Extreme Powerbank QC-100 – test power banku

Dzisiaj power banka posiada praktycznie każdy, kto jest użytkownikiem nowoczesnego smartfona. To wszystko z powodu bardzo dużego zapotrzebowania na energię, co powoduje, że taki telefon nie może działać z dala od gniazdka nawet doby. A przecież wychodzimy na spotkania, spędzamy czas w kolejkach czy też w podróży, a tam nie zawsze mamy dostęp do źródła energii. Extreme Media Powerbank QC-100 to urządzenie, które pozwoli nam uniknąć nieoczekiwanego rozładowania smartfonu, a tym samym utraty możliwości komunikacji. Sprawdziliśmy jak ten produkt spisuje się na tle konkurencji i czy warto wydać za pojemność 10000 mAh ponad 120 złotych. Zapraszamy do lektury.

Testowane urządzenie zostało zapakowane w pomarańczowo-białe pudełko o niewielkich rozmiarach. Z przodu widnieje informacja o nazwie produktu, a po bokach i z tyłu jego dane i specyfikacja techniczna. W środku poza samym power bankiem znajdujemy także kabel micro USB oraz instrukcję obsługi.

Extreme Media Powerbank QC-100 swoimi wymiarami przypomina przeciętnego smartfona, ale jest od niego cięższy. Pomimo tego jest to urządzenie kompaktowe, o smukłej budowie i nowoczesnej stylistyce. Nie będziemy mieli problemu żeby zmieścić je w kieszeni od spodni. Warto zwrócić uwagę na niewielki wyświetlacz na pokładzie, który jest miłym dodatkiem dosyć rzadko widywanym w power bankach. Oprócz tego mamy tutaj także przycisk power on, który ma wysoki skok i łatwo go wyczuć pod palcem. Producent przewidział tutaj dwa wejścia USB i jedno micro USB, za pomocą którego naładujemy nasz power bank.

W środku Extreme Media Powerbank QC-100 kryje się akumulator o pojemności 10000 mAh, co jest bardzo obiecujące. Oczywiście znajdziemy już w sklepach modele nawet 2x pojemniejsze, ale są przeważają jednak urządzenia o mniejszym zapasie energii. 10000 mAh powinno spokojnie okazać się wystarczające do codziennego użytkowania.

Testowany przez nas power banki ma pojemność kilkukrotnie większą od akumulatorów stosowanych w popularnych smartfonach. Do testów wzięliśmy model iPhone 5s z baterią o pojemności 1560 mAh i Samsunga Galaxy S5 z baterią o pojemności 2800 mAh. Jak sami widzicie prosta matematyka mówi, że zapas modelu QC-100 powinien spokojnie wystarczyć na kilka ładowań. Zobaczcie sami jak wyszło to w praktyce:

iPhone 5s (1560 mAh) – 3x 100% + 54%

Samsung Galaxy S5 (2800 mAh) – 2x 100% + 39%

Warto też dodać, że sam proces ładowania trwał bardzo krótko. Inaczej było z samym podładowaniem banku energii, co trwało ponad 3 godziny (od 0 do 100%). Sprzęt ten nie nagrzewał się znacząco i można było go spokojnie trzymać w kieszeni spodni czy w dłoni. Oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy w tym samym czasie ładowane były dwa telefony.

Co wyróżnia QC-100? Zastosowanie technologii Qualcomm Quick Charge 3.0, która pozwala skrócić czas ładowania nowych smartfonów i tabletów nawet o połowę. Rozwiązanie to jest niesamowicie przydatne i świetnie się sprawdza, kiedy musimy szybko podładować nasze urządzenie. Wystarczy dosłownie kilkanaście minut, żeby nasz telefon zyskał 30% energii i był gotowy do działania przez kolejne kilka godzin. Uczulamy Was jednak, żeby sprawdzić czy Wasze urządzenie wspiera standard Qualcomm Quick Charge 3.0.

Extreme Media Powerbank QC-100 to naprawdę solidny, nowocześnie wykonany i wydajny bank energii, który idealnie nadaje się dla osób, które sporo podróżują lub intensywnie korzystają ze swojego smartfona czy tabletu. Posiada on cyfrowy wskaźnik poziomu naładowania, co zdecydowanie ułatwia z nim pracę. Dużo lepsze rozwiązanie niż tylko szacunkowe wskazanie ile mniej więcej jeszcze mocy posiada sprzęt, które jest stosowane w większości tego typu urządzeń. Do dyspozycji mamy dwa porty USB, co pozwala na ładowanie dwóch sprzętów mobilnych jednocześnie. Oczywiście nie zabrakło tutaj zabezpieczenia przeciwprzepięciowego i przeciwprzeciążeniowego. Testowany przez nas model kosztuje obecnie w sklepach około 120 złotych. Jest to bardzo rozsądna stawka jak na power bank o takich możliwościach i świetnej jakości wykonania. Zdecydowanie polecamy produkt marki Extreme Media.