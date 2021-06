iiyama G-Master GB3466WQSU - rzut oka na monitor

Jakiś czas temu trafił do mnie ultrapanoramiczny monitor firmy iiyama z zakrzywioną matrycą IPS. Dokładnie jest to iiyama G-Master GB2466WQSU. Na rynku elektroniki jest sporo już monitorów tych zakrzywionych, jak i płaskich. Full HD i 4k z odświeżaniem 60, 75, 144 i więcej Hz. Często stajemy przed zakupem czegoś nowego dla siebie i zaczyna się problem, bo jest duży wybór, a urządzenia mają bardzo zbliżone parametry. Ostatnimi czasy sam stałem przed takim wyborem. Mój poprzedni monitor przestał domagać, a więc mus to mus, trzeba było zacząć coś szukać. Rozmyślałem dość długo nad szerokim ekranem no i się udało. Niedługo sam prawdopodobnie zakupię taki sam sprzęt jak w tytule! Ale to było tylko słowem wstępu. Czy testowany monitor sprosta zwykłej pracy oraz podczas gier? Czy ultrapanoramiczny ekran spełni swoją funkcję? Przekonajmy się razem!

Monitor przychodzi w dość dużym szerokim kartonie, ze względu na szerokość matrycy. Zabezpieczony jest w styropianie. We wnękach tego zabezpieczenia znajdziemy: przewód zasilający, przewód HDMI, przewód DP, przewód USB 3.0, oraz 2 częściową stopkę wraz z dokumentacją monitora w której znajdziemy 4 śrubki do stopki wraz z dedykowanym wkrętakiem.

Monitor jest wykonany z dość solidnych materiałów, połączenie plastiku i metalu to dość często spotykana konfiguracja, lecz dość wytrzymała i świetnie wygląda. Posiada możliwość sterowania nachyleniem i wysokością. Wielkość robi duże wrażenie. Ogromny 34 calowy ekran o proporcjach ekranu 21:9 - ultrapanoramiczny z zakrzywioną matrycą. Naprawdę lepszej konfiguracji nie można znaleźć. Miejsca na ekranie jest sporo. Przy tej wielkości nie trzeba mieć dwóch monitorów, aby swobodnie pracować. Jednak do tej wielkości trzeba się przyzwyczaić. Jeśli chodzi o granie w gry to fakt odświeżanie tutaj odgrywa dość ważną role, a rozdzielczość pozwala w grach zobaczyć więcej i np. grając w CS’a możemy zauważyć przeciwnika wcześniej niż do tej pory. Monitor testowany wraz jedną z najnowszych kart graficznych GTX 3060.

Szeroki, znaczy wygodny?

Testowany monitor jest bardzo niezwykły. Pojemność ekranu zaskakuje bo tak naprawdę zastępuje dwa monitory. 34 calowy monitor o rozdzielczości WQHD 3440x1440 przy proporcjach ekranu 21:9 to dość pozytywne zaskoczenie. Pasuje to idealnie. Na ekranie możemy naraz odpalić 4 różne okna przeglądarki lub inne konfiguracje z jakimś komunikatorem czy też odtwarzaczem muzyki/Youtube. Jednak są też minusy szerokiego ekranu. Mam na myśli brak wsparcia dla formatu 21:9. Przez co możemy doświadczyć czarnych pasków na ekranie. Jeśli chodzi o gry na PC to tutaj już się poszerza pole popisu. Praktycznie każda gra w którą na co dzień gram ma wsparcie dla proporcji 21:9. Dzięki odświeżaniu 144Hz granie jest wyśmienite. Płynność powalająca. Choć strzelanki w których się liczy szybkość zawsze można ustawić w tradycyjnych formacie 16:9, tak jak w przypadku konsol będą po bokach paski. Przez test monitora nie ma szans abym już nie grał w wyścigówki na mniejszym monitorze. Szeroki ekran już stał się dla mnie zbyt wygody.

Ze wszelkich funkcji monitora możemy korzystać za pomocą funkcyjnego joysticka. Menu jest w większości językach UE w tym Polska. Monitor posiada wsparcie dla FreeSync, redukcje niebieskiego światła, Flicker Free (technologia, która eliminuje migotanie obrazu na wszystkich poziomach jasności) oraz HDR400. Monitor posiada regulację wysokości – 110mm, możemy sterować jego pochyleniem 20° w górę; 5° w dół. Standardowo jest miejsce na uchwyt VESA, wystarczy odkręcić stopkę. W zestawie dostajemy – przewód zasilający, HDMI, DP oraz USB. Wbudowane ma 5 watowe głośniki lecz nie robią wrażenia, ale plus że są. Jeśli chodzi o zasilacz to znajduje się wewnątrz monitora i pobiera ok. 60 W, natomiast w trybie czuwania tylko 0.5 W. Monitor jest wykonany z elementów plastiku oraz metalowej dwuczęściowej nóżki. Po zdjęciu jej mamy tak jak wspomniałem wcześniej miejsce na uchwyt VESA 100x100. Jak na swoją wielkość, bo szerokość wynosi 808 mm, wysokość 441,5 – 551,5 (dzięki regulacji wysokości) oraz 256 mm grubości to waży niespełna 11 kg.

