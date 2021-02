Genesis Pallad 550 – recenzja plecaka

Wracamy do testów plecaków dla graczy. Ponownie w nasze ręce trafia produkt marki Genesis, tym razem o oznaczeniu Pallad 550. Model ten jest przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników i pozwala na transport nie tylko notebooka, ale także wielu akcesoriów, które są często niezbędne. Mieliśmy już okazję przyjrzeć się bliżej modelowi Pallad 500, który okazał się świetnym rozwiązaniem – pozwala przenosić laptopa w sposób bezpieczny, a także zmieścić wiele dodatkowych gadżetów. Oferuje on wzmocnione plecy, dzięki czemu nie musimy się obawiać uszkodzenia naszego komputera. Do tego oczywiście mówimy tutaj o nieprzemakalnym materiale, przez co gorsza pogoda nie powinna być nam straszna. My dzisiaj jednak sprawdzimy na ile Pallad 550 jest lepszy (o ile w ogóle) i czy warto zapłacić za niego nieco więcej niż za znany nam model 500. Zapraszam do lektury.

Plecak przyjechał do nas zapakowany po prostu w folię, czyli nie jest jakoś fantastycznie zabezpieczony na czas transportu. Pozostaje nam wierzyć, że sprzedawcy wysyłają go w dodatkowym kartonie ochronnym, żeby uniknąć ewentualnego uszkodzenia. Już z przyczepionej etykiety możemy się dowiedzieć, że plecak zmieści w środku 17 calowego laptopa, a jednak jest nieco bardziej kompaktowy od swojego poprzednika. Ponownie do jego wykonania użyto odpornego na wodę poliestru. Z drugiej strony widzimy, że zamki nie są w żaden sposób osłonięte, więc w tym miejscu woda może dostawać się do środka.

Okazuje się, że nowy plecak Genesisa ma nieco mniej dostępnych komór i kieszeni, niż model Pallad 500 (dostępne są cztery komory). W przypadku Pallad 550 możemy powiedzieć o dwóch dużych, głównych komorach, a dla laptopa przewidziano po prostu kieszeń, którą zabezpieczamy szeroką gumą zaczepianą na rzep. Kieszeń jest naprawdę duża i głęboka przez co potwierdzamy, że zgodnie z tym co producent podaje zmieścimy tutaj komputer przenośny z ekranem 17 cali. Na tej kieszeni mamy dostępny dodatkowy schowek, znacznie mniejszy, gdzie już laptopa nie włożymy. Warto wspomnieć, że ta komora jest dosyć wąska, więc nie włożymy tutaj szerokich akcesoriów, ale do tego przeznaczono drugą komorę.

W tej komorze mamy dostępną większą liczbę kieszeni, w których możemy schować najróżniejsze akcesoria: od drobnych jak długopis czy pendrive po większe jak myszka czy powerbank. Są kieszenią zapinane za zamek błyskawiczny, a także takie zapinane na rzepy, na których nadrukowano logo baterii oraz myszy, co wskazuje na ich przeznaczenie. Ponownie Genesis przygotował w górnej części haczyk, który służy do powieszenia słuchawek. Z prawej strony mamy otwór, który prowadzi do bocznej kieszeni na zewnątrz. Takie połączenie jest tutaj fajnie przemyślane – możemy podłączyć power bank do naszego telefonu, który będziemy mieli zawsze pod ręką. Z drugiej strony mamy kieszeń, którą oznaczono okularami, i właśnie takie ma być jej przeznaczenie.

To jednak nie koniec kieszeni na zewnątrz. Poza tymi na telefon i power banka mamy także kolejne dwie z boku na dole oraz jedną na froncie drugiej komory. Do tej zamek mamy umieszczony z boku, zamiast na górze, co jest całkiem niezłym rozwiązaniem – możemy po prostu sięgnąć do środka dłonią i coś włożyć/wyjąć bez zdejmowania plecaka.

