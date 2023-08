Natec Merino – rzut oka na plecak

Dzisiaj przyjrzymy się ciekawemu plecakowi, od dosyć mało oczekiwanego producenta czyli firmy Natec. Merino, bo taką nazwę nosi ten model, to według wspomnianego producenta innowacyjny i praktyczny plecak stworzony z myślą o przenoszeniu laptopów o maksymalnej przekątnej 15,6 cala. Dzięki solidnym materiałom może służyć nam na co dzień, a zastosowana konstrukcja łączy przestronność z ergonomicznym użytkowaniem, co czyni go doskonałym towarzyszem na uczelni, w podróży i nie tylko. Jeżeli jesteście ciekawi czy wydatek około 100 PLN to dobra inwestycja to zapraszamy Was do dalszej lektury.

Plecak przyjechał do nas zapakowany po prostu w foliowy worek, który ma chronić go przed ubrudzeniem czy też jakimś zadrapaniem na czas transportu. Pierwszy kontakt z Merino jest jak najbardziej pozytywny – to stylowy, elegancki plecak o wymiarach 190 x 345 x 465 mm. Jego główna komora jest przestronna i bezpiecznie pomieści laptop o maksymalnej przekątnej 15,6 cala. Dedykowana przegroda zabezpieczy nasz sprzęt, unieruchamiając go wewnątrz plecaka podczas transportu. Dodatkową ochronę zapewni taśma mocująca z rzepem, która uniemożliwi przypadkowe wysunięcie laptopa.

Plecak prezentuje się skromnie, ale bardzo solidnie. Dominującym kolorem jest czerń, która jest urozmaicona drobnymi elementami w kolorze czerwonym, dodającymi mu interesującego "gamingowego" wyglądu. Metalowe suwaki dodają mu elegancji, a całość prezentuje się naprawdę nienagannie. Natec Merino będzie stanowił doskonałe wsparcie w podróżach, umożliwiając bezpieczne przenoszenie laptopa oraz wszystkich niezbędnych akcesoriów. Wielkość plecaka pozwala na bezpieczny transport ważnych dokumentów i komputera. Specjalne zamki posiadają możliwość zabezpieczenia kłódką, co chroni zawartość plecaka przed dostępem osób postronnych np. kiedy zaśniemy w pociągu. Warto zaznaczyć, że wnętrze każdej komory jest wyłożone wodoodpornym materiałem, co dodatkowo chroni przechowywane rzeczy.

Druga komora to przestrzeń organizacyjna, dzięki której zachowamy porządek wewnątrz plecaka. Długopisy, klucze, a nawet telefon znajdą swoje wyznaczone miejsce, co ułatwi nam odnalezienie potrzebnych przedmiotów w szybki sposób. Z myślą o naszej wygodzie i mobilności, Natec Merino został wyposażony w wzmocnioną rączkę oraz metalowy uchwyt do zawieszania plecaka. Na jednym z pasków na ramionach znajdziemy łatwo dostępny uchwyt na okulary. Plecak posiada dwie dodatkowe kieszenie po obu stronach, co zapewnia łatwy dostęp do potrzebnych rzeczy, takich jak napój czy parasolka.

Natec Merino wyposażony został w specjalne wejście na słuchawki, które umożliwia podłączenie telefonu znajdującego się w drugiej komorze plecaka. Trzecia komora wyposażona jest w przegrodę z siatki, idealną do przechowywania drobnych przedmiotów. Jeśli nie zamierzamy korzystać z całej dostępnej przestrzeni plecaka, to Natec Merino posiada boczne paski z klamrami, dzięki którym możemy regulować jego szerokość i dostosować go do naszych potrzeb.

Ergonomiczny, wentylowany tył (z odpowiednią warstwą pianki) oraz dobrze wyściełane paski na ramionach z grubą warstwą pianki znacząco podnoszą komfort użytkowania plecaka. Dodatkowe, poziome paski na wysokości klatki piersiowej świetnie sprawdzają się podczas dłuższych podróży z większym obciążeniem. Jakościowo Merino również wypadł dobrze. Natec zastosował solidne materiały, dzięki czemu plecak jest zwarty, sztywny i dobrze przylega do pleców. Warto podkreślić, że plecak jest przyjemny w dotyku, odporny na deszcz i zabrudzenia, co pozytywnie wpływa na jego trwałość. Powierzchnia plecaka ma fakturę, która nie ujawnia szybko śladów użytkowania. To powinno sprawić, że nawet po kilku latach będzie dobrze się prezentował. Jedyną wadą, która została zauważona przez nas w tym plecaku, jest brak przelotu na słuchawki na jego szczycie.

Podsumowanie

Natec Merino jest dobrze wykonanym plecakiem, który doskonale spełnia swoje zadanie jako praktyczny transporter laptopa. Jednak nie tylko - sprawdzi się również w codziennym użytkowaniu, na przykład podczas spacerów czy podróży biznesowych. Jego relatywnie niska cena i satysfakcjonująca jakość czynią go godnym polecenia wyborem. Nie ma sensu kontynuować dłużej opisu, Natec Merino przekracza oczekiwania jako solidnie przemyślany plecak na co dzień. Co ciekawe, jego funkcjonalność docenią nie tylko osoby noszące laptopa, ale także ci, którzy potrzebują miejsca na kluczowe przedmioty. To właściwie jak plecak idealny dla każdego, dyskretny, a zarazem z licznymi przegrodami - bo w końcu nigdy nie wiadomo, co może się przydać.