystko sprawić, że nasz dłoń będzie mniej narażona na wszelkie urazy.