Philips 278E8QJAB E-Line - test monitora

Szukasz nowego monitora? Może chcesz spróbować czegoś nowego? Monitor FullHD/4K z zakrzywionym ekranem będzie dobrym wyborem. Na naszym Polskim rynku pojawia się coraz więcej telewizorów oraz monitorów z zakrzywionym ekranem. Niedawno otrzymałem do testów naprawdę wyjątkowy monitor, według mnie jest to jeden z lepszych jakie posiadałem. Jest to Philips 278E8QJAB. Czy zakrzywiony ekran monitora to dobra innowacja? Czy sprosta codziennym czynnością? O tym dowiemy się w poniższej recenzji. Serdecznie zapraszam!

Monitor ten posiada 27 calową matryce VA z zakrzywionym ekranem. Rozdzielczość z jaką może pracować to 1920 x 1090 px / 75 Hz, przy proporcjach ekranu 16:9. Jeśli chodzi o kąty widzenia to prezentują się identycznie w pionie jak i w poziomie czyli 178°. Kontrast dynamiczny to aż 20.000.000:1. Waga całości to w przybliżeniu 5 kilogramów. Posiada on następujące złącza: VGA, Display Port, HDMI, 2x Jack 3,5mm oraz gniazdo zasilania. Dodatkowo jest miejsce na blokadę Kensingtona. Monitor posiada także dwa głośniki o maksymalnej mocy 3W.

Jego wygląd jest bardzo estetyczny oraz minimalistyczny. Poza tym jest on naprawdę bardzo elegancki. Jego kształt i symetria jest niemal perfekcyjna. Obudowa monitora wykonana z błyszczącego plastiku, a nóżka jest aluminiowa. Monitor sprawdzi się w biurze jak i do zastosowań codziennych. Jego kształt odpowiednio sprawdzi się czy to do grania czy przeglądania Internetu.