D-Link DIR-882 – test routera

Po raz kolejny mamy przyjemność przedstawić Wam recenzję routera firmy D-Link. Tym razem przyjrzeliśmy się bliżej urządzeniu o nazwie DIR-882 EXO AC2600, czyli jak sama nazwa wskazuje sprzętowi, który działa w standardzie AC2600, a jego prędkość przesyłu bezprzewodowego może wynieść 800 Mb/s czy też 1733 Mb/s jeżeli weźmiemy pod uwagę pasmo 5 GHz. Dodatkowo mamy tutaj dobrze nam już znaną funkcjonalność MU-MIMO, która zapewnia nam możliwość kształtowania wiązki i przesyłania jej z użyciem kilku anten działających w tym samym czasie. Jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów na temat DIR-882 to zapraszamy do dalszej lektury.

Router przyjechał do nas zapakowany w solidne pudło, na którym umieszczono liczne zdjęcia i informacje o urządzeniu.

DIR-882 jest cały czarny, a jego design został zaprojektowany tak, że na górze widzimy dużą literę „X”, która jest wypukła. Na froncie mamy świecące na zielono diody stanu urządzenia. Mówią nam one o zasilaniu, łącznością z siecią Internet, włączonym WiFi z podziałem na sieci działające w dwóch pasmach i stanem portów USB 3.0 i USB 2.0. Urządzenie waży w sumie 565 gramów i jego obudowa została zrobiona w całości z plastiku. Jakość wykonania nie budzi żadnych zastrzeżeń, wszelkie elementy są bardzo dobrze spasowane.

Widzimy, że router D-Linka został wyposażony w cztery zamontowane na stałe anteny, które możemy przechylać o kąt 45 stopni. Mamy dwie z tyłu i dwie z boku urządzenia.

Z tyłu DIR-882 mamy począwszy od lewej strony port USB 2.0, cztery porty LAN, jeden port WAN, przycisk reset, przycisk WPS, przycisk do włączania/wyłączania WiFi, gniazdo zasilania i włącznik urządzenia. Drugi port USB znajdziemy na froncie, z tym że jest on w wersji 3.0.

Na spodzie routera widzimy otwory montażowe, które umożliwiają nam zamocowanie routera na ścianie. Są także stópki do postawienia go na stoliku czy biurku oraz liczne otwory wentylacyjne, które mają zapewnić dobry przepływ powietrza. Warto zwrócić także uwagę na tabliczkę, gdzie umieszczono hasło dostępu do routera.

Model ten został zaprojektowany w oparciu o procesor dwurdzeniowy MediaTek MT7621A, który taktowany jest zegarem 880 MHz. Do tego dla WiFi przewidziano dwa układy pomocnicze, także firmy MediaTek – MT7615N.