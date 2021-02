Fractal Design Celsius+ S36 Prisma – test chłodzenia

Już od dawna pojęcie chłodzenia cieczą nie jest kojarzone wyłącznie z rozwiązaniami DIY, czyli zrób to sam, które oczywiście wymagają sporo wiedzy i wysiłku do zbudowania odpowiedniego układu. Użytkownicy muszą dobrać blok wodny, chłodnicę, wężyki oraz inne elementy, tak żeby wszystko ze sobą współgrało. Jak się okazuje dużo większa popularnością cieszą się obecnie zestawy typu All in One, gdzie mamy wszystko już dobrze dobrane przez producenta. Ich montaż okazuje się nawet prostszy od typowego coolera. Dzisiaj przyjrzymy się najnowszemu rozwiązaniu szwedzkiej marki Fractal Design, która wprowadziła na rynek model Celsius+ S36 Prisma. Jeżeli jesteście. Ciekawi jak produkt ten wypada w praktyce to zapraszamy do lektury.

Szwedzki producent jest od lat bardzo dobrze rozpoznawany na rynku głównie z uwagi na wysokiej jakości obudowy komputerowe, które są uwielbiane przez komputerowych entuzjastów. Oferują one elegancki design i bardzo szeroką funkcjonalność. Od 2014 roku Fractal Design wszedł na rynek chłodzenia cieczą poprzez serię Kelvin. Następnie przyszła pora na odświeżenie oferty i wprowadzenie nowych model Celsius, które przeszły pewne udoskonalenia i tak oto dzisiaj możemy testować najnowszy produkt z tej rodziny.

Modele z serii Celsius zostały bardzo dobrze przyjęte na rynku, ponieważ są oparte na zmodernizowanej konstrukcji, która oferuje jeszcze cichszą pracę zestawu. To oznacza, że uporano się z bolączką Kelvinów. Do tego producent tym razem oferuje aż pięć lat gwarancji. Użytkownik ma do wyboru model w rozmiarze 240 mm oraz 360 mm. W nasze ręce trafił ten drugi, w teorii wydajniejszy, ale także potrzebujący więcej miejsca w obudowie.

Chłodzenie przyjechało do nas w dużym pudle, które jest w białym kolorze z licznymi grafikami z każdej strony. Możemy z niego odczytać specyfikację urządzenia oraz poznać jego najważniejsze cechy. W środku cały została odpowiednio zabezpieczona, więc nie musimy obawiać się uszkodzenia w trakcie transportu. W zestawie dostajemy instrukcję montażu, która odpowiednio opisuje każdy krok. Do tego mamy wszystkie elementy, które pozwolą nam przymocować chłodnicę, blok wodny i wentylatory. Warto zwrócić uwagę, że pasta termoprzewodząca jest już fabrycznie umieszczona na podstawce. Zdecydowanie wolelibyśmy znaleźć ją w osobnej tubce.

Warto przyjrzeć się samej konstrukcji nieco bliżej. Przede wszystkim widzimy, że Fractal postawił tutaj na miedziany, nieco zmieniony blok wodny o wymiarach 86 x 75 x 45 mm z którym zintegrowana jest pompka. Jeżeli porównamy ją do tej z Kelvina to okazuje się, że ma nieco słabsze parametry pracy, ale za to zapewnić ma znacznie wyższą kulturę. Poza tym blok wodny oferuje dwa tryby regulacji pracy: automatyczny oraz PWM. Ten drugi jest wydajniejszy, ale za to także głośniejszy. Tryb możemy zmienić poprzez obrót pierścienia otaczającego blok. Maksymalna prędkość obrotowa wynosi 2800 RPM, chociaż może ona dochodzić nawet do 3500 RPM w specjalnych, wymagających tego warunkach (tzw. Tryb ochrony termicznej, który aktywuje się po przekroczeniu temperatury 60 st C). Warto wspomnieć, że maksymalny poziom jej głośności to zaledwie 20 dB.

Chłodnica w Celsius+ S36 Prisma została wykonana z aluminium i ma wielkość 360 mm (grubość 30 mm). Ciepło do niej przekazywane jest przy pomocy dwóch gumowych węży, które zostały zabezpieczone nylonowym oplotem. Okazuje się, że są one nieco dłuższe (40 mm) niż poprzednio, co powinno dać nam znacznie wygodniejsze opcje montażu w obudowie. Świetnym rozwiązaniem jest także możliwość odpięcia węży i poszerzenia zestawu o dodatkowe elementy. Bardziej zaawansowani użytkownicy będą mogli podłączyć np. blok do chłodzenia GPU. Na pokładzie chłodnicy mamy także hub do podpięcia wszystkich wentylatorów (mają one po dwa kable z wtyczkami 4-pin oraz 5V ARGB), co pozwoli nam podłączyć wszystkie na raz do jednego złącza na płycie głównej. Takie zarządzanie okablowaniem to totalna rewolucja, która zapewnia nam porządek w środku obudowy.

