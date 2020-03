D-Link DIR-853 – recenzja routera ze średniej półki cenowej

D-Link to marka, której urządzenia testowaliśmy już wielokrotnie. Od zawsze kojarzyła nam się z niezawodnością i bardzo przystępną ofertą. Budując naszą domową sieć zawsze warto wziąć pod uwagę urządzenia tego producenta, czego najlepszym dowodem może być tytułowe urządzenie. D-Link DIR-853 trafił do nas niedawno na testy, które po raz kolejny pozytywnie nas zaskoczyły. Jeżeli jesteście ciekawi jakie możliwości ma router za około 250 złotych i czemu właśnie to urządzenie warto kupić to zapraszam Was do lektury.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w standardowe pudełko na którym znajdujemy liczne informacje o sprzęcie. Z istotniejszych warto wyszczególnić: max przepustowość 1300 Mb/s, dwie sieci Wi-Fi: 2,4 GHz i 5 GHz, technologia MU-MIMO umożliwia efektywne wykorzystanie przepustowości sieci Wi-Fi, zmniejszając opóźnienia i przyspieszając transmisję danych, USB Port 3.0 – umożliwia podłączenie modemu 3G/LTE i współdzielenie mobilnego połączenia internetowego w domu, 4 Gigabitowe porty LAN, 1 Gigabitowy port WAN – idealne do podłączenia urządzeń takich jak Smart TV, konsole do gier lub dysk sieciowy. W środku znajdujemy sam router Wi-Fi AC1300 DIR-853, zasilacz sieciowy 12V 1.5 A, kabel Ethernet (CAT5 UTP) a także instrukcję obsługi w języku polskim.

D-Link DIR-853 to sprzęt już na poziomie specyfikacji bardzo solidny, bowiem widzimy, że obsługuje on dwa pasma, co jest teraz wręcz niezbędne (szum w paśmie 2,4 GHz często okazuje się tak duży, że uniemożliwia sprawne działanie sieci bezprzewodowej w mieszkaniu). Częstotliwość 5 GHz mimo, że staje się coraz popularniejsza to nadal ucieczka od wszelkich tego typu problemów.

Mamy tutaj także wsparcie dla technologii MU-MIMO, o której już wiele razy wspominaliśmy. To nic innego jak możliwość jednoczesnej transmisji wielu strumieni danych dla wielu urządzeń. Wykorzystywany jest tutaj mechanizm o nazwie beamforging, czyli kształtowanie wiązki.

Kolejną dużą zaletą urządzenia jest wsparcie dla modemów 3G USB, co sprawia, że możemy stworzyć sieć nawet tam gdzie nie ma stałego dostępu do internatu. Podłączamy tylko modem do portu USB i już jest! Możemy też do niego podłączyć nośnik USB, który stanie się dyskiem sieciowym. Jest również możliwość podłączenia drukarki, która będzie działała w całej sieci.

Router sam jako urządzenie prezentuje się nienagannie. Może nie będzie zdobił naszego salonu, ale również nie stanie się jego szpetnym dodatkiem. Sama jakość wykonania i zastosowane materiały są dobrej jakości i w tej kwestii nie mamy żadnych uwag. Router nie jest dużych rozmiarów – 33 x 213 x 140 mm i całkiem lekki, bowiem waży 350 gramów. Wykonany został w całości w kolorze czarnym. Na górze ma kształt litery „X”, są tam także otwory wentylacyjne, podobnie jak na dole. Na środku widnieje błyszczące logo marki D-Link. Na dole mamy 10 diod, które świecą na niebiesko i pokazują tryb pracy urządzenia. Z tyłu jest miejsce na dwie anteny, przycisk RESET, 4 porty Gigabitowe LAN, 1 port Gigabitowy WAN, przycisk WPS, przycisk WiFi, gniazdo dla zasilacza sieciowego 12 V 1.5 A oraz przycisk on/off. Cały sprzęt spoczywa na czterech gumowych nóżkach.

