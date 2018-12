MyKronoz Zetime Elite - rzut oka na zegarek

MyKronoz jest szwajcarską firmą, która dzięki środkom z serwisu Kickstarter stworzyła naprawdę bardzo świetną hybrydę. Połączyła wygląd klasycznego zegarka z funkcjonalnością smartwatcha. Jest to produkt innowacyjny i przyciągający wzrok. Czy sprawdzi się jako sprzęt na co dzień? Sprawdzimy to w poniższej recenzji.

Są dwie wersje zegarka Regular oraz Petite. Do testów otrzymałem tę pierwszą w wersji Elite Black. Wymiary – 44x12,8 m, waga 90g. Posiada ekran TFT o przekątnej 1,22 cala z rozdzielczością 240x240, pulsometr. Zegarek został wykonany ze stali nierdzewnej oraz zastosowano szkło szafirowe, która jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. Smartwatch posiada klasę wodoszczelności 5ATM. Posiada łączność Bluetooth 4.2. Bateria w trybie smartwatch (wszystkie powiadomienia, sprawdzenie tętna, wibracja) wytrzymuje do 3 dni, natomiast w trybie zegarka – jest w stanie wytrzymać do 30 dni. Jej pojemność to 200 mAh i ładujemy ją indukcyjnie.

Zegarek sprawa naprawdę bardzo dobre wrażenie, jest to solidna konstrukcja. Łączy minimalistkę z produktem klasy premium. Egzemplarz do testów posiada metalową bransoletę dzięki temu odczuwa się już obciążenie nadgarstka. Tak jak w specyfikacji zegarek prezentuje się piękną kopertą uwieńczoną szafirowym szkłem na wyświetlaczu. Koperta z prawej strony posiada 3 przyciski w tym jeden pokaźny z cyfrową koroną to przemieszczania się po interfejsie.

Smartwatch i klasyczny zegarek to idealne połączenie. Mechaniczne wskazówki w niczym nie przeszkadzają. Podczas sprawdzania powiadomień na zegarku, wskazówki które pokazują aktualną godzinę przestawiają się na linię poziomą czyli na liczbę 3 i 9. Zegarek staje się wtedy 100% smartwatchem . Po interfejsie możemy sterować dotykowo oraz scrollować bocznym przyciskiem. Urządzenie można skonfigurować pod siebie. Skonfigurować tarczę tak jak tylko chcemy, lecz z małym limitem gadżetów. Na tarczy możemy, także ustawić własne zdjęcie. Zegarek jest bardzo przydatny na co dzień. Można na nim sprawdzić kalendarz, pogodę, odczytać sms/powiadomienia z różnych aplikacji.

Moim zdaniem hybrydowy zegarek jest dobrym wyborem dla osób, które bardzo lubią innowacyjność. Jest połączeniem tradycyjnego zegarka ze smartwatch’em. Bardzo pomaga w codziennej pracy. Spełnia swoje zadania jeśli chodzi o pulsometr. Dla mnie to zegarek z wyższej półki ze względu na swój wygląd premium szafirowe szkło oraz stal nierdzewnej. Innowacyjność na każdym kroku to wielki plus tego zegarka. Zegarek nie ma sobie równych jeśli chodzi o taką hybrydę jaką są wskazówki na smartwatchu. Polecam serdecznie to urządzenie.