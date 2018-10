Logitech K400 Plus – recenzja klawiatury

Jakiś czas temu testowaliśmy dla Was klawiaturę marki Natec o nazwie Turbot. Model ten przeznaczony jest dla telewizorów SMART. Tym razem wzięliśmy na warsztat urządzenie firmy Logitech, która ma takie samo przeznaczenie i kosztuje trochę ponad 100 złotych. Jak przystało na sprzęt tego typu jest on niewielkich rozmiarów, a przy tym bardzo lekki. Wszystkie osoby, które są zainteresowane zakupem klawiatury do obsługi swojego inteligentnego TV zachęcamy do przebrnięcia przez lekturę poniższej recenzji.

Sprzęt został zapakowany w niewielkie pudełko na którym widzimy, że model ten pozbawiony jest bloku numerycznego, a zamiast niego mamy touchpad. Producent podkreśla zasięg działania 10 metrów, aż 18 miesięcy pracy na baterii oraz obsługę multimediów. W środku znajdujemy poza klawiaturą także nadajnik podłączany do portu USB.

Pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Urządzenie rzeczywiście jest dosyć małe i lekkie, co oczywiście uznajemy za plus, bowiem wygodnie będzie z nim siedzieć na kolanach przed telewizorem. K400 Plus jest solidnie wykonana, a do jej przygotowania wykorzystano materiały dobrej jakości. Nic nie trzeszczy i nie odstaje. Zastosowano tutaj matowy plastik, który bardzo dobrze się prezentuje i powinien pasować do większości pomieszczeń i urządzeń towarzyszących. Klawisze są w układzie QWERTY, a ich żywotność według producenta wynosi 5 milionów naciśnięć. Wymiary klawiatury to 139,9 x 354,3 x 23,5 mm, a waga wynosi dokładnie 380 gramów.

Na spodzie mamy ślizgacze, które pozwalają nam łatwiej utrzymać sprzęt na blacie biurka. Mamy tam także wejście na baterię, która ma pozwolić na 18 miesięcy pracy. Oczywiście sprzęt ten jest bezprzewodowy. Do pracy potrzebne są dwa paluszki.

Oczywiście w komplecie mamy odbiornik USB, który jest bardzo małych rozmiarów, jak to ma miejsce we wszystkich bezprzewodowych urządzeniach Logitecha. Nie wystaje z portu USB, ale z drugiej strony bardzo łatwo go zgubić.