Dla mniej doświadczonych użytkowników duże znaczenie ma konfiguracja urządzenia, a najlepiej jakby był to sprzęt typu „plug and play”. W tym wypadku tak rzeczywiście nie jest, ale urządzenie to pozwala się dosyć łatwo skonfigurować. Jednak żeby to zrobić niezbędne będzie wpierw podpięcie urządzenia do kabla Ethernet i połączenie w ten sposób z komputerem. Dalej musimy przejść przez kilka zagadnień sieciowych w konfiguratorze, który co prawda trudny nie jest, ale nie został spolszczony. Oczywiście te kwestie nie są najważniejsze i będziemy mieli z nimi do czynienia tylko jednorazowo.

Znacznie istotniejsze są osiągi urządzenia. Zacznijmy od mocy sygnału. Sprawdziłem ją w mieszkaniu, gdzie w najdalej położonym od routera pokoju zawsze jest problem z zasięgiem, często następuje rozłączanie, a oglądanie filmu bez przerw to już zupełna rzadkość. Okazało się, że D-Link poradził sobie tutaj całkiem nieźle – spadek mocy sygnału był znaczący, ale połączenie dalej stabilne. Nie straszne mu były dwa pomieszczenia pomiędzy i aż trzy grube ściany.

Dalej przeszliśmy przez znanego wszystkim Speedtesta, który pozwala porównać prędkości, jakie są możliwe do osiągnięcia. Nasz test dotyczył połączenia przewodowego i bezprzewodowego w obu pasmach. Różnice były widoczne. Dla połączenia Ethernet wynik był najlepszy i wyniósł 109.22 Mbps dla pobierania oraz 50.85 Mbps dla wysyłania. W przypadku częstotliwości 5 GHz było nieco gorzej (104.59 Mbps oraz 47.59 Mbps). Najsłabszy wynik oczywiście mieliśmy przy bezprzewodowym połączeniu 2.4 GHz (89.52 Mbps oraz 48.72 Mbps). Rezultaty te u każdego z Was będą oczywiście inne, ponieważ wiele zależy od chociażby zaszumienia kanałów czy po prostu prędkości Internetu.

Kolejnym testem, który wykonaliśmy było pobieranie plików z Internetu. Zrobiliśmy to przy korzystniejszym dla nas połączeniu w paśmie 5 GHz. Tutaj wyniki rewelacyjne, bowiem pobranie paczki RAR o wielkości 2 GB zajęło dokładnie 3 minuty. Prędkości te zależą głównie od przepustowości łącza, bowiem kiedy to nie będzie odpowiednie to nawet najlepszy router tutaj nie pomoże. W każdym razie miałem okazję testować już nie jeden model na tym łączu i mogę potwierdzić, że z DIR-853 wyniki są jednymi z najlepszych.

Jakie jeszcze ciekawe rozwiązania zastosowano w DIR-853? Warto na pewno wspomnieć o QoS, czyli niczym innym jak wykrywaniem przez system, które połączenia dla użytkowników są najważniejsze w danym momencie i nadawaniu im najwyższego priorytetu. Jest również obsługa DLNA (Digital Living Network Alliance), czyli standardu bezprzewodowego przesyłania multimediów w sieci LAN. Do działania nie wykorzystuje Internetu ale sieć domową. Za pośrednictwem DLNA można przesyłać pliki multimedialne. Plików nie musimy kopiować na urządzenie, na którym będą odtwarzane.

Podsumowanie

D-Link DIR-853 to kolejny bardzo udany sprzęt tego producenta, który przygotowało go do nieco bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy nie oczekują tylko podłączenia routera i jego niezawodnej pracy. Tutaj warto mieć pojęcie o tym jakie zaawansowane funkcje są dostępne i jak je wykorzystać. Sprzęt ten kosztuje obecnie około 200 złotych, co jest przystępną propozycją. Oczywiście konkurencja w tych widełkach cenowych jest bardzo duża. Przez kilka tygodni testów nie zawiódł nas ani razu, więc śmiemy twierdzić, że to sprzęt solidny, który posłuży latami w domu czy biurze.