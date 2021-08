Genesis Oxid 450 RGB – recenzja podstawki chłodzącej

Dzisiaj również laptopy mają problem ze zbyt wysokimi temperaturami, ponieważ chłodzenia fabrycznie nie zawsze dają radę. Na taki stan rzeczy bardzo dobrym rozwiązaniem jest podstawka chłodząca. Firma Genesis niedawno wprowadziła na rynek nowy model o oznaczeniu Oxid 450 RGB, który ma sprawić, że temperatury nie wymkną nam się z pod kontroli i będziemy mogli pracować bardziej komfortowo. Urządzenie przeznaczone jest dla laptopów o maksymalnej przekątnej ekranu 15,6 cala i zostało wyposażone w aż pięć wentylatorów, które pracują z prędkością 2400 RPM oraz 1100 RPM. Jeżeli jesteście ciekawi jak taka konfiguracja radzi sobie w praktyce i czy warto za nią zapłacić około 150 złotych to zapraszamy do lektury.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w duży karton, na którym poza zdjęciem podstawki umieszczono także opis najważniejszych cech oraz specyfikację techniczną. W środku wszystko jest odpowiednio zabezpieczone, a w komplecie otrzymujemy dodatkowo dodatkowy stojak dla smartfona, instrukcję obsługi oraz kabel zasilający typu USB-USB.

Oxid 450 RGB została w całości wykonana z tworzyw sztucznych, które są całkiem niezłej jakości z małymi dodatkami elementów aluminiowych. Urządzenie prezentuje się naprawdę dobrze i już przy pierwszym kontakcie robi dobre wrażenie. Najważniejsze, że podkładka posiada wydajny system chłodzenia, który składa się z czterech małych wentylatorów rozmieszczonych po bokach, które mają za zadanie wydmuchiwanie nagrzanego powietrza, które jest generowane przez notebooka. Na środku podkładki mamy duży, 140 mm wentylator, który ma za zadanie dmuchać chłodnym powietrzem na spód komputera.

Kontrolujemy obroty za pomocą podłużnego przycisku, którego prawa strona pozwala włączenie wentylatora i zmianę trybu z normalnego na wydajny. Lewy bok odpowiada ze podświetlenie RGB dolnej krawędzi Oxid 450, z którego nie musimy korzystać, jeżeli nie jest przez nas to mile widziane.

Na froncie podstawki mamy cztery gumowe nasadki, które zapewniają odpowiednią odległość obudowy komputera od samej podstawki, a tym samym od wentylatora. Ma to zapewnić optymalną wydajność, natomiast wyższe na są na dole i mają sprawić, że nasz laptop nie zsunie się z podstawki. Podkreślmy, że maksymalny rozmiar komputera, który Oxid 450 obsługuje to 15,6 cala. Wymiary podkładki to 360 x 260 x 40 mm.

Z tyłu obudowy mamy do dyspozycji dwa porty USB. Do jednego z nich podłączamy kabel, żeby zasilić urządzenie od naszego notebooka, a drugi w tym samym czasie może być wykorzystany do podłączenia dowolnego urządzenia. Dzięki temu nie tracimy gniazda w naszym komputerze. Jest to oczywiście port w wersji 2.0, więc nie zapewni nam szybkich transferów.

Podkładka pozwala na regulowanie kąta nachylenia. Mamy do dyspozycji 5, 25, 30, 35 i 40 stopni. Ciekawostką są także dostępne po każdej ze stron podstawki uchwyty do których możemy przymocować stojak do smartfona z zestawu. Dzięki temu będziemy mogli mieć nasz telefon cały czas w widocznym miejscu.

Ostatnie 3 tygodnie korzystaliśmy z podstawki dosyć regularnie, zarówno w biurze jak i w domu. Oferuje ona naprawdę dużą ergonomię – możemy ją dosyć dokładnie dopasować do naszych potrzeb. Dodatkowo, kiedy chcemy wyłączyć chłodzenie, ale dalej trzymać komputer na niej to możemy to zrobić. Do wyboru są dwa tryby, ale wygląda na to, że pierwszy z nich jest w pełni wystarczający do normalnej pracy, a z drugiego powinniśmy korzystać tylko w przypadku jakiś bardziej wymagających zadań. Warto także zwrócić uwagę na gumowe stópki na spodzie Oxid 450, które naprawdę dobrze utrzymują urządzenie na powierzchni biurka.

Zapewne mamy tutaj wielu miłośników podświetlenia RGB i dla nich taka podkładka to świetna sprawa. My nie korzystaliśmy z tej opcji zbyt często, ponieważ mamy tutaj tylko tęczową iluminację bez możliwości dopasowania go do własnych potrzeb. Dla nas większe znaczenie miała kultura pracy, która jest na akceptowalnym poziomie. Oczywiście Oxid 450 nie należy do bezgłośnych, bo pięć wentylatorów musi być słyszalne, jednak nie przeszkadzają one zbyt mocno. W trybie wydajnym jest już dosyć głośno.

Podsumowanie

Najnowsza podstawka Oxid 450 RGB od Genesis to produkt dobrze wykonany, który sprawdzi się przede wszystkim wśród mobilnych graczy, którzy posiadają wydajne i mocno grzejące się laptopy. Możemy skorzystać z podkładki dla laptopów o przekątnej maksymalnej 15,6 cala, chociaż chętnie widzielibyśmy także kompatybilność z większymi modelami. Na plus Oxid 450 trzeba zapisać przede wszystkim dostęp do dodatkowego portu USB oraz podświetlenie RGB. Producenta należy także pochwalić za przygotowanie dobrze działającego, pięciostopniowego systemu regulacji kąta nachylenia oraz stojaka do smartfona, który jest bardzo przydatnym dodatkiem. Kiedy weźmiemy pod uwagę cenę Oxid 450 RGB, która wynosi obecnie około 150 złotych, to dochodzimy do wniosku, że to naprawdę niezły wybór.