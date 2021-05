Logitech K800 Illuminated – recenzja klawiatury

W poniższym artykule przyjrzymy się bardzo ciekawej, bezprzewodowej klawiaturze marki Logitech. Mowa tutaj o całkiem nowym modelu K800 Illuminated, który wykorzystuje przełączniki membranowe, posiada podświetlenie i jest bardziej przeznaczony do domu i biura, niż dla graczy. Urządzenie to dostępne jest obecnie w polskich sklepach w cenie około 450-500 złotych, czyli całkiem sporo jak na klawiaturę tego typu. Tym bardziej jesteśmy ciekawi czym sprzęt ten się charakteryzuje i czy rzeczywiście warto wydać na niego taką kwotę. Jeżeli również rozważacie zakup nowej klawiatury to ten tekst powinien Was zainteresować. Zapraszamy do lektury.

Już przy pierwszym kontakcie z klawiaturą widzimy, że jej jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie. Spasowanie poszczególnych elementów jest wręcz idealne, nic nie trzeszczy, ani nie jest luźne. Jest to model pełnowymiarowy, posiadający sekcję numeryczną. Producent bardzo ciekawie połączył ze sobą błyszczący plastik wraz z matowymi teksturami. Przestrzeń pomiędzy klawiszami jest w stylu piano black, natomiast powierzchnia, gdzie trzymamy nadgarstki jest chropowata. Dookoła klawiatury mamy przeźroczystą ramkę.

Na spodzie umieszczono chowane nóżki, które po rozłożeniu pozwalają zmienić kąt nachylenia urządzenia o 8 stopni, co zwiększa ergonomię pracy.

Poza standardowymi klawiszami mamy tutaj także liczne przyciski multimedialne, które służą do wyciszenia dźwięku, włączenia kalkulatora czy podgłośnienia. W prawym górnym narożniku widzimy suwak, za pomocą którego możemy wyłączyć klawiaturę, żeby nie pobierała energii kiedy na niej nic nie robimy. Obok jest także wskaźnik naładowania baterii.

Warto zauważyć, że port do ładowania K800 znajduje się z tyłu. Możemy podczas ładowania urządzenia również na nim pracować. Żeby naładować sprzęt do 100% potrzebujemy około 3 godzin, po czym możemy z powodzeniem intensywnie korzystać z klawiatury Logitecha przez około 10 dni. Warto zaznaczyć, że w komplecie otrzymujemy stosunkowo długi kabel micro-USB do ładowania, a jeżeli i on byłby za krótki to jest jeszcze dodatkowy przedłużacz.

Mamy tutaj oczywiście podświetlenie klawiszy, którego jasność możemy regulować w czterostopniowej skali (za pomocą przycisków F5 i F6). Klawiatura także je automatycznie włącza i wyłącza. Logitech posiada wbudowany czujnik, który wykrywa zbliżające się dłonie i sam włącza iluminację. Kiedy je odsuniemy, to diody po kilku sekundach zgasną. Sama jasność podświetlenia jest naprawdę odpowiednia, przede wszystkim równomierna i na pewno mocniejsza niż w moim Macbooku.

Klawiatura jest niezwykle cicha, co jest absolutnie jej dużym plusem. Same przyciski są miękkie i oferują głęboki skok. Są one wysokie, co daje bardzo przyjemne uczucie podczas pisania. Trzeba szczerze przyznać, że pisanie na niej jest znacznie przyjemniejsze niż na klawiaturze mechanicznej, czy też standardowej wbudowanej w naszego notebooka. Zauważcie, że K800 to model ergonomiczny, głównie za sprawą wklęsłych nakładek o nazwie Incurve Keys. Producent podkreśla także system PerfectStroke, który sprawia, że po każdym naciśnięciu przycisku siła rozkładana jest równomiernie. Na pewno dużo komfortu dodaje obecność podkładki pod nadgarstki, dzięki której te nie powinny nas boleć. To sprawia, że nawet podczas długiej pracy nie będzie powodowało zmęczenia.

Sprzęt ten wspiera znaną nam technologię Unifying, która oznaczona jest pomarańczowym logo na obudowie. Polega ona na tym, że możemy do jednego odbiornika podpiętego pod USB podłączyć klika sprzętów np. klawiaturę i myszkę. Trzeba przyznać, że nie odnotujemy tutaj irytujących opóźnień, które są często obecne w przypadku tańszych modeli bezprzewodowych. Sprzęt ten reaguje na polecenia użytkownika w zasadzie natychmiastowo, więc nie odczujemy dużej różnicy w porównaniu z modelami przewodowymi. Zasięg pracy wynosi nawet do 10 metrów, zarówno w teorii i w praktyce.

Jeżeli zastanawiacie się czy model ten nada się do gier, to musimy Was zmartwić. Logitech nie zaimplementował tutaj rozwiązania anty-ghosting, a do tego mamy tutaj przełączniki membranowe, zamiast mechanicznych. Według nas zdecydowanie lepiej K800 wypada w zastosowaniach domowo-biurowych niż podczas rozgrywki.

Warto dodać, że klawiatura Logitecha jest dosyć mobilnym sprzętem, ponieważ po pierwsze nie ma kabla, pod drugie waży 750 gramów przy rozmiarze 467 x 208 x 58 mm, a do tego można z niej korzystać do 10 metrów od nadajnika. Co więcej możemy ją postawić „na boku”, żeby zaoszczędzić nieco miejsca, kiedy potrzebujemy przestrzeń na biurku.

Do klawiatury dostępne jest także oprogramowanie Logitech Option, które pozwala nam np. na całkowite wyłączenie podświetlenia, albo dezaktywowanie funkcji włączania go przy zbliżaniu dłoni (zamiast tego dopiero po rozpoczęciu pisania). Możemy także zmienić funkcje przycisków F1-F4, F8 i F9, a także przycisku kalkulatora.

Podsumowanie

Nie da się ukryć, że klawiatura to jeden z najistotniejszych elementów zestawu komputerowego, więc powinna ona być dobrze dopasowana do użytkownika. Model, któremu się przyjrzeliśmy posiada wiele cech sprzętu idealnego: brak kabla, podświetlenie oraz nowoczesny design. Model K800 Illuminated sprawdzi się doskonale przede wszystkim u osób, które dużo piszą, a także tych którzy cenią sobie mobilność. Warto zwrócić uwagę na bardzo małe opóźnienie, przyjemną pracę klawiszy oraz dodatkowe przyciski multimedialne. Niestety model ten nie należy do najtańszych, ponieważ obecnie trzeba za nią zapłacić pomiędzy 450-500 złotych. Trochę szkoda, że w tej cenie nie otrzymujemy jeszcze dodatkowej łączności BT, która na pewno byłaby bardzo przydatna w wielu sytuacjach. Mimo tego oczywiście polecamy sprzęt jeżeli wysoka cena nie jest dla Was przeszkodą, to jesteśmy wręcz pewni że będziecie zadowoleni z zakupu.