Na górze plecaka Pallad 550 mamy dostępny szeroki, dobrze obszyty uchwyt, który jest odpowiednio miękki i dobrze leży w dłoni. Również dobrze zostały wykonane ramiona, którą są dodatkowo wzmocnione poprzez zwykłe paski. Są one dosyć cienkie i pokryte siatką, co ma zapewnić lepszy przepływ powietrza, a tym samym powinny być wygodniejsze w ciepłe dni. Podobny materiał (perforowany) znajduje się na plecach Pallad 550. Mamy tutaj przygotowane specjalne kanały, którymi przepływa powietrze i zapewnia odpowiednią wentylację pleców. Brzmi to naprawdę świetnie, kiedy przyjdzie nam spacerować z plecakiem w trakcie letniej podróży. Nie powinniśmy również obawiać się noszenia cięższego bagażu, ponieważ Genesis przygotował pasek na piersi (jako dodatek do pasków naramiennych), który je łączy i usztywnia całość. Na środku plecaka mamy także paski, którymi możemy mocniej spiąć i usztywnić Pallad 550, tak żeby zmniejszyć jego całkowitą szerokość.

Ogólna jakość wykonania jest naprawdę bardzo dobra, nie znaleźliśmy żadnych niedociągnięć, a wszelkie szwy są wykończone z należytą starannością. Plecak został wykonany z nylonu i dodatkowo zaimpregnowany, przez co będzie odporny na zmoczenie. Warto także podkreślić, że zewnętrzne zamki posiadają duże oczka, które znacznie ułatwiają otwieranie i zamykanie plecaka. Czas teraz powiedzieć sobie jak plecak Genesisa sprawdza się w trakcie użytkowania.

Plecak testowaliśmy podczas codziennej drogi z domu do pracy, kiedy to transportowany jest laptop 17 cali, tablet, czytnik ebooków, telefon, power bank oraz kilka innych akcesoriów. Oczywiście wykorzystaliśmy możliwość podłączenia telefonu z power bankiem za pomocą kabla, który prowadzony jest w środku. Niestety trudno go dobrze ułożyć przez co plącze się i zahacza o inne spakowane rzeczy. Powinno to zostać rozwiązane nieco lepiej – np. za pomocą przygotowanego kanału do umieszczenia kabla. Na pewno dużym plusem jest znacząca liczba kieszeni, w których schowamy najróżniejsze drobiazgi, od długopisu, po myszkę czy nawet bezprzewodową klawiaturę. To sprawia, że w środku nie jest problemem utrzymanie porządku.

Noszenie plecaka na plecach jest bardzo wygodne i nawet kiedy ten jest pełen po brzegi (a przy tym dosyć ciężki) to nie odczuwamy żadnego dyskomfortu. Z uwagi na dużą liczbę zamków, kieszeni i schowków mamy w zasadzie natychmiastowy dostęp do każdej z kieszeni. Główna komora jest zapinana od samego dołu do dołu z drugiej strony, coś na kształt odwróconej litery „U”. Dzięki temu możemy łatwo dostać się w zasadzie od razu na sam spód plecaka. Genesis podaje, że Pallad 550 ma wymiary 510 x 200 x 345 mm, a jego maksymalne obciążenie statyczne to 10 kilogramów.

Podsumowanie

Pallad 550 to kolejny, bardzo dobrze wykonany i niesamowicie funkcjonalny plecak marki Genesis. Tym razem dostajemy nieco mniejszy, ale wyposażony w wiele komór i kieszeni plecak dzięki czemu znajdziemy w nim miejsce na wszystkie niezbędne akcesoria. Fajnym rozwiązaniem jest haczyk na słuchawki, dedykowana kieszeń na mysz czy power banka, a także zewnętrzne kieszenie na telefon oraz okulary. Nie do końca jesteśmy zadowoleni ze sposobu prowadzenia (czy też jego braku) kabla w środku pomiędzy bankiem energii, a telefon, a także uważamy, że komora do laptopa mogłyby być nieco solidniejsza i lepiej zabezpieczona. Pallad 550 jest rozwiązaniem nieco bardziej kompaktowym, niż model oznaczony numerkiem pięćset z przed kilku lat, ale też jak się okazuje trochę droższy (czy to kwestia podatku od nowości?). Na koniec podkreślmy raz jeszcze, że tytułowy model to trwała i sztywna konstrukcja, wykonana z wodoodpornego materiału i wyposażona w ergonomiczny tył oraz paski na ramiona z odblaskami. To wszystko zapewnia wysoki komfort i bezpieczeństwo w trakacie noszenia.