D-Link DIR-885L – test routera

Przekraczanie kolejnych granic to specjalność firmy D-Link. Tym razem jednak mieliśmy przyjemność testować prawdziwego demona prędkości, który pracuje z szybkością 1 Gb/s w paśmie 2,4 GHz oraz 2,17 Gb/s w paśmie 5 GHz. Mowa o modelu DIR-885L, który jest jednym z najwydajniejszych routerów na rynku. Został on wyposażony w procesor Broadcom BCM4709C0 (dwa rdzenie, 1,4 GHz) działający w obu pasmach radiowych i korzysta aż z czterech anten 4x4, co sprawia, że może osiągać wysokie prędkości transmisji danych. Jeżeli jesteście ciekawi jak produkt ten sprawdził się w praktyce to zapraszamy Was do lektury poniższej recenzji.

Router D-Link DIR-885L przyjechał do nas zapakowany w duże, eleganckie pudełko, które jest cięższe niż podejrzewaliśmy. To wszystko z uwagi na bogaty zestaw, który otrzymujemy od producenta. W komplecie znajdziemy m.in. cztery dokręcane anteny, kabel RJ-45, pakiet dokumentacji, śrubki do montażu oraz zasilacz.

Router D-Link DIR-885L to urządzenie typu Multi-User MIMO, które wykorzystuje cztery anteny. Ma to zwiększyć przepustowość sieci bezprzewodowej polegające na transmisji wieloantenowej – do nadawania i odbierania sygnału. To znacząco poprawia zasięg sygnału i jego siłę w domu czy biurze. Dzięki temu mamy szybszą transmisję danych i rzadziej spotkamy tzw. martwe strefy. Testowany model pozwala na działanie w dwóch zakresach częstotliwości: 2,4 GHz i 5 GHz. To olbrzymi plus, bowiem to drugie pasmo jest dużo mniej obciążone i możemy uzyskiwać większe prędkości.

Router wyposażony jest w cztery porty Gigbit LAN, które pozwalają na komunikację przewodową. To powinno zapewnić najwyższą prędkość i lepsze osiągi niż podczas komunikacji bezprzewodowej. Poza tym jest tutaj port USB 3.0, który daje możliwość podpięcia dysku lub drukarki, a nawet kamerki. Będziemy mogli z tych urządzeń korzystać dzięki funkcji SharePort. Przełącznik zmiany trybu pracy, dzięki któremu możemy zmienić router we wzmacniacz Wi-Fi. Nie zabrakło oczywiście przyciski WPS.

Urządzenie to napędzane jest przez dwurdzeniowy procesor taktowany zegarem 1,4 GHz oraz aż 256 MB pamięci RAM. Taka konfiguracja powinna zapewnić temu modelowi potężny zapas mocy obliczeniowej.

Jeśli popatrzymy na router od frontu to mamy wrażenie, że spogląda na nas nie D-Link a podobizna Dartha Vadera. Do tego jego ostre linie, krawędzie i mocna czerwień, która kontrastuje z czarnymi błyszczącymi końcówkami anten.

Na spodzie routera mamy wiele otworów wentylacyjnych, które mają zapewnić dobrą cyrkulację powietrza. Poza tym znajdziemy tutaj gumowe nóżki i otwory do montażu na ścianie. Nie zabrakło domyślnego identyfikatora SSID i klucza bezpieczeństwa, jeżeli musielibyśmy zresetować sprzęt do ustawień fabrycznych.