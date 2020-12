D-Link DIR-X1860 – recenzja routera

Wprowadzanie technologii WiFi6 już na dobre zostało rozpoczęte wśród wszystkich czołowych producentów urządzeń sieciowych. Nowy standard to zwiększenie szerokości pasma do 160 MHz, poprawiona technologia MU-MIMO 8x8 oraz zwiększona modulacja 1024-QAM. Dodatkowo poprawiono algorytm szyfrowania połączenia WPA3 oraz udoskonalono zarządzenie energią przy pomocy funkcji Target Wake Time. Jak widzicie zmian jest sporo i są one znaczące, dlatego tym bardziej jesteśmy ciekawi jak sprawdzi się router DIR-X1860 jednego z czołowych producentów tego typu urządzeń na świecie. Zapraszamy do lektury.

Urządzenie nowej generacji przyjechało do nas zapakowane w czarno-filetowe pudełko z dużym zdjęciem routera na froncie oraz wymienionymi najistotniejszymi cechami. W środku sprzęt jest odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.

DIR-X1860 jest w całości wykonany z czarnego tworzywa sztucznego. Został on wyposażony w cztery anteny WiFi (można je obracać i ustawiać w zasadzie dowolnie, nie można ich odkręcić) oraz diody LED na froncie (zasilanie, Internet, 2.4 GHz oraz 5 GHz). Możemy je w aplikacji wyłączyć, co może być przydatne w nocy. Pod obudową mamy bardzo wydajny, dwurdzeniowy procesor (co sprawia, że całość nieco się nagrzewa). Producent oczywiście zadbał o to i przygotował liczne otwory wentylacyjne, przez co przepływ powietrza powinien być odpowiedni.

Z tyłu routera mamy do dyspozycji czteroportowy switch, jedno gniazdo WAN, przyciski reset, power, WPS oraz miejsce do podłączenia zasilacza. Niestety nie znajdziemy tutaj dostępu do portu USB. Co ciekawe na obudowie jest jakby przygotowane miejsce na niego, więc bardzo możliwe że w wyższych modelach będzie on wbudowany. Na spodzie mamy otwory, które pozwalają nam powiesić router na ścianie. Nie zabrakło też gumowych nóżek, które sprawią, że ten będzie stabilnie stał na blacie biurka czy szafki.

Jeszcze do niedawna uzyskanie prędkości przesyłania 54 Mb/s w standardzie 802.11g to był niesamowity wyczyn, jednak niewiele czasu minęło i już mieliśmy kolejne osiągnięcie w postaci 802.11n. Nowy standard zapewniał nowe rozwiązania, ale przede wszystkim rozszerzono pasmo nadawania i dokonano podziału pasma na cztery strumienie. Istotne było także wprowadzenie dwóch częstotliwości: 2,4 orz 5 GHz. Ale przecież na tym się rozwój nie zatrzymał i trochę później mieliśmy już 802.11ac, które poprawiło technologię MIMO (8 kanałów jednocześnie). WiFi 6 to kolejny krok do przodu, a przede wszystkim ponownie zwiększenie prędkości i zasięgu.

Wróćmy jednak do DIR-X1860, który poza samą technologią WiFi6 oferuje także system BSS Coloring, poprawiony mechanizm QoS, technologię IPTV, wsparcie dla protokołu SIP w technologii VoIP, zmniejszone opóźnienia za sprawą technologii OFDMA oraz zgodność z asystentem Google i systemem Alexa. System BSS Coloring, który tutaj zastosowano pozwala na oznaczenie transmisji bezprzewodowej unikalnym kodem, przez co sprzęt ten jest odporniejszy na wszelkie zakłócenia, które są generowane przez inne routery w okolicy.

Panel administracyjny nie oferuje języka polskiego, jednak dzięki intuicyjnej obsłudze i prostej konfiguracji nie powinniśmy napotkać na żadne trudności. Mamy na początku opcję skorzystania ze szybkiej konfiguracji, która sprowadza się do dosłownie kilku kliknięć. Podobnie banalne jest ustawienie QoS, które polega na układaniu kafelków na odpowiednich polach, które określają priorytety.

Na ekranie głównym znajdujemy informacje o podłączonych urządzeniach, możemy sprawdzić ustawienia routera (IPv4, IPv6 oraz WiFi). Stąd możemy od razu przejść do bardziej zaawansowanych ustawień. Również w tym miejscu możemy zobaczyć czy wszystko działa prawidłowo, i ewentualnie naprawić występujący problem.

Na górze mamy kolejne zakładki: Settings, Features oraz Management. W pierwszej znajdujemy funkcję Wizard, które w ciągu kilku sekund pozwoli nam dokonać konfiguracji naszego połączenia. Dalej przechodzimy do funkcji związanych z Internetem, gdzie możemy wybrać sposób łączenia się z Internetem (Static IP, Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP oraz DS-Lite).

Warto zwrócić uwagę na bardzo przyjazny kreator VPN, który pozwala nam na ustalenie połączenia LAN-LAN, a także VPN ze zdalnym dostępem.

Router nie posiada portu USB, o czym już wspomnieliśmy. Warto jednak dodać, że nie ma przez to także wsparcia dla protokołów SAMBA czy FTP oraz serwera multimediów DLNA i serwera drukarek.

