Mad Catz RAT 8 – test myszki dla graczy

Firma Mad Catz od wielu lat produkuje niekonwencjonalne myszki komputerowe, które mają tylu samo zwolenników, co przeciwników. Wyróżniają się one pokrętłami wydłużającymi i poszerzającymi obudowę, czy też nieregularnymi kształtami. Tym razem do naszej redakcji przyjechał mający niedawno swoją premierę model RAT 8. Jest to urządzenie wyposażone w niezawodne przełączniki Omron, których żywotność wynosi 50 milionów kliknięć oraz podświetlenie o trzech strefach i 16,8 milionie kolorów do wyboru. Jesteście ciekawi czy warto wydać na tego gryzonia blisko 400 złotych? Zapraszamy do lektury.