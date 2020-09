Genesis Holm 200 RGB – recenzja biurka dla graczy

Gdzie postawiłeś swój komputer? Na biurku, gdzie robisz lekcje czy może na stole przy którym jecie obiady z całą rodziną. Każde z tych miejsc nie jest idealne, ponieważ brakuje w nim miejsca na akcesoria czy też na prowadzenie kabli. Firma Genesis poszła o krok do przodu i przygotowała kompaktowe biurko gamingowe, które zapewnić ma maksymalny komfort pracy, a także prezentować się co najmniej nowocześnie na tle dotychczasowych rozwiązań. Jeżeli jesteście ciekawi czym Holm 200 RGB się charakteryzuje i czy warto zapłacić za ten produkt około 750 złotych to zapraszam Was do dalszej lektury.

Na początku musielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie jakie cechy powinno posiada idealne miejsce do pracy na komputerze czy też do grania. Pierwszym skojarzeniem, jakie przychodzi nam do głowy jest solidność całej konstrukcji i jej wytrzymałość. Dalej na myśl przychodzi szeroko pojęta ergonomia, a więc organizacja kabli, uchwyt na słuchawki czy miejsce na kubek z kawą.

Możliwe, że do tej pory nawet nie byliście świadomi swoich potrzeb i możliwości jakie daje inne, powiedzmy sobie dedykowane dla gracza biurko. Jeżeli jesteście ciekawi to zostańcie z nami dalej. Produkt Genesis przyjechał do nas zapakowany w olbrzymi karton na którym nie znajdziemy kolorowych grafik i obrazków, więc jeżeli jesteście ciekawi przed zakupem jak wygląda ten model to musicie po prostu sprawdzić to w Internecie.

W środku wszystkie elementy są odpowiednio zabezpieczone i nie będziemy mieli kłopotów z ich złożeniem w całość. Instrukcja dobrze pokazuje każdy z kroków. Oczywiście czynności te lepiej wykonywać w dwie osoby, wtedy jest znacznie łatwiej niż samemu. Po uzyskaniu końcowej konstrukcji możemy stwierdzić, że nie należy ona do ciężkich, a mimo to jest solidna. Zawdzięczamy to głównie metalowym nogą, które są skrzyżowane, a dodatkowo podparte wspornikiem, który łączy się z blatem. To sprawia, że stół może przyjąć na siebie bardzo ciężki sprzęt komputerowy i się nawet nie ugnie. Na samym spodzie nóżek umieszczono podkładki antypoślizgowe, co sprawia, że nie musimy obawiać się o „jeżdżenie” biurka po panelach czy też ich porysowanie.

Blat biurka został wykonany z przyjemnej w dotyku faktury, którą trudno byłoby zarysować. Nie zbiera ona także odcisków palców, ani się przesadnie nie brudzi. To duży plus, ponieważ spędzając wiele godzin przed monitorem nasze dłonie się pocą, a nimi dotykamy także biurka, które później palcuje się i brudzi, a kiedy jest to widoczne to robi się nieestetycznie. Z drugiej strony powierzchnia biurka Holm 200 RGB nie jest odpowiednia dla wszystkich myszek. Co prawda nie sprawdziliśmy na niej wszystkich modeli, ale chociażby radząca sobie często w trudnych warunkach MX Master od Logitecha miała tutaj nie lada kłopot. Można wręcz powiedzieć, że nie dało się nią precyzyjnie pracować i musieliśmy sięgnąć po podkładkę. Wszystkie krawędzie na górnym blacie są odpowiednio zaokrąglone i dobrze wykończone. Inaczej wygląda to od spodu, co według nas powinno zostać poprawione.

Przejdźmy jednak do zdecydowanych zalet tego biurka, bowiem jest ich nie mało. Po pierwsze warto wspomnieć o powierzchni blatu, która wynosi 110 x 60 cm. To naprawdę sporo, więc zmieścimy tutaj wszystko co potrzeba. Dodatkowo mamy bardzo przyjemne dodatki w postaci uchwytu na słuchawki i koszyczka na kubek czy też butelkę z jakimś napojem. To jest naprawdę dobre, ponieważ nieraz sok czy kawa wylały mi się trzymane w pobliżu klawiatury, a o skutkach tego wydarzenia nie muszę Wam wspominać. Kolejnym dobrym rozwiązaniem jest koszyk umiejscowiony na spodzie biurka z tyłu. Mamy w nim ukryć wszelkie okablowanie, a nad nim znajdujemy wcięcie przez które możemy je poprowadzić na zewnątrz. Mam na myśli tutaj np. przewód od klawiatury. Koszyk ten jest dosyć duży, więc zmieścimy na nim nawet całą listwę. Warto dodać, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby zamienić stronami uchwyt na kubek czy wieszak na słuchawki. To my decydujemy z której strony będzie wygodniej.

Kolejnym udogodnieniem jest hub z trzema portami USB 3.0, do którego możemy podłączyć nasze urządzenia peryferyjne, a tym samym unikniemy plątaniny kabli na biurku. W praktyce wykorzystujemy je głównie do ładowania telefonu i zasilania listwy z diodami LED, która jest pod blatem.

Jeżeli już jesteśmy przy podświetleniu, to musimy wspomnieć o zamontowanej na spodzie, poprzecznej belce, która ma sprawić, że Holm 200 będzie prezentowało się efektownie także po zmierzchu. Diody wymagają zasilania, więc możemy je podłączyć np. do portu USB, który znajdziemy w biurku. Dalej już wykorzystują niewielki pilot z zestawu jesteśmy w stanie regulować kolor podświetlenia, jasność i szybkość zmian. Jeżeli jesteście miłośnikami takich bajerów to zapewne funkcje te spowodują uśmiech na waszej twarzy. Całość działa fajnie, ale dla mnie to po prostu zbędny bajer, który wyłączyłem po kilku godzinach.

Podsumowanie

Biurko gamingowe od Genesisa to bardzo ciekawa konstrukcja, która zdecydowanie zwiększa komfort pracy, a dodatkowo pozwala dobrze zorganizować kable i mieć lepszy dostęp wszelkich urządzeń. Sama jakość wykonania stoi na dobrym poziomie i nie musimy się obawiać, że coś będzie się uginać czy ulegnie uszkodzeniu pod naciskiem ciężkiego komputera. Niestety produkt ten nie należy do najtańszych i w obecnej chwili musimy za niego zapłacić około 750 złotych, co jest dużą sumą. Z drugiej strony sprzęt ten powinien posłużyć nam nawet kilka lat, co może być udaną inwestycją. Zapewne będą z niego zadowoleni gracze, ale także sprawdzić się wśród osób, które po prostu pracują na komputerze i szukają pewnych udogodnień. Do tego jeszcze mamy podświetlenie sterowane za pomocą pilota (tryby, kolory, jasność etc). Diody są zamontowane na spodzie przez co nie kłócą się z tymi, które mamy wbudowane w nasze akcesoria.