Innowacyjne są także wentylatory, a przede wszystkim to, że są podświetlane diodami LED RGB. Możemy je skonfigurować zgodnie z naszymi preferencjami. Do tego również podświetlana jest sama pompka dookoła wnętrza. Wróćmy jednak do trzech śmigieł, które przykręcamy na chłodnicy. Są to modele Prisma AL.-12 PWM ARGB, których maksymalna prędkość obrotowa wynosi 2000 RPM, przepływ powietrza 85,71 CFM, a maksymalne natężenie szumu to 32,7 dBA. Fractal postawił tutaj na wydajne łożysko LLS.

Ogólna jakość wykonania całego zestawu jest wręcz perfekcyjna i trudno do czegokolwiek się przyczepić.

Nasze testy przeprowadziliśmy tym razem także na nieco wydajniejszym procesorze o Intela, a dokładnie modelu Core i7-5960X po podkręceniu. Układ ten należy do generacji Haswell-E i zbudowany jest z ośmiu rdzeni (16 wątków) o taktowaniu 3,0/3,5 GHz, 20 MB pamięci podręcznej L3 oraz 4-kanałowy kontroler pamięci DDR4-2133. Jego TDP wynosi 140 W, a mnożnik jest odblokowany. Procesor w trybie OC pracował przy napięciu 1,35 V i zegarze 4,4 GHz.

I okazuje się, że przy zegarach domyślnych mamy temperaturę 36 st C, kiedy to podkręcony procesor jest o zaledwie 2 st C cieplejszy. Dokładnie takim sam wynik mamy w trybie Auto, jak i PWM. Dla porównania cooler Noctua NH-D14, czyli flagowiec austriackiego producent ma tutaj 38 st C oraz 41 st C. Różnica jest odczuwalna.

Co się dzieje przy obciążeniu? Tutaj zdecydowanie lepiej radzi sobie tryb PWM, gdzie temperatura nie przekracza 54 st C przy zegarach domyślnych i 75 st C po OC. Dla porównania cooler powietrzem ma wyniki odpowiednio 57 st C oraz 78 st C.

Później sprawdziliśmy jeszcze cooler na naszej starej konfiguracji testowej, co daje nam dobre porównanie:

W naszych testach Celsius+ S36 Prisma bardzo pozytywnie nas zaskoczył. Rzeczywiście oczekiwaliśmy wysokiej wydajności, ale sprzęt ten poszedł o krok wyżej i zostawił jakże to silną konkurencję w tyle. Widać, że zmiany poczynione przez szwedzkiego producenta nie poszły na marne i 360 mm chłodnica wraz z udoskonalonym blokiem wodnym robią różnicę. Warto też wspomnieć o kulturze pracy, która miała być lepsza i tak rzeczywiście jest, chociaż na maksymalnych obrotach mamy w obudowie istne tornado. Pompka jest nieznacznie słyszalna, a wentylatory są akceptowalne przy wartości do około 1200 RPM. W każdym razie totalnej ciszy nie uzyskamy i trzeba mieć to na uwadze.

Warto dodać, że Celsius+ S36 Prisma jest kompatybilny z większością popularnych gniazd procesorów: Intel: LGA 115x/1366/2011(v3)/2066 oraz AMD: AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+), TR4. Wyposażenie obejmuje wszystkie potrzebne elementy montażowe, a sama instalacja jest prosta i szybka. Na pewno nie sprawi problemu nawet mniej zaawansowanym użytkownikom. Pamiętajcie jednak, że chłodnicy 360 mm nie zamontujecie w każdej obudowie, więc przed zakupem warto się upewnić, że nasza skrzynka przewiduje miejsce na taki komponent.

Podsumowanie

Zestawy chłodzenia cieczą cieszą się coraz większą popularnością, głównie dlatego że zapewniają wyższą wydajność od standardowych coolerów powietrznych, a do tego zachowują wysoką kulturę pracy. Celsius+ S36 Prisma obecnie kosztuje co najmniej 900 złotych, co jest ceną naprawdę wysoką. Na to wpływa jednak doskonała jakość wykonania, bogate wyposażenie, nowoczesne wentylatory z podświetleniem RGB oraz kilka innowacyjnych rozwiązań, jak chociażby wbudowany hub na chłodnicy, który sprawia, że nie musimy się martwić o bałagan z kablami w obudowie czy wybór trybu pracy pompki za pomocą pokrętła na niej. Do tego dochodzi bardzo łatwy i szybki montaż, a także długie elastyczne wężyki, które pozwolą nam zmieścić cooler nawet w obudowie big tower. Do tego wszystkiego należy pamiętać o nowoczesnym designu – podświetlenie diodami LED robi wrażenie przede wszystkim w obudowie z oknem. Jeżeli więc szukacie chłodzenia pod podkręcany procesor i nie akceptujecie kompromisów to Celsius+ S36 Prisma na pewno okaże się doskonałym wyborem.