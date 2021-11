Genesis HOLM 320 RGB White – recenzja biurka

Niedawno do sklepów trafił zupełnie nowy produkt marki Genesis, którym jest biurko dla. graczy komputerowych w kolorze białym. Do tej pory mogliśmy obserwować prawdziwy wyspy mebli tego typu, jednak wszystkie były w kolorze czarnym, który zapewne jest uważany za najbardziej uniwersalny. Genesis poszedł o krok dalej i wprowadził ciekawie prezentujący się model HOLM 320 RGB oparty na płycie MDF o rozmiarze blatu 120 x 60 cm. Do dyspozycji gracza jest specjalna półka na monitor, uchwyty do powieszenia słuchawek czy miejsce na kubek z kawą. Sprzęt ten prezentuje się naprawdę godnie na papierze, więc postanowiliśmy przyjrzeć mu się bliżej i ocenić czy warto wydać na ten model aż 899 złotych. Zapraszamy do dalszej lektury.

Nie da się ukryć, że stanowisko do pracy czy zabawy jest bardzo ważne. Powinno nam zapewnić przede wszystkim wysoki komfort, a także sprawić, że będziemy mogli mieć zawsze pod ręką niezbędne akcesoria i urządzenia peryferyjne. Takie możliwości ma zapewnić nam Genesis HOLM 320 RGB, któremu w białej wersji przyjrzeliśmy się bliżej.

Sprzęt przyjechał do nas w tekturowym, wielkim pudle, z którym kurier musiał się nieco namęczyć, żeby dostarczyć do biura. Na wierzchu umieszczono podstawowe informacje od produkcie i zastosowanych rozwiązaniach. Mamy tutaj również skróconą specyfikację techniczną (porty USB, ładowarka indukcyjna). Sprzęt jest zapakowany prawidłowo i dobrze zabezpieczony przy pomocy folii i otulin styropianowych. Żeby narożniki nie uległy uszkodzeniu to na nich umieszczono plastikowe osłonki. W zestawie nie brakuje niezbędnych elementów montażowych, czyli śrub, klucza imbus, instrukcji oraz pilota do sterowania oświetleniem LED.

Genesis HOLM 320 RGB przyjechało do nas w częściach, więc trzeba je zmontować przed rozpoczęciem użytkowania. Okazuje się, że cały proces nie jest zbyt trudny i nie zajmuje nie wiadomo ile czasu, ponieważ z pomocą przychodzi nam bardzo czytelna instrukcja obsługi. Producent przygotował aż trzy rodzaje śrub, które obsłużymy przy pomocy załączonego klucza imbusowego. Po skręceniu nóżek i blatu nie mamy żadnych zastrzeżeń do spasowania czy jakości połączenia poszczególnych elementów.

Ostatnim etapem montażu Genesis HOLM 320 RGB jest przymocowanie akcesoriów. Hub USB wsuwamy w dedykowany do tego otwór, podobnie jest z ładowarką indukcyjną, jednak tę dodatkowo przykręcamy. Po zmontowaniu biurko stoi prosto, nie ma potrzeby poziomowania czy poprawiania czegokolwiek. Nie wiemy ile dokładnie wynosi nośność biurka, a my na nim trzymaliśmy tylko dużego laptopa, głośniki, drukarkę, parę drobnych akcesoriów i ewentualnie jakieś dokumenty. Z tym sprzęt radził sobie bez zająknięcia. Warto zwrócić uwagę, że nogi mają kształt litery K, co także pozytywnie wpływa na stabilność, a dodatkowo nie musimy się martwić że uderzymy się o nie kolanem podczas wstawania.

Blat umieszczony został na wysokości 75 cm i ma on powierzchnię 120 x 60 cm. Został on pokryty niezłej jakości okleiną z fakturą, która imituje karbom. Jego narożniki są zaokrąglone, więc biegające po domu dziecko nie powinno zrobić sobie „ała”, kiedy wpadnie na stół w tym miejscu. Pod blatem został umieszczony koszyk na kable, który pozwala nam dobrze je ukryć, wliczając w to listwę zasilającą.

