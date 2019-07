Lanberg Smart HD IPTV Kit – rzut oka na zestaw do monitoringu

Po raz pierwszy mamy okazję przyjrzeć się bliżej urządzeniu marki Lanberg, a dokładniej pokaźnemu zestawowi do monitoringu, który składa się z czterech kamer IPTV, a także rejestratora. Dla kogo przeznaczony jest ten sprzęt? Jak go podłączyć i czy użytkowanie rzeczywiście jest banalnie proste? Smart HD IPTV Kit może być idealnym rozwiązaniem dla osób, które mieszkają w domach jednorodzinnych czy też mieszkaniach pozbawionych monitoringu osiedlowego. Biorąc pod uwagę, że w obecnych czasach kradzieże dzieją się coraz częściej to warto się nim zainteresować. Sprawdziliśmy czy rzeczywiście jest wart około 1000 złotych. Zapraszam do lektury.

Pierwszą myślą jaka przyszła mi do głowy po otrzymaniu paczki od kuriera była kwestia montażu tego zestawu. Przecież monitoring często wymaga sporo pracy, wiercenia ścian czy też ciągnięcia dziesiątek metrów kabli. Z drugiej strony miałem na uwadze zapewnienia producenta, że w tym przypadku cały proces nie zajmie więcej niż kilka godzin, a późniejsza konfiguracja jest banalnie prosta. Czy rzeczywiście? Tytułowy produkt jest dedykowany dla użytkowników domowych, co w praktyce oznacza, że pozwala on na monitorowanie niewielkiego obszaru jak garaż czy biuro. Możemy nim zarządzać przez Internet lub sieć lokalną z wykorzystaniem naszego smartfona lub komputera.

Całość została zapakowana w sporej wielkości pudło na którym znajdujemy nieco informacji odnośnie zestawu. W jego skład wchodzą następujące elementy: cztery kamery IP, cztery zasilacze sieciowe, rejestrator NVR z modułem zasilającym, anteny, śrubki do mocowania kamer i dysku HDD, myszka na kablu USB oraz instrukcja w języku polskim. Nie ma w komplecie dysku twardego, przez co musimy dokupić go w wersji 3,5 lub 2,5 cala SATA. Dodajmy, że całość jest odpowiednio zabezpieczona, więc nie ma zagrożenia, że ulegnie uszkodzeniu w trakcie transportu.

Przyjrzyjmy się dokładniej poszczególnym elementom. Na początek spójrzmy na kamery tubowe o długości 150 mm, które zostały wykonane z metalu. Ten ma zapewnić odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne (wodoodporność IP66, praca w temperaturach od -10 C do +50 C. Do każdej kamery mamy przykręcaną antenę WiFi i miejsce do podłączenia zasilania, a także port RJ-45. Za pomocą tego drugiego i kabla Ethernet możemy podpiąć rejestrator, jednak do tego niezbędny będzie osobny przełącznik. Kamerki mają z przodu diody IR, dzięki czemu mogą nagrywać obraz także w nocy z odległości do 25 metrów.

Sam rejestrator jest całkiem sporych rozmiarów (255 x 210 x 40 mm), ale przy tym waży tyle co nic. Swoim wyglądem przypomina dekoder telewizyjny. W jego środku możemy zamontować dysk twardy, którego nie ma w komplecie. Poza tym na pokładzie mamy włącznik, dwie anteny, wyjście D-Sub, HDMI, port USB oraz RJ-45. Mamy także dwie diody, które sygnalizują pracę dysku i włączone zasilanie. Po bokach mamy obecne otwory wentylacyjne.