Router oferuje wysoki poziom zabezpieczeń dzięki zaporze sieciowej. Możemy tutaj wspomnieć o takich zabezpieczeniach jak np. filtr przeciwko atakom DDoS, blokowanie odpowiednich stron internetowych, definiowanie reguł dostępu na podstawie adresów MAC komputerów, ochrona przed atakami typu spoofing czy blokowanie określonych słów kluczowych w adresie URL.

Dzięki funkcji VPN Server w połączeniu z usługą DDNS nowy router D-Link umożliwi zestawienie zdalnego połączenia z siecią LAN. Jedynym obsługiwanym protokołem jest L2TP. Router nie został wyposażony w funkcję klienta sieci VPN.

Na pewno ciekawą funkcją jest VLAN, która tutaj może być obsługiwana w prosty sposób i zapewne przyda się w bardziej rozbudowanych sieciach. D-Link pozwala nam skonfigurować ten moduł poprzez zaznaczanie odpowiednich opcji i usług (Internet, IPTV, VOIP etc) i nadawanie priorytetów dla każdej z sieci. Pozwala na to logiczne oddzielenie sieci. Komputer przypisany do danego VLAN-u nie może komunikować się z hostem będącym w innym VLAN-ie.

Jeżeli konfigurację routera DIR-X1860 przeprowadziliśmy w sposób tradycyjny (za pomocą przeglądarki www), to powiązania naszego konta z urządzeniem dokonamy po wyborze opcji D-Link Cloud dostępnej w menu Settings. Oczywiście aplikacja mobilna nie tylko pozwala na pierwszą konfigurację, ale także zarządzanie urządzeniem. Na ekranie głównym mamy informacje o podłączonych klientach i ruchu sieciowym. Możemy także przejść do narzędzia zwanego D-Link defend. Dostępny jest także test łącza internetowego oraz liczne ustawienia. Z poziomu aplikacji możemy uruchomić odizolowaną sieć, która będzie przeznaczona dla gości. Przydatna jest także funkcja harmonogram, gdzie będziemy mogli ustawić automatyczne zarządzenie niektórymi działaniami (np. dostępem do WiFi czy kontrolą rodzicielską).

Dostępna jest także opcja Zarządzanie, gdzie ukrywają się takie funkcje jak: aktualizacja oprogramowania, kontrola stanu diod LED, ponowne uruchomienie routera, przywrócenie ustawień fabrycznych, zmianę czasu bądź hasła dostępowego.

Konfigurację usługi chmurowej oraz usług dostarczanych przez inne firmy jak np. Amazon Alexa czy Asystent Google przeprowadzamy wchodząc do menu Usługa Cloud.

Przez cały okres testów router marki D-Link działał bardzo stabilnie, a także wykazywał pełną zgodność ze wcześniejszymi wersjami WiFi i szyfrowaniem WPA2. Z uwagi na WiFi 6 zapewne potrzebna będzie wymiana obecnych kart sieciowych na te, wspierające nowy standard, żeby uzyskać maksymalną możliwość wydajność. Oczywiście nie jest to w tej chwili niezbędne, jednak za sprawą coraz większych wymagań użytkowników to właśnie będzie sposób na uzyskanie wyższych prędkości, szybszego dostępu do danych oraz zapewnienia mniej stratnego połączenia.

Mamy tu do dyspozycji także mechanizm o nazwie OFDMA (orthogonal frequency-division multiple access), pozwalający na jednoczesne przesyłanie danych do wielu połączonych urządzeń. To zapewnia nam skuteczniejszą optymalizację ruchu, niż w przypadku standardu 802.11ac. Nie sposób tu także nie wspomnieć o MU-MIMO 8x8, które działa przy wysłaniu i pobieraniu danych. To technika łączenia transmisji realizowanej przez kilka nadajników i odbiorników punktu dostępowego, umożliwiająca zwiększenie przepustowości.

Podsumowanie

D-Link DIR-X1860 to świetne urządzenie zarówno dla użytkowników domowych, jak i mniejszych firm. Model ten pozwala nam rozpocząć przygodę z ulepszoną technologią WiFi6, a także korzystać z licznych rozwiązań, które znamy z innych routerów tego producenta. Nie zabrakło tutaj takich podstawowych funkcji jak tworzenia sieci WiFi dla gości, VLAN oraz obsługi QoS. Oczywiście nieco szkoda, że zabrakło portu USB, ale z drugiej strony przy bardzo wysokich transferach możliwe, że był to celowy zabieg producenta, a tym samym możliwość sprzedaży DIR-X1860 w niższej cenie. A ta nie jest zaporowa, bowiem tytułowy sprzęt dostaniemy już od 500 złotych, co jest całkiem rozsądną propozycją. Na pewno sprawdzi się idealnie wśród wszystkich graczy, którzy także polubią się z WiFi 6, które jest kolejnym stadium ewolucji łączności WiFi. Dzięki dodatkowej optymalizacji przesyłania danych możemy zauważyć tutaj nie tylko wzrost prędkości i stabilności łącza, ale także większą pojemność i możliwość podłączenia większej liczby urządzeń. Jeśli mieszkasz w bloku, gdzie każdy z Twoich sąsiadów ma własny router, to na pewno docenisz rozwiązanie zwane kolorowaniem pakietów. Technika ta polega na oznaczaniu ramek jako własne, tak aby inne routery je ignorowały. Tym samym mamy znacznie mniejsze zakłócenia w sieci bezprzewodowej. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że doszliśmy do momentu, kiedy połączenia WiFi dają nam te same prędkości co kabel, a nie musimy już wiercić dziur w ścianach.