Świetnie sprawdza się także hub USB oraz ładowarka indukcyjna, którą możemy wykorzystać pod warunkiem posiadania smartfona wspierającego taką technologię. Biurko daje nam do dyspozycji trzy dodatkowe porty USB w wersji 3.0, a także mamy tutaj diodę sygnalizującą jego pracę. Możemy je podpiąć do komputera przy pomocy kabla o długości 140 cm. Ładowarka działa już po położeniu na niej naszego telefonu. To bardzo wygodne, ponieważ nie musimy szukać czy podłączać żadnej wtyczki. Jej moc wynosi 10 W, co nie sprawia, że ładowanie będzie bardzo szybkie, ale jednak bezprzewodowe.

Oczywiście najciekawszym dodatkiem jest podświetlenie RGB, które możne znacząco poprawić odczucia wizualne dotyczące naszego biurka od Genesis. Do naszej dyspozycji oddano 20 trybów, więc każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. Pasek z diodami LED został umieszczony w schowanym korytku z tyłu, więc nie jest on widoczny. Możemy ustawić jeden, stały kolor lub coś znacznie bardziej dynamicznego czy nawet agresywnego. Oczywiście, żeby podświetlenie działało musimy je zasilić przy pomocy USB, co oznacza, że musimy zająć kolejny port w naszym komputerze. Tym samym, kiedy podłączymy wszystkie dodatki, które oferuje biurko to okaże się, że hub oddany do naszej dyspozycji po prostu rekompensuje je.

Do sterowania iluminacją mamy w zestawie pilot, który ma zaprogramowane tryby, ale też można nim regulować jasność. Jest on radiowy, więc nie musimy celować w żaden odbiornik. Kolejną ciekawostką jest koszyczek po lewej stronie na kubek z kawą czy puszkę energetyka. Mamy tutaj odpowiednie wycięcie przez co zmieścimy nawet kubek z uchem. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę dobrze zaprojektowane. Z drugiej stronie mamy wieszak na słuchawki, czyli urządzenie bez którego prawdziwy gracz po prostu nie rozpoczyna potyczki. Kolejny uchwyt mamy po prawej stronie od półki pod monitor, gdzie umieścimy nawet dwa pady. Chociaż z drugiej strony możemy tam położyć cokolwiek innego np. telefon.

Podstawka pod monitor o której już mówiliśmy jest przykręcona od spodu za pomocą czterech śrub, więc jest naprawdę stabilna. Trudno powiedzieć jakiej wielkości ekran tam zmieścimy i ile może on maksymalnie ważyć. Dzisiaj jednak wszyscy używamy ekranów LCD, więc na pewno nie będzie z tym problemu.

Podsumowanie

Jak dobrze wiecie, nie jest to pierwsze biurko marki Genesis, które trafiło na rynek. Jego projekt jest bardzo podobny do poprzednich modeli, z którymi mieliśmy do czynienia. Wystarczy spojrzeć chociażby na Holm 510 RGB. Urządzenia te oferują bardzo dobrą jakość wykonania, szeroką funkcjonalność i są niestety nadal dosyć drogie. Na pewno sprawdzą się wśród osób, które chcą mieć przy/na biurku wszystkie niezbędne akcesoria, osobne miejsce na monitor oraz podświetlenie RGB. Na pewno gra się przy nim bardzo wygodnie, a biały kolor to coś zupełnie innego, z czym dawno nie mieliśmy do czynienia. Możliwe, że warto dać szansę takiemu rozwiązaniu i przekonać się czy rzeczywiście na białym blacie lepiej rozchodzą się kolory diod, pochodzące ze wszystkich naszych urządzeń. Naszym zdaniem Genesis HOLM 320 RGB to bardzo dobry wybór, który możemy spokojnie polecić zarówno graczom, jak i osobom po prostu pracującym przy komputerze, ponieważ dołączone tutaj akcesoria ułatwią życie każdemu.