Genesis Vanad 500 – recenzja stojaka

Istnieje coraz więcej przydatnych akcesoriów, które pozwalają zapanować nad porządkiem na naszym biurku. Takie dodatki umożliwiają lepszą aranżację przestrzeni, zaprowadzenie ładu z kablami itd. Bardzo ciekawie pod tym kątem zapowiada się nowy produkt marki Genesis o nazwie Vanda 500. Urządzenie to jest krokiem w przód, bowiem otrzymujemy tutaj nie tylko standardowe bungee dla myszki i hub USB, ale także stojak na słuchawki. Czy takie 3 w 1 ma jakikolwiek sens? Jak to będzie sprawować się w codziennym użytkowaniu? Na te i inne pytania znaleźliśmy odpowiedź w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Zapraszam Was do recenzji.

Produkt Genesis przyjechał do nas zapakowany w czarno-czerwone pudełko na którym znajdziemy kilka informacji oraz duże zdjęcie stojaka. W środku urządzenie jest odpowiednio zapakowane na czas transportu, dlatego nie musimy się obawiać o jego uszkodzenie podczas transportu. W komplecie otrzymujemy także instrukcję obsługi oraz 1,5 metrowy kabel USB-A – USB-A do podłączenia tytułowego sprzętu.

Urządzenie ma wymiary 253 x 128 x 128 mm, co oznacza że jest całkiem wysokie, a jego podstawę tworzy kwadratowy hub USB, który oferuje dwa porty typu 2.0. Spoglądając na zdjęcia z pudła już mamy pewność, że Genesis nie zapomniał o zastosowaniu tutaj diodowego podświetlenia, które jak się okazuje może pracować w kilku trybach. Do dyspozycji mamy stały kolor zielony, niebieski, żółty, fioletowy, morski, biały oraz neon (kolor zmieniają się cyklicznie).

Pierwszy kontakt z Vanad 500 jest bardzo pozytywny. Urządzenie jest dobrze wykonane, a także przyjemne dla oka za sprawą nowoczesnej bryły i ciekawego kształtu. Został tu połączony matowy plastik z błyszczącym. To na pewno będzie ozdabiało nasze biurko, chociaż dla nas ważniejsza jest funkcjonalność. Stojak spoczywa na czterech antypoślizgowych stópkach, dzięki czemu całość jest bardzo stabilna, nawet kiedy powiesimy na niej cięższe słuchawki.

Na samym środku umieszczono gumową rączkę, która pełni rolę bungee dla myszki. Ma ona za zadanie podtrzymywać kabel od gryzonia w odpowiedniej pozycji, przez co ten nie będzie szurał po biurku i zapewni nam większą swobodę, a także płynność naszych ruchów. Innym rozwiązaniem jest także po prostu podłączenie myszki bezpośrednio do Vanad 500 za pomocą wbudowanych portów USB 2.0.

Stojak dobrze prezentuje się także w ciemności, ponieważ jest ładnie podświetlany z przodu paskiem dookoła, jak również na podstawie mamy dodatkowe diody na każdej z nóg Vanad 500. Co ciekawe między stópkami na spodzie jest także podświetlane logo marki Genesis, które rozświetla blat biurka pod urządzeniem. Sama podstawa posiada trzy porty USB 2.0, z czego jeden wykorzystujemy na podłączenie stojaka do komputera (musimy doprowadzić do niego zasilania). Dwa kolejne są z prawej i lewej strony, a na froncie widzimy dotykowy przycisk do regulacji trybu iluminacji. Już wcześniej wspomnieliśmy Wam jakie kolory są dostępne, ale warto też dodać, że Genesis nie przewidział możliwości zmiany ich jasności, ani opcji po prostu ich wyłączenia. Tego ostatniego na dłuższą metę może naprawdę brakować.

Dla mnie Vanad 500 to przede wszystkim bungee, bez którego nie wyobrażam sobie codziennej pracy. Tutaj wykonano je z dobrej jakości gumy i przygotowano dwa wcięcia na przewód myszki. Ten utrzymuje się w prowadnicach nawet w czasie dynamicznej rozgrywki, a dodatkowo nie odczuwamy żadnych oporów, więc sprawdza się w swojej roli bardzo dobrze.

Podsumowanie

Vanad 500 to perfekcyjne rozwiązanie dla osób, które nadal korzystają z przewodowej myszki, potrzebują mieć pod ręką zawsze dostępne porty USB oraz wieszak na słuchawki. Genesis zapewnia nam te wszystkie opcje w jednym urządzeniu, które obecnie kosztuje niecałe 100 złotych. Ta cena to koszt utrzymania porządku na naszym biurku, a przecież wiemy jak jest to istotne w miejscu, gdzie codziennie spędzamy co najmniej kilka godzin. Vanad 500 także jest bardzo dobrze wykonany i oferuje futurystyczny design, który na pewno wzbogaci wizualnie nasze stanowisko pracy.