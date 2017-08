D-Link DIR-842 – test routera

W poniższym artykule przyjrzeliśmy się routerowi DIR-842 od firmy D-Link. Jest to urządzenie sprzedawane w cenie poniżej 200 złotych, co świadczy o tym, że ma on potencjał, żeby trafić do wielu domów, gdzie niezbędny jest funkcjonalny, a także nie najdroższy sprzęt. Na kolejnych stronach przedstawimy Wam możliwości tego urządzenia, a także wspomnimy o jego brakach. Jeżeli więc zastanawiacie się nad zakupem DIR-842 to poniższy tekst jest dla Was. Zapraszamy do lektury.

Router przyjechał do nas zapakowany w solidne, tekturowe pudełko, które jest sporych rozmiarów. Umieszczono na nim liczne zdjęcia produktu, specyfikację oraz informację o wydajności. D-Link podkreśla, że jest to model ze średniego segmentu, który będzie oferował sumaryczną wydajność 2,4 + 5 GHz na poziomie 1200 Mb/s. Takowe osiągi powinny pozwolić mu na jednoczesne obsłużenie nawet do 15 urządzeń. Producent podkreśla, że jego sprzęt wspiera sieci gościnne, czteroportowy switch gigabitowy i port WAN.

W komplecie z routerem DIR-842 otrzymujemy instrukcję szybkiej instalacji, płytę CD z instrukcją, zasilacz z dwiema wymiennymi wtyczkami, kabel RJ-45 oraz kartę konfiguracyjną z parametrami sieci WiFi i hasłami administratora.

Router już na pierwszy rzut oka sprawia bardzo dobre wrażenie. Wykonano go z wysokiej jakości materiałów – głównie plastiku. Jest on jednak spasowany wręcz idealnie przez co nic nie trzeszczy i nie ugina się. Cechą charakterystyczną tego modelu są cztery anteny, które wykonano z chropowatego materiału. Co ciekawe nie są one odkręcane, ale można je przechylać ze skokiem co 45 stopni i przekręcać bezstopniowo z lewej do prawej.

Na górze DIR-842 wykonany jest w kolorze fortepianowej czerni, która z tyłu przechodzi w otwory wentylacyjne. Mamy także liczne piktogramy, które informują nas o statusie pracy routera za pomocą położony powyżej diod w zielonym kolorze. Górna część routera jest zaokrąglona na rogach i oferuje dwa przetłoczenia.

Z tyłu D-Linka widzimy cztery porty gigabitowe i wyróżniony kolorem żółtym port WAN. Z prawej strony od nich umieszczono złącze zasilania, przycisk zasilający oraz przycisk WPS.

Na spodzie routera widzimy cztery nóżki, które wykonano z tego samego plastiku co obudowę. Niestety nie posiadają one gumowych podkładek, przez co sprzęt może się przesuwać. Tym bardziej, że kabel RJ-45 może zwisać i ciągnąć sprzęt w dół. Poza tym jest tutaj cała perforowana powierzchnia, która ma zapewnić odpowiednią wentylację. Oprócz tego widzimy tu tabliczkę informacyjną, która zawiera domyślny login i hasło, a także dobrze schowany przycisk reset.