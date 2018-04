Genesis Pallad 400 – recenzja plecaka

W ostatnim czasie plecaki dla posiadaczy komputerów przenośnych stały się bardzo popularnym rozwiązaniem. Trudno się dziwić, kiedy posiadamy laptopa za kilka tysięcy złotych, to chcielibyśmy móc przenosić go bezpiecznie. Na rynku zagościły najróżniejsze modele, które wyposażono w ciekawe i niebagatelne rozwiązania. Dzisiaj przyjrzymy się produktowi marki Genesis, a konkretnie Palladowi 400. Czy spełnia on wszelkie warunki, żeby warto było wydać na niego około 150 złotych? Sprawdziliśmy to.

Na początku warto zastanowić się, jakie cechy powinien mieć idealny plecak dla graczy czy po prostu posiadacza notebooka. Oczywiście musi on mieć rozmiary, które pozwolą swobodnie zmieścić nasz komputer w środku. Poza tym powinien być wygodny, ale także dobrze zabezpieczać sprzęt w środku np. poprzez usztywniony tył, żeby nie połamać matrycy laptopa. Dalej ważnym aspektem będzie wodoodporność, bowiem co zrobimy, kiedy na spacerze zaskoczy na deszcz?

Jaki jest Pallad 400? Na pierwszy rzut oka robi naprawdę dobre wrażenie. Jest średnich rozmiarów, bo jego wymiary to 450 x 310 x 140 mm, co oznacza, że w środku nie zmieścimy tylko laptopa do 15,6 cala, ale także jakieś akcesoria, książki etc. Mamy tutaj także sporo dodatkowych kieszeni, gdzie schowamy jakieś drobiazgi – portfel, telefon czy klucze.

Jego plecy zostały wzmocnione za pomocą siateczki, pod którą mamy miękką gąbkę. Dzięki temu całość bardzo wygodnie przywiera do pleców. Nie zabrakło także uchwytu do noszenia plecaka w jednej ręce – nie musimy go nieść za długie paski, bo jest do tego dedykowana rączka. Oczywiście paski są szerokie praktycznie na całej długości, a ich długość jest regulowana. Dzięki temu możemy spokojnie dopasować rozmiar plecaka do naszych preferencji.

W środku mamy przede wszystkim komorę na laptopa o rozmiarze 15,6 cala lub mniejszy. Od wewnątrz jest to bardzo dobrze zabezpieczone, przez co komputer jest amortyzowany i nawet w przypadku upadku plecaka nie powinno się nic z nim złego stać. Do tego jest jeszcze druga komora, która znajduje się zaraz za tą przeznaczoną na notebooka. Tutaj możliwość otwarcia jest nieco większa, ale także jej pojemność jest znacznie bardziej okazała. Całe wnętrze jest wykonane z materiału w kolorze czerwonym. Pomiędzy dwoma głównymi komorami jest malutka, trzecia, która idealnie sprawdzi się do jakiś kluczy czy pendriva. Warto dodać, że w środku największej komory mamy dwie dodatkowe kieszenie, gdzie można włożyć jakieś drobne notatki czy długopis etc.

Kolejne dwie kieszenie mamy na bokach – po jednej z każdej strony.