Instalacja całego zestawu wymaga poświęcenia trochę czasu i zrobienia małego bałaganu, bowiem musimy przede wszystkim nawiercić odpowiednie otwory w ścianach, a każda kamerka jest montowana za pomocą trzech kołków. To zapewne trwałe rozwiązanie, chociaż w warunkach domowych zapewne przydałoby się inne, mniej kolizyjne. Kamerki uzyskują kąt widzenia do 50 stopni, przez co mogą pokryć naprawdę spory obszar. Mogą one również pracować w trzech płaszczyznach. Kolejnym krokiem jest podpięcie anteny do kamer i rejestratora, a także ekranu za pomocą VGA lub HDMI. Oczywiście wszystkie elementy trzeba zasilić i to powinno już wystarczyć żebyśmy ujrzeli obraz na monitorze z kamer. Do tego możemy wykorzystać jeszcze port USB, żeby obsługiwać sprzęt myszką. Czy napotkacie tutaj jakieś problemy? Prawdopodobnie nie jeżeli wcześniej nabędziecie kabel do podłączenia monitora (brak w zestawie) i dysk twardy (chyba że tylko chcecie mieć podgląd na żywo). Sama obsługa systemu jest prosta, pomimo obecności sporej liczby opcji. Interfejs jest intuicyjny i mamy możliwość nagrywania, odtwarzania, robienia backupów itd. Aplikacja została podzielona na kilka zakładek: Ogólne, Nagrywanie, Sieć, Ustawienia Kanału i System Admin. Ustawień jest naprawdę sporo – możemy każdą z kamerek skonfigurować osobno (nagrywanie po wykryciu ruchu lub ciągłe). Podgląd obrazu możemy mieć nie tylko na ekranie, który podłączymy do rejestratora, ale również na każdym urządzeniu, które podłączone jest do tej samej sieci czyli na smartfonach czy tabletach za pomocą dedykowanej aplikacji również.

Korzystanie z Lanberg Smart HD IPTV Kit jest proste i przyjemne. Mamy podgląd na ekranie z czterech kamer i wybraną z nich możemy sobie przybliżyć w razie potrzeby. Cały czas wyświetlana jest także jakość połączenia bezprzewodowego. Wśród opcji warte odnotowania są przede wszystkim takie rzeczy jak harmonogramy nagrywania, kalibracja kolorów, kontrastu etc, regulacja głośności dźwięku, możliwość dodawania nowych kamer z poza zestawu, zarządzenia adresami IP i kanałami NVR.

Jaką jakość obrazu oferuje sprzęt marki Lanberg? Całkiem niezłą, chociaż nie oczekujcie fajerwerków, bowiem mamy tutaj kamerki rejestrujące w jakości Full HD z 15 klatkami na sekundę. To wystarczy żeby odczytać pewne detale jak np. rejestrację samochodu. Idąc dalej świetnie sprawdza się nagrywanie zgodnie z harmonogramem, także w nocy czy tez po wykryciu ruchu. Sami możemy zdecydować kiedy obraz ma być zapisywany na dysku twardym. Dodatkowo możemy wykonać kopię zapasową na nośniku zewnętrznym podpiętym do portu USB. To wszystko sprawia, że z takim monitoringiem możemy czuć się znacznie bezpieczniej czy to w naszym domu czy w biurze.

Oczywiście producent zadbał także o alarm w przypadku wykrycia jakiegoś nieoczekiwanego zdarzenia. Mam tu na myśli zakrycie kamery czy utratę nagłą obrazu. Wtedy możemy oczekiwać np. sygnału alarmowego lub powiadomienia e-mail czy też poprzez apkę na telefonie.

Kiedy już jesteśmy przy aplikacji na smartfona to dodajmy, że ona także pozwala na podgląd kamer w czasie rzeczywistym. IP-Pro pobierzemy ze sklepu Google Play lub AppStore. Warto się w nią wyposażyć, bowiem uważam, że jest jeszcze przyjaźniejsza w użytkowaniu od programu na komputer.

Podsumowanie

Obecnie zestaw ten kosztuje około 1000 złotych, co uznajemy za bardzo dobrą cenę jak na tak rozbudowany zestaw do monitoringu, który zapewnia nam bardzo dobrą jakość obrazu, prostą instalację i spore możliwości konfiguracyjne. Musimy jednak pamiętać, że będzie trzeba dokupić kabel do podłączenia ekranu, a także dysk twardy, przez co sumaryczny koszt nieco wzrośnie, ale przecież chodzi tutaj o nasze bezpieczeństwo. Zestaw ten sprostał naszym oczekiwaniom, głównie za sprawą podglądu na żywo, możliwości ustawienia harmonogramów i wykrywania ruchu. Do tego dochodzi możliwość rejestracji obrazu w nocy nawet z 25 metrów i bardzo wygodna obsługa za pomocą aplikacji mobilnej.