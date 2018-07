NAS – czy rzeczywiście przyda się w każdym domu?

Od pewnego czasu dosyć regularnie testujemy kolejne urządzenia typu NAS. Wiele osób nadal uważa, że są to bardzo zaawansowane urządzenia, które nie zostaną wykorzystane w ich domu czy biurze. W tym artykule, a może bardziej poradniku pokażemy Wam na przykładzie AS3204T marki ASUSTOR, że posiadanie jakby własnego serwera/backupu to doskonałe rozwiązanie, które może pomóc w wielu sprawach. Jeżeli jesteście ciekawi co takie urządzenie zmieni w Waszym życiu to zapraszam do lektury poniższego tekstu.

O AS3204T pisaliśmy już dwa lata temu, opisując jego budowę i najważniejsze funkcje. Teraz tylko przypomnijmy, że wraz z urządzeniem dostajemy zasilacz i kabel Ethernet, który pozwala podłączyć sprzęt do sieci. Całość jest zamknięta w bardzo gustownej obudowie, gdzie zmieścimy nawet cztery dyski twarde o pojemności 10 TB każdy. Na pokładzie mamy także złącze HDMI (można przesyłać obraz w jakości 4K), port USB 3.0 z przodu i kolejne dwa takie same z tyłu. Całość jest chłodzona sporym wentylatorem, który w praktyce wcale nie jest taki głośny.

Przygoda z serwerem NAS wcale nie jest trudna, bowiem zamontowanie w nim dysków to pestka. Odkręcamy cztery śrubki (bez śrubokręta) i w zatoki wsuwamy nośniki danych. Dalej jak się okazuje także nie będziecie mieli problemów.

Konfiguracja wstępna niezbędna jest po pierwszym uruchomieniu urządzenia. Podajemy nazwę serwera, hasło administratora i wybieram jak powinna być przydzielona powierzchnia dysków. Po tym wszystkim zobaczymy pulpit Asustor Data Master (ADM). Jest on dedykowanym systemem dla urządzeń NAS ASUSTOR. Oferuję on intuicyjny i prosty interfejs użytkownika bardzo podobny do interfejsów z których korzystają urządzenia mobilne. Już sam layout prezentuje się bardzo dobrze. Mamy stąd dostęp do plików i kopii zapasowych, bez znaczenia czy korzystamy z systemu Windows, Linux czy macOS.

Na początku system jest dosyć opustoszały, bowiem mamy dostępne tylko domyślne aplikacje, które głównie służą do tworzenia zdalnych kopii danych. Ale przecież nie ma najmniejszego problemu, żeby w chwilę przemienić nasz serwer w prawdziwy kombajn multimedialny. Wystarczy udać się do Centrum Aplikacji, gdzie znajdziemy dosłownie wszystko.

W ASUSTOR Apps mamy najróżniejsze programy, które dostarcza sam producent mamy tutaj apki do zarządzania zdjęciami, pobierania plików czy obsługi serwerów FTP. Dla osób, które nadal nie są przekonane, że serwer NAS to dobre rozwiązanie dla ich domu przedstawimy kilka ciekawych zastosowań.

Zacznijmy od aplikacji SoundsGood, która służy do zarządzania muzyką. Za jej pomocą możemy dodawać muzykę i odtwarzać z poziomu przeglądarki. Bardzo dobrze sprawdza się tutaj sortowanie utworów po gatunkach, albumach czy wykonawcach.

Analogiczna aplikacja przygotowana jest dla miłośników kina. LooksGood pozwala na tworzenie zbiorów wideo, gdzie ułożymy filmy według kategorii, będziemy mogli dodać im opisy i okładki (połączenie z IMDb). Oprócz tego program ten jest także strumieniowym odtwarzaczem, który pozwala na konwertowanie wideo w locie, dzięki czemu odtworzymy nasze filmy na każdym urządzeniu.

Była muzyka i filmy, to czas na zdjęcia, czyli apkę Photo Gallery. Dzięki temu narzędziu możemy tworzyć albumy, do których dodajemy fotki bezpośrednio z naszego komputera czy też smartfona.

Wspomnieliśmy już o tym, ale czas powiedzieć coś więcej - FTP Explorer, czyli aplikacja do obsługi serwerów FTP. To czego brakowało u większości producentów NAS. ASUSTOR rozwiązał ten problem i daje wygodnego klienta FTP, który podzielony został na trzy zakładki: pliki lokalne, zdalne i kolejkę zadań.

Jak już jesteśmy przy pobieraniu i wysyłaniu plików, to napomknijmy o aplikacji Download Center, która wspiera także pliki torrent. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą ściągać dane z sieci, a niekoniecznie mieć włączony komputer przez 24 godziny na dobę. Dla zwolenników uTorrenta czy Deluge znajdą się nawet dedykowane aplikacje w centrum Asustora.

Osoby potrzebujące powyższe aplikacje na swojego smartfona czy tableta oczywiście znajdą je. Nazwy są nieco inne, ale działanie analogiczne np. do obsługi zdjęć mamy AiFoto, a do obsługi filmów AiVideos.

Asustor AS3204T posiada na swoim pokładzie trzy porty USB 3.0 i port HDMI, o czym już wspomnieliśmy. Jak się domyślacie ten ostatni służy do podłączenia go do telewizora czy też monitora, dzięki czemu możemy stworzyć swego rodzaju HTPC. Również do tego przygotowano specjalny pakiet o nazwie Asustor Portal. Po jego zainstalowaniu otrzymamy domyślnie kilka aplikacji jak np. YouTube, Netflix czy Chrome, a dodatkowe możemy pobrać ze sklepu.

NAS może także pełnić rolę… wirtualnej maszyny! Tak, jest to możliwe, bowiem AS3204T posiada 4-rzeniowy procesor i Virtualboxa (przeprotowanego). Dzięki temu możemy odpalić system na ekranie naszego TV (poprzez kabel HDMI). Warto tutaj jednak pamiętać, że mamy na pokładzie tylko 2 GB pamięci RAM (brak opcji rozbudowy), więc microsoftowa Dziesiątka może nie być idealnym wyborem, ale inne systemy już powinny hulać.

Słowo na zakończenie

Na koniec przypomnijmy, że AS3204T nie jest najtańszym serwerem, bowiem kosztuje obecnie 1600 złotych. Na pierwszy rzut oka wydawać się to może sporą kwotą, ale przypomnijmy, że jest to sprzęt rzeczywiście świetnie wykonany, z obsługą do czterech dysków twardych i masą przydatnych funkcji, z czego tylko część wymieniliśmy w powyższym artykule. Interfejs ADM daje przeogromne możliwości – wirtualizacja, serwery FTP i wiele innych aplikacji w Centrum Asustora. Takie aplikacje jak: Portal, Kodi, LooksGood, SoundsGood, Photo Gallery, iTunes Server oraz UPnP AV Multimedia Server, pozwalają na korzystanie z rozrywki w całym domu czy biurze, na każdym urządzeniu. Jeżeli jednak interesują Was bardziej podstawowe informacje jak np. przesyłanie plików to odsyłamy do naszego poprzedniego artykułu na ten temat.