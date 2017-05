Genesis Vanad 750 – test bungee

Jeszcze do niedawna nikt nie wiedział czym jest mouse bungee. Dzisiaj korzysta z nich coraz więcej graczy, jak i zwykłych użytkowników komputerów. To wszystko dlatego, że sprzęt ten zdecydowanie ułatwia pracę i oszczędza nam nerwów z plączącym się kablem. Niedawno swój produkt tego typu zaprezentował Genesis. Chodzi dokładniej o model Vanad 750, który dodatkowo posiada hub USB i czytnik kart pamięci. Jak sprzęt ten sprawuje się w codziennym użytkowaniu i czy warto wydać na niego około 100 złotych? Zapraszamy do lektury.

Vanad 750 przyjechał do nas zapakowany w czarno-czerwone pudełko. Na jego froncie widnieje duże zdjęcie urządzenia, a na odwrocie liczne informacje na jego temat w kilku językach. W środku znajdujemy dobrze zabezpieczone bungee (podstawkę i ramię), instrukcję oraz kabel USB 3.0.

Już przy pierwszym kontakcie produkt ten sprawia dobre wrażenie. Składa się on z dwóch części, czyli podstawki i ramienia. Design jest bardzo stonowany i nie rzuca się specjalnie w oczy. Będzie pasował dla osób, które preferują akcesoria w czarno/szaro-czerwonym kolorze. Mamy tutaj podświetlane logo i paski na korpusie obudowy. Jakość wykonania urządzenia jest bardzo dobra i trudno się tutaj do czegokolwiek przyczepić. W naszym modelu dostrzegliśmy jednak drobną niedokładność w warstwie lakieru na logotypie. Trudno powiedzieć czy został on zbyt cienko położony czy też jest za mało trwały. Wymiary Vanad 750 to 23/95 x 103 x 116 mm (wysokość podstawki/wysokość z ramieniem x szerokość x długość).

Na górze mouse bungee widzimy gumowy uchwyt na kabel, który jest wykonany z dużą starannością. Jest on stosunkowo elastyczny, ale bardzo dobrze utrzymuje przewód w żądanej pozycji. Mocowanie kabla jest wygodne, szybkie i to bez względu czy jego średnica jest duża czy mała.

Na pokładzie produktu Genesisa mamy także porty USB, wejście na kabel zasilający, mini-USB i slot na karty pamięci.

Na spodzie Vanad 750 znajduje się guma pokryta warstwą kleju. Po usunięciu nalepki możemy bungee przykleić do biurka.