Menu ekranowe OSD, to jedna z ważniejszych funkcji tego monitora. Jest ono niezbędne do konfiguracji monitora pod siebie. Jesteśmy w stanie tam zmienić naprawdę wszystko. Jasność, kontrast, uruchomić tryb ECO, czy włączyć redukcję niebieskiego światła. Do tego możemy zmienić głębokość czerni czy też saturacje kolorów lub gammę. Menu OSD dzieli się na dwa tryby. Za pomocą sterowalnego joystick’a możemy uruchomić mniejsze menu z 10 skrótami lecz jest także możliwość uruchomienia głównego wybierając jeden ze skrótów. W menu prócz wymienionych wyżej opcji mamy także zmianę języka. Znajdziemy tam praktycznie wszystkie języki europejskie w tym nasz, polski! Mamy wybór zastosowania już zaprogramowanych trybów ekranu oraz mamy możliwość zapisania swoich ustawień spersonalizowanych pod siebie.

Jaki złącza tu znajdziemy?

Na dole monitora znajdziemy złącza HDMI, DisplayPort, Jack oraz USB. W sumie mamy 2 sztuki złącz HDMI 2.0 dzięki którym uzyskamy rozdzielczość 3440x1440 tylko przy 100Hz! Jeśli chodzi o DP to mamy także dwie sztuki w wersji 1.4 i dzięki nim uzyskamy już natywną rozdzielczość o maksymalnym odświeżaniu 144Hz. Mamy także USB w wersji 3.0, które bądź co bądź mogło się znaleźć z boku urządzenia ale zawsze lepiej tu niż wcale. Mamy gniazdo słuchawkowe Jack, dzięki któremu możemy uzyskać dźwięk na słuchawkach jak mamy daleko stację komputerową od naszego biurka. Dodatkowo mamy HDCP co daje nam gwarancję, że zawartość high-definition będzie przesyłana przez cyfrowe interfejsy takie jak HDMI czy DP.

Monitor przetestowałem w 3 grach, na najwyższych detalach i najwyższej możliwej rozdzielczości. Dzięki uprzednim testom nowej karty graficznej GTX 3060, mogłem dokonać lepszego testu monitora:



1. Counter Strike Global Offensive – kultowa gra w którą już tak naprawę gram od samego początku. Z czasem przyszła możliwość grania na szerokim ekranie lub na kilku monitorach więc stwierdziłem dlaczego by nie sprawdzić. Byłem w kompletnym szoku. Grywalność w tę grę stała się o wiele lepsza. Więcej elementów gry była widoczna. Plus do tego płynność 144 Hz odgrywała tu największą rolę. Poniżej krótki filmik prezentujący jak monitor zachowuje się podczas gry.

2. FIM Speedway Grand Prix 15 – coś dla osób uwielbiający czarny sport. Żużel został przeniesiony z rzeczywistości do gry. Przyznam szczerze, że już nieprodukowana gra ma wsparcie dla szerokich ekranów. Grało się bardzo wyśmienicie. Nawet z boku było widać przeciwnika podczas zawodów online.

3. Dirt 3 – jedna z moich ulubionych gier po serii Need For Speed. Bardzo dobrze zbudowany realizm. Dość fajnie i płynnie się grało. Czuć było tę rywalizację i realizm podczas wymijania przeciwnika.

Jednak są gry które blokują proporcje 21:9 ze względu na lepszą widoczność. Co dla innego gracza jest bardziej fair.

Podsumowanie

Jeśli stoisz przed wyborem monitora lub chcesz zastąpić dwa monitory jednym i mieć przy tym 144 Hz to monitor ten jest dla Ciebie! Idealnie sprawdzi się podczas codziennej pracy, podczas grania czy nawet oglądania filmów. Korzystanie z monitora to była czysta przyjemność. Tak jak pisałem na wstępie planuje go sam zakupić, bo naprawdę brakuje mi tak dobrego monitora na moim biurku. Aktualna cena monitora oscyluje w granicach 2300 złotych, więc moim zdaniem na rynku jest to bardzo konkurencyjna oferta, ponieważ rywale często są znacznie drożsi. Firma iiyama postarała się o dobry produkt za naprawdę rozsądne pieniądze.