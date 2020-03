Genesis Tin 200 – adapter myszy i klawiatury

To nie wielkie urządzenie ma zapewnić zupełnie nowe doznania podczas rozgrywki na konsolach. Tin 200 od Genesis pozwala na podłączenie do PS4, Xbox One, PS3 czy Nintendo Switch klawiatury i myszki zamiast gamepada. Producent podkreśla, że sprzęt zapewnia krótki czas reakcji, dzięki czemu korzystanie będzie komfortowe. Jeżeli jesteście ciekawi jak gadżet ten sprawuje się w praktyce i czy rzeczywiście jesteśmy w stanie uzyskać większą precyzję niż na standardowym gamepadzie to przebrnijcie przez ten krótki artykuł dotyczący nowości od polskiej marki Genesis. Zapraszamy.

Potrzeba używania myszki i klawiatury przez konsolowców istniała od dawna. Głównie takiego sprzętu domagali się zwolennicy strategii czy RPG. Ale przecież nie tylko, bowiem o wiele wygodniej grać w ulubioną strzelankę na pececie niż na konsoli. Posiadacze Xboxa doczekali się wsparcia dla klawiatur i myszek w kilku tytułach, ale to nadal za mało. Jeszcze gorzej mają wyznawcy Playa, którzy do tej pory nie mieli nawet takich możliwości. Właśnie tym osobom przychodzi z pomocą Tin 200, który jest prostym adapterem kompatybilnym z konsolami PS4, PS3, Xbox One i Nintendo Switch.

Tin 200 przyjechał do nas zapakowany w niewielkie pudełko w czarno-czerwonym kolorze. Z przodu znalazło się zdjęcie urządzenia, a z tyłu przedstawione zostały najważniejsze jego funkcje. Całość jest dobrze zabezpieczona na czas transportu, więc nie ma ryzyka, że cokolwiek ulegnie uszkodzeniu. W komplecie poza samym adapterem mamy także instrukcję obsługi.

Urządzenie już przy pierwszym kontakcie prezentuje się wzorowo. Jest bardzo dobrze wykonane i przyjemne dla oka. Nie przypomina chińskiego badziewia, ale solidne akcesorium, które będzie służyło latami. Sam Tin 200 jest bardzo mały, bowiem jego wymiary to 50 x 55 x 10 mm. Ma on zaokrąglone ścianki i jest w całości czarny z białymi dodatkami. Obudowa jest wykonana z metalu, a kabel USB, który podłączamy do konsoli został dodatkowo wzmocniony.

Na tylnym panelu mamy wyłącznie kabel USB, natomiast na froncie jest nieco ciekawiej. Znajdziemy tutaj dwa porty USB (lewy dla klawiatury i prawy do myszy), które zostały odpowiednio oznaczone. Pomiędzy nimi znajdują się dwie diody w kolorze czerwonym, które sugerują status pracy.

Obsługa urządzenia nie należy do skomplikowanych i nie powinniśmy mieć żadnego problemu z jego podłączeniem. Ważne jest jednak, żeby zgodnie z instrukcją wykonać poszczególne kroki. Producent podaje, że adapter jest w 100% zgodny ze wszystkimi klawiaturami i myszami marki Genesis. Nie ma jednak pewności, że będzie również działał odpowiednio z innymi urządzeniami na rynku, ale prawdopodobnie tak właśnie jest, poza wszystkimi urządzeniami bezprzewodowymi.

Pierwszym krokiem powinno być zaktualizowanie oprogramowania od Tin 200, co jest możliwe za pośrednictwem narzędzia na stronie producenta. Dalej podłączamy sprzęt do naszej konsoli. W przypadku praktycznie każdego modelu proces ten wygląda podobnie. Istotną kwestią jest nie bycie zalogowanym, a nasz pad musi być wyłączony. Jeżeli upewnimy się, ze te dwa warunki są spełnione to możemy podłączyć adapter do portu USB konsoli i po chwili obie diody na froncie powinny zacząć mrugać. Kiedy tak się stanie możemy już podłączyć z powrotem naszego pada do odpowiedniego portu w adapterze. Następnie podłączamy klawiaturę, a później myszkę. Jeżeli zrobimy to w odpowiedniej kolejności to obie diody z przodu zapalą się i będą świecić na stałe. Co ciekawe później nie ma problemu żeby podmienić np. mysz na inną. Taką kolejność, a wręcz schemat działania musimy zastosować tylko przy pierwszym podłączeniu.

Dedykowana dla Tin 200 aplikacja jest banalna w obsłudze i daje nam możliwość mapowania przycisków z pada na klawiaturę lub myszkę. Wpierw musimy wybrać z jakiej konsoli korzystamy (mode), a następnie który kontroler będziemy emulować. Poniżej mamy do wyboru czułość myszki w skali od 4 do 23. Przypisywanie poszczególnych przycisków do klawiatury i myszki jest proste i dosyć intuicyjne. To mimo wszystko przydatna funkcja i dobrze, że Genesis dał nam do niej dostęp.

Pozostały nam już tylko testy praktyczne. Po pierwsze musimy potwierdzić, że nowość polskiego producenta wspołpracuje z powodzeniem z urządzeniami innych marek, w tym myszkami bezprzewodowymi. Oczywiście nie byliśmy w stanie sprawdzić wszystkich modeli, ale w większości przypadków nie powinno być problemów. Obsługa danej gry za pomocą myszy i klawiatury wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku komputera. Są jednak znaczące różnice w stosunku do pada. Nie możemy tutaj „lekko” wychylić gałki, ponieważ wciskając przycisk na klawiaturze nasz bohater biegnie, a kiedy puszczamy to stoi. To znacząca różnica, do której trzeba się przyzwyczaić.

Mysz zastępuje nam prawą gałkę pada i to niestety prowadzi do sporych komplikacji. Nie ma możliwości emulowania myszy i wszystkich jej funkcji, więc nie możemy oczekiwać tutaj wrażeń, które znamy z pecetów. Zazwyczaj przekłada się to na znacznie wolniejsze ruchy, niż byśmy tego chcieli. Z drugiej strony ruchy myszką mogą być zdecydowanie bardziej efektywne i możemy uzyskać sporą przewagę, pod warunkiem oczywiście że przywykniemy do takowego czucia urządzenia.

Podsumowanie

Tin 200 to bardzo ciekawe rozwiązanie, które powinno zainteresować wielu posiadaczy konsol do gier. Pozwala nam ono podłączyć klawiaturę i myszkę do PS4, PS3, Xbox One lub Nintendo Switch. Pomoże zapewne osobom, które nie mogą przywyknąć do sterowania padem. Tutaj możemy bez problemu przypisać wszystkie przyciski z kontrolera do naszej klawiatury i myszki, a także ustawić jej czułość. Do tego sam gadżet od Genesisa jest fajnie wykonany, z wysokiej jakości materiałów i dobrze prezentuje się na biurku. Jedynym minusem może być dosyć dziwny sposób podłączenia klawiatury i myszki, ale to tylko jednorazowa niedogodność. Do tego całość wymaga przyzwyczajenia, bo nie od razu poczujemy się jak przy tych samych urządzeniach podłączonych do komputera. Różnica jest jednak odczuwalna. Tin 200 możemy kupić za około 100 złotych co jest bardzo dobrą propozycją jak na urządzenie o takich